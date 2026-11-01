kOmický blog DCCXV.
Den odjezdu kolidoval s narozeninami staršího syna, (který mi absenci náležitě vyčetl), i s dvacetiletým výročím svatby, ke kterému manžel přistoupil v dokonalé shodě se svojí ženou.
Bezprostředně po příjezdu jsme s kolegou dle dřívější dohody vyběhli do blízkých lesů. Překvapilo teplé počasí, kterému příliš nehověly dlouhé legíny a funkční triko s dlouhým rukávem. Kolega vyrazil v šortkách a tričku, nicméně i on se na necelých pěti kilometrech zapotil dostatečně; a původně naplánovanou trasu – záměrně nebo omylem – značně zkrátil.
Večer jsem distančně slavila, a to jedním plzeňským pivem, které mi trochu vnutil nadřízený. Úvodní večer v užší skupině pak proběhl v odborné debatě prokládané osobními postřehy a zkušenostmi, ale i zážitky a vtipy. Odcházela jsem brzo, ale usnout se mi nedařilo.
První den, krušný bez možnosti dohnat probdělou noc ranní kávou, byl pracovně velmi intenzivní. Lila jsem do sebe černý čaj, pečlivě poslouchala přednášky a pletla svetřík, který – v případě dokončení – budu nosit nejdříve příští jaro. Odpoledne mělo dojít i na moji přednášku, zvítězila však nabídnutá možnost exkurze v místním pivovaru. I pro kolegy odborníky byl program od devíti do šesti příliš náročný.
Polední pauzu jsem mimo žvýkání tuhé krkovice využila k debatě s kolegyněmi se společným zájmem o divadlo. A před odpoledním blokem přednášek ještě stihla seběhnout k jindy zatopené vesničce Bítov, která díky velmi nízké hladině vystupuje ze svého obvyklého vodního úkrytu.
Místo řeky Želetavky se blátem vinul uzounký pramínek vody, v průběhu mé objevitelské výpravy začalo intenzivně pršet. Hladinu vody to nezvedlo, ale v úvodu první odpolední přednášky ze mě kapala voda a z tenisek později opadávalo bláto.
Před večerním neformálním programem jsem mimo skutečně poutavé exkurze s mírnou ochutnávkou produkce pivovaru, (ke kterému jsme společně vážili dvoukilometrovou cestu po silnici), stihla ještě krátký osamocený běh jako doplněk k již tradičnímu rannímu plavání v bazénu. Kolega se vymluvil na pracovní povinnosti.
Po večeři došlo i na trénink bowlingu – přípravě na blížící se krajský turnaj v této disciplíně. První hody nebyly nijak oslnivé, ale po požití třetí žluté limonády se můj výkon – nejspíš díky požitému cukru – mírně zlepšil. Navzdory únavě jsem většinu noci opět pozorovala strop.
Program druhého dne byl svižnější, neb se v rychlém sledu střídali přednášející i témata. Upletla jsem další kus svetříku, stejně jako při zpáteční cestě, kdy mi nečekaně došla příze. Před odjezdem jsme v pivovaru podpořili místní produkci, abychom umožnili i rodinným příslušníkům její ochutnávku.
Výsadek proběhl ve velkoměstě, odkud jsem se pionýrsky – ověšena taškou s oblečením, brašnou s notebookem a igelitkou s pivem – přepravovala domů vlakem. Drahý choť se uvolil zahájit další pětiletku našeho vztahu vyzvednutím unavené manželky na zastávce, přičemž se mi ulevilo, když přijel autem a nikoli na čtyřkolce.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXIX.
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Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVIII.
V poslední době se cítím unavená, pročež občas projevím přání více odpočívat. Ve světlých chvílích dokonce odpočinek opravdu plánuji.
Jana Kozubíková
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Život nám před domem, v domě i v zahradě vytrvale komplikují trubky na vodu, jakkoli by jej měly naopak usnadňovat.
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Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXV.
Jakmile podlehnete iluzi, že máte vše pod kontrolou, zcela jistě se dostaví situace, která vás přesvědčí o opaku.
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