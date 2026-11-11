kOmický blog DCCXVI.
Pravděpodobně z pocitu nedostatečné rodičovské angažovanosti naplánoval drahý choť na první volný den cyklovýlet za účelem zvýšení fyzické zdatnosti našeho nejmladšího potomka. Leč synek již pátý den bojoval s kašlem a zvýšenou teplotou.
Na Mohylu míru proto jeho aktivní rodiče vyráželi od nákupního centra Olympia sami dva, zatímco on doma budoval kostičkový svět. Muž nezklamal a opět na trasu zařadil technické pasáže, aby byl důvod pochybovat o účasti na dalších cyklovýpravách.
Po ukončení zkoušky zdatnosti jsem proslulé nákupní centrum po letech i navštívila. Manžel zde vyzvedával objednané překvapení, já (marně) hledala vhodnou postel pro dceru. Navíc jsme se – po čtyřiceti kilometrech v pedálech – potřebovali najíst. V cyklistických kraťasech jsem se v prostředí obchodního megadomu necítila příliš komfortně, ale zřejmě by mi k dobrému pocitu nepomohl ani důstojnější oděv.
Odpoledne jsme ještě stihli pár dílčích pracovních projektů doma a kolem domu, abychom večer – po dlouhé době – strávili jako rodina společně u stolu nad sushi. Tyto chvíle jsou milé a vzácné, neb starší děti díky četným aktivitám a častým večerním brigádám vídáme zřídka.
Neděli jsme celou věnovali domu a jeho okolí. Manžel bagroval dětem pod okny, kde (pravděpodobně až příští jaro) vznikne zpevněné parkovací místo pro vozidla a nájezd do průjezdu. Činnost prokládal řezáním kmenů tři roky odpočívajících v zahradě na metrové špalky. Příležitostně vyžadoval součinnost. Ve volných chvílích jsem sklízela letošní úrodu do sklepa a vylepšovala bazén zimní krycí plachtou.
O „volném“ svátečním dnu od rána pokračovaly venkovní práce, uvnitř pak převládaly přípravy na odpoledne s prarodiči, protože domácnost – navzdory průběžné snaze – nevykazovala známky působení pilné hospodyňky. Při příjezdu návštěvy už jsem se za její stav styděla pouze průměrně.
Večer drahý choť – za zvědavé spolupráce nejmladšího potomka – rozbalil dar k výročí. Překvapená jsem byla i já, zejména když dárková krabice místo inzerovaného nerezového termo půllitru obsahovala jeho „dětskou“ třetinkovou verzi. Ale páčení víka oba pány zaujalo a dřevěná krabice nyní na paměť dvacetiletého výročí zdobí ložnici. Kam zmizel její obsah mi není známo.
Volno jsem uzavírala s pocitem, že jsme se o kousek posunuli, nicméně obdobných malých kroků ještě mnoho zůstává před námi. Aktivní odpočinek postrádá fázi regenerace a sil – stejně jako finančních prostředků – ubývá.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXV.
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