kOmický blog DCCXLIV.
V úvodu roku jsem nad výčtem plánovaných prací pozvedla obočí, ale zdržela se komentářů, které nebývají slyšeny a k pohodové rodinné atmosféře rovněž přispět nemohou.
Usilovně jsem nehodnotila budování (stále nehotového) vodního díla ve dvoře ani dělící stěny v koupelně, která k jejímu úplnému dokončení přispěla jen částečně.
Mírně mě udivilo, když se drahý choť na konci léta pustil do odstraňování uježděné hlíny před domem. Poměrně dlouho se předtím věnoval přípravě spočívající ve svedení okapů z přední části střechy do kanalizace, kterému nakonec padla za oběť i malá kamenná zídka zdolávající výškový rozdíl mezi naším a sousedním vjezdem.
Technika příliš nespolupracovala, pročež muž střídavě opravoval startér bagru a přemlouval protestující Avii. Což vzhledem k roku výroby obou těchto pomocníků není překvapivé. Unavený náklaďáček je například ochotný odvézt jen jednu fůru za den, v lepším případě dvě.
Před domem tak pomalým tempem vznikala prohlubeň, přičemž chvílemi jsem si nebyla jistá, zda cílem není podkopat základy (ač existují i méně pracné způsoby, jak se domu zbavit). Hlínu manžel převážel do zahrady, kde mírně zahrnul jámu neznámého účelu, kterou jsme převzali po bývalém majiteli (a pár let v ní stávala trampolína).
Při práci v zahradě mě napadlo, že současné okolí našeho domu – s krátery a zákopy – poskytuje dokonalé kulisy pro válečné drama. Nicméně jejich ztráty litovat nebudeme nikdo.
V závěrečné fázi kopání, které – navzdory využití techniky – trvalo asi dva měsíce, zela pod okny dětských pokojů a před vjezdem do průjezdu hluboká jáma gigantických rozměrů. Pochopitelně znemožňovala jak parkovaní před domem, tak vjezd do dvora.
Náhradní řešení umístění vozidel pak přineslo několik šrámů, často získaných bez vlastního zavinění. Při ranním venčení čtyřnožce jsem musela dávat pozor, abych do necelý metr hlubokého výkopu rozespalá neupadla. Při cestách do a z práce pak bylo komické tento výškový rozdíl zdolávat v sukni a lodičkách. Komplikovaný byl i odvoz odpadu.
Po dlouhých debatách a několika exkurzích do stavebnin rozhodl manžel o koupi kamenných odseků k finální dlažbě. Stylu našeho domu by příliš nesvědčila zámková dlažba, neoslovily nás ani různé barevné varianty; mým přáním byly klasické kamenné kostky. A ač jsem nalezla několik inzerátů nabízejících použité, hlavní stavebník rozhodl jinak. Zcela tím popřel původní argument, že dlažba je příliš pracná. A vyrazil na sobotní kurz, kde se stal proškoleným amatérským dlaždičem.
Zvolené kamenné odseky nakonec opravdu zakoupil, ale když domlouval zapůjčení nákladního vozidla k převozu na místo pokládky, zjistil, že nejsou na skladě. Zaskočilo mě, že je možné kámen prodat dvakrát, přestože z posledního zaměstnání mám jistou okrajovou zkušenost s kreativní multiplikací ve stavebnictví.
Po mnoha telefonátech, změnách a kompromisech se první várka kamení na obřím náklaďáku ocitla u domu (ač muže nepochybně stála hodně nervů i samotná cesta). Překvapilo, jak malý objem reálně představuje tuny kamene. Leč jejich přesun z korby na zem nebyl nikterak snadný, protože bagr dost dobře nemůže převést více, než sám váží. Při prvním a později i druhém návozu nám hodně materiálu prošlo rukama, a to doslova. Až synek mírně protestoval.
Strávila jsem opět nějaký čas u míchačky, abych zjistila, že schopnost připravit beton nám oběma zůstala zachována. Stavitel před domem budoval ze ztraceného bednění opěrné zídky, o jejichž smyslu mám jisté pochybnosti. Nelze však choti upřít zednickou zručnost.
V listopadu pak konečně došlo na návoz štěrku a jeho udusání, čímž se příkop před naším domem částečně opět zaplnil. Přestala jsem se obávat zhroucení čelní zdi a čelit narážkám na budování obranného vodního příkopu pro chov krokodýlů.
A drahý choť – vlající mezi přípravami na dovolenou s dcerou a stavebními pracemi před domem – s prvními mrazy konečně prozřel, že plánovanou akci v letošním roce nestihneme dokončit. Štěrk tedy provizorně urovnal před vjezdem tak, aby bylo možné opět využívat parkování ve dvoře a před domem, a my se provizoriem opravdu rádi smířili.
S napětím očekáváme manželův optimistický plán prací na příští rok, na jehož úvod máme – doufám všichni – jasno. Pod stromeček požádám o chrániče na kolena a kamenický kurz mi jistě rád a zdarma poskytne choť, v horším případě sociální sítě.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXLIII.
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Jana Kozubíková
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