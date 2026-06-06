kOmický blog DCCXVI.
K těmto úvahám mě přiměla jediná odpolední hodinka. Nabízí se víla Zvonilka spadající do kategorie „všeumělka“. Jen si nejsem jistá, zda mě periferně sledované pohádky v dobách, kdy byly naše děti malé, neovlivinily příliš.
Při předávání vypraného prádla jsem zaznamenala závadu na šatní skříňce nejmladšího potomka, které z šuplíku odpadla úchytka. Bohužel nestačilo ji zpět na vrut prostě našroubovat pro evidentní opotřebení častým otevíráním.
Oznámila jsem závadu a očekávala nápravu; marně. Týden po ohlášení zůstal stav zachován, pročež jsem příště místo skládání triček vyrazila (po neúspěšném použití opačného konce lžičky) hledat šroubovák a nadbytečně velký otvor znemožňující pouhé dotažení vyspravila vložením dřevěné špejle.
Vzápětí přišlo zjištění, že není chyba jen na čelní straně. Pokus o zasunutí šuplíku obohaceného o dvoje trenýrky odhalil upadenou boční vodící lištu. Chvíli jsem zkoumala mechanizmus, pak poněkud razantně vyházela synkovo prádlo, uvolnila dva body uchycení zásuvky, následně zapustila další vrut na původní místo do bočnice skříňky a posléze navrátila vše zpět.
Cestou ze synkova pokoje situovaného mezi místnostmi starších sourozenců se objevila s parellkou v ruce dcera, které právě odmítl pomoc nejstarší bratr. Kůň záhadně dokázal provazovou ohlávku vytáhnout do nebývalých rozměrů, pročež bylo třeba navrátit specifický uzel na původní místo. Nejstarší syn má zjevně trpělivost spíše s rozmotáváním rybářských vlasců.
Využila jsem dřívější jachtařské zkušenosti s lany (a opět šroubovák); a po chvíli páčení a popotahování – a tichého sakrování – navrátila koňské výbavě téměř původní tvar. Tentokrát mi sofistikovaný nástroj nesklouzl, pročež mé horní končetiny zůstaly nezraněny.
Příští večer jsem zašívala synkovy tričko a zabírala šaty dceři a o víkendu sekala půl zahrady strunovkou. Zvonilka byla víla inspirativní...
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXV.
Abychom předešli předčasnému dokončení zútulňování domova a jeho okolí, vyrážíme v nepravidelných intervalech mimo domov, provázeni stále menším množstvím dětí.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIV.
Víkend po jarní dovolené byl ve znamení dodatečné rodinné oslavy, předcházené rozsáhlými přípravami a též likvidací následků pobytu mimo domácnost.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIII.
Loňský plán na jarní krátkou dovolenou na některém řeckém ostrově vyřešil drahý choť kreativně nákupem levných letenek do Athén.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXII.
Na dobrovolnou hladovku poněkud neprakticky navazovala krátká intenzivní dovolená. Přípravy na odjezd byly - jak jinak - hektické.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXI.
Klíčový problém způsobil sklíčenost některým rodinným příslušníkům, až klíčem k řešení problému byly zase jenom klíče.
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