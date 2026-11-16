kOmický blog DCCXLIII.
Starší děti jevily mnohem větší zájem o prázdný dům než o dovolenou s rodiči. V Bratislavě, kam jsme zamířili ve tříčlenné sestavě, nás doporučené parkoviště lehce zaskočilo svojí lokací mapami nepochopenou. Ve zmatku při překládání batůžků do shuttlu drahý choť zapomněl v autě nepostradatelnou kšiltovku.
Odlet se mírně zpozdil, ale naopak po příletu proběhlo vyzvednutí auta v půjčovně poměrně rychle. Noční přejezd na jih ostrova do Trisciny byl už poněkud unavený. I na místě už spali všichni mimo pana domácího, který nás krátce seznámil s prostředím a nasměroval do ložnic.
Ráno jsme mohli upřímně obdivovat dům i pláž. Muž potřeboval trochu relaxace, synek naopak aktivity. Využili jsme spolu místní paddleboardy a teplé moře. Ve vlnách jsem občas upadla, přičemž když jsem si rozrazila koleno pádlem, syn projevil obavu, že krev bude přitahovat žraloky. Jeho obavy se nenaplnily, zato jsem si dosti namohla svaly, když jsme ze dvou paddleboardů vytvořili katamarán.
Na odpoledne již mírně odpočatý choť naplánoval výlet po pláži do archeoparku. Synek přítomným prohlídku památek zpestřoval opakováním informace, že má hlad. Umlčela ho až krátká zastávka v místní kavárničce.
Po návratu jsme vyjeli nakupovat, přičemž doporučený obchod s místními potravinami google mapy odmítaly vyhledat a my skončili v LIDLu. S nadšením jsem do košíku nastrkala první tři bezlepkové potraviny, které mi přišly pod ruku – v domnění, že v Itálii je obdobných všude plno. Při odjezdu z parkoviště obchodního domu jsme v bezprostředním sousedství spatřili i správný supermarket.
Během dalších dnů jsme navštívili několik různých (a mnohem známějších) obměn „archeoparku“, historických měst i vyhlídek; včetně divadla v Segestě s bouřkovou scenérií. Manžel se naučil ráno jezdit do místní pekárny proslulé poctivým domácím pečivem. Já naopak úvod dne využívala k běhání po pláži.
Jako zpestření byla do programu zařazena „brigáda“ spočívající v trhání oliv. Synka podobná aktivita neoslovila, ale uvolil se počkat na bláznivé rodiče v ubytovacích prostorách pokrytých WiFi. Vstávali jsme velmi brzo, abychom se o půl sedmé přidali ke konvoji aut a od sedmi sklízeli úrodu v sadu. Odpoledne jsme k zemědělské osvětě přidali krátkou exkurzi v lisovně oleje a výsledný produkt o nějaký den později i ochutnali.
Na dva dny jsme zamířili na Egady – kouzelné ostrůvky na západě. Na trajektu rozdávali potupné sáčky pro případ nevolnosti, ale naštěstí je nikdo nepoužil. Na nejvzdálenější ostrově byl moc hezký trail k pevnosti završený koupelí v koupelí v nejvzdálenějším místě. Synek nás oba překvapil, neb zdatně kráčel bez protestů a komentářů o nedostatku živin.
Odpoledne nás trajekt převezl na ostrov Favignana, kde jsme na doporučení zapůjčili elektrokola. První výlet jsme nezkušeně nasměrovali k pevnosti na kopci, ke které se však ze dvou třetin muselo vyjít pěšky. Po dopoledním výletu to byla celkem výzva. Podvečerní vyhlídka však za vynaložené úsilí rozhodně stála.
V městě probíhaly oslavy svátku patronky rybářů. Ohňostroj jsme málem propásli, ale známý hluk nás vytáhl z apartmánu a jeho závěrečnou část, včetně tradičního troubení lodních sirén, jsme již sledovali z přístavu. Únava nás záhy nasměřovala zpět do apartmánu.
Příštího dne jsme – po ranním plavání – neúspěšně reklamovali vybitou baterii synkova kola, která se ukázala býti pouze vypnutá. Plán objet ostrov se poté vydařil jen částečně. Synek předvedl jeden ze svých obtížně pochopitelných pádů a s rozbitým kolenem byl poněkud nevrlý. Což se stupňovalo, když jsme poskakovali po pláži střídavě mezi kameny a v písku. Moje trpělivost měla také své meze.
Druhou půli ostrova jsme po názorové výměně trochu ošidili, maják vyfotili pouze z dálky, aby se pak k půjčovně choť vracel s tentokrát opravdu zcela vybitou baterií a s vynaložením maximálního úsilí.
Během neúplné okružní jízdy jsme zahlédli několik vyhlášených (a poněkud přecpaných) pláží, které ovšem vůbec nelákaly k pobytu. Před návratem na pevninu jsme v místním bistru ochtnali místní speciality, stejně jako předchozí den v doporučeném restauračním zařízení.
Po přejezdu na Sicílii bylo na programu ještě historické městečko Erice s hradem a zastávka u vodních mlýnů ve výrobně soli. Zapadalo slunce, pročež scenérie byla opravdu romantická. A vyčerpání znatelné
Poslední den s přáteli byl malinko nostalgický. Tentokrát jsem ve vlnách skotačila nejen já se synkem, ale i oba starší pánové. Po poledni jsme namířili na sever, kde jsme v ubytování v San Vitu opět zapůjčili kola. I tentokrát manžel zpáteční cestu protrpěl, neb jeho bicykl vypověděl službu.
Příští ráno už volba přepravních prostředků dopadla lépe a strávili jsme příjemné chvíle na pláži i výlet k majáku. Zde sice probíhaly výjimečné prohlídky, ale hodinové čekání se nám zdálo příliš dlouhé. Závěrečná návštěva Palerma ve mě nechala dojem spíše negativní a vlastně jen stupňovala moji touhu dostat se na letiště a co nejdříve domů.
Ze sicilské dovolené nám nesmazatelně utkvělo v hlavách bloudění k proslulé pláži, kdy jsme navigováni oficiálními mapami po polních cestách projeli soukromou cizí farmou, krátce omylem zavítali na soukromou pláž luxusního hotelu a nakonec se – stále vedeni navigací – vynořili v uzavřeném areálu resortu.
Když už jsme propadali beznaději, že krkolomnou cestu bude třeba absolvovat znovu opačným směrem, zasáhl personál. Po chvíli vysvětlování nás naštěstí propustili ven služební branou. Ale pohledy movitých rekreantů v hotelových županech na pláži, kam jsme důstojně vkráčeli z lesa s igelitkou v ruce, zůstanou naší pamětí navěky zachovány.
Před odletem sice v půjčovně aut našli škrábanec, o kterém jsme neměli tušení, ale jinak návrat proběhl poměrně hladce a kolem druhé hodiny ranní jsme uléhali konečně do vlastních postýlek.
A vyřízení pojistné události na vozidle proběhlo nečekaně hladce a rychle.
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V poslední době se cítím unavená, pročež občas projevím přání více odpočívat. Ve světlých chvílích dokonce odpočinek opravdu plánuji.
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