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kOmický blog DCCXVI.

Některé profese pro historické rozdělení rolí postrádají ekvivalent v opačném rodě. Nejen ty, například ani „domácí kutil“ nemá vhodný ženský protějšek.

K těmto úvahám mě přiměla jediná odpolední hodinka. Nabízí se víla Zvonilka spadající do kategorie „všeumělka“. Jen si nejsem jistá, zda mě periferně sledované pohádky v dobách, kdy byly naše děti malé, neovlivinily příliš.

Při předávání vypraného prádla jsem zaznamenala závadu na šatní skříňce nejmladšího potomka, které z šuplíku odpadla úchytka. Bohužel nestačilo ji zpět na vrut prostě našroubovat pro evidentní opotřebení častým otevíráním.

Oznámila jsem závadu a očekávala nápravu; marně. Týden po ohlášení zůstal stav zachován, pročež jsem příště místo skládání triček vyrazila (po neúspěšném použití opačného konce lžičky) hledat šroubovák a nadbytečně velký otvor znemožňující pouhé dotažení vyspravila vložením dřevěné špejle.

Vzápětí přišlo zjištění, že není chyba jen na čelní straně. Pokus o zasunutí šuplíku obohaceného o dvoje trenýrky odhalil upadenou boční vodící lištu. Chvíli jsem zkoumala mechanizmus, pak poněkud razantně vyházela synkovo prádlo, uvolnila dva body uchycení zásuvky, následně zapustila další vrut na původní místo do bočnice skříňky a posléze navrátila vše zpět.

Cestou ze synkova pokoje situovaného mezi místnostmi starších sourozenců se objevila s parellkou v ruce dcera, které právě odmítl pomoc nejstarší bratr. Kůň záhadně dokázal provazovou ohlávku vytáhnout do nebývalých rozměrů, pročež bylo třeba navrátit specifický uzel na původní místo. Nejstarší syn má zjevně trpělivost spíše s rozmotáváním rybářských vlasců.

Využila jsem dřívější jachtařské zkušenosti s lany (a opět šroubovák); a po chvíli páčení a popotahování – a tichého sakrování – navrátila koňské výbavě téměř původní tvar. Tentokrát mi sofistikovaný nástroj nesklouzl, pročež mé horní končetiny zůstaly nezraněny.

Příští večer jsem zašívala synkovy tričko a zabírala šaty dceři a o víkendu sekala půl zahrady strunovkou. Zvonilka byla víla inspirativní...

Autor: Jana Kozubíková | sobota 6.6.2026 5:00 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

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Jana Kozubíková

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  • Celková karma 11,85
  • Průměrná čtenost 310x
Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

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