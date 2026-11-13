kOmický blog DCCXLII.
Připomínám, že jsme se brali před dvaceti lety na synkovy první narozeniny a nebyla to moje první svatba.
Drahého chotě jsem se opatrně zeptala, zda by byl ochotný si zopakovat svatební focení. Pochopitelně ne za přítomnosti všech hostů, pouze my dva a fotograf, kterým byl tehdy a – měl být i nyní – manželův tatínek. Nečekaně souhlasili oba zainteresovaní pánové.
Využili jsme meteorologické předpovědi slunného počasí a dohodli termín. Vyžehlila jsem košili i svoje šaty, (které jsem předtím nedůstojně natáhla přes tepláky a tričko, abych se přesvědčila, že se do nich vejdu).
Návštěvu kadeřníka jsem rovnou zavrhla, pročež jsem večer strávila hodinu snahou zarputile rovné vlasy alespoň zvlnit. Nepohodlné spaní v natáčkách za efekt určitě nestálo, důstojný účes se stejně nepodařilo vytvořit.
V polední pauze jsem se na toaletách převlékla do svatebního a vyrazila na místo činu. Trochu jsem si zašla pro kytku, která byla pro focení nutnou rekvizitou. A bylo celkem jasné, že mi ji choť nekoupí. Paní v květinářství zjevně zaujal můj oděv i odpověď na dotaz, pro koho je kytice určena. Než ji uvázala, doptala se na všechno – na nápad se jí moc líbil.
Na nádvoří historické budovy magistrátu jsme pak s tchánem čekali na „ženicha“, který avizoval mírné zpoždění. Vyzkoušeli jsme zatím alespoň vhodné nastavení fotoaparátu, abych si na displeji zblízka prohlédla vlastní vrásky. Fotografa spíše zajímaly světelné podmínky, neb na nádvoří vládl stín.
Uprostřed jinak obvykle volného prostoru stálo pódium připravené na světelnou produkci nadcházející celoměstské akce. Bdělá ostraha upozornila tchána, který si na jeho okraj odložil nejprve tašku a později usedl, že toto nemůže činit, jakkoli instalace byla nejméně půl druhého metru vzdálena a její ohrožení se zdálo nevýznamné.
Před konfliktem nás zachránil příchod chotě, kterému to v košili a kravatě slušelo; byť oblek nebyl již původní, stejně jako mé boty. Podle vzorových fotografií jsme zaujali nejprve ležérní pozici u busty a posléze na schodech. Spoušť byla stisknuta mnohokráte, během čtvrthodinky bylo vše vyřízeno a s dědou jsme se rozloučili.
Společně s manželem jsme – místo svátečního obědu – zamířili na jahodový sorbet, kterým jsem si cestou zpět do kanceláře znečistila sukni. Na schodišti jsem narazila na kolegyně, které můj vzhled mírně zaskočil. O pár metrů dál mi sdělil jiný kolega, že celá zářím – což v lososové barvě nebylo obtížné.
Po pár minutách byl svatební šat opět na ramínku a já seděla na pracovní židli v oděvu o mnoho střízlivějším. Jen s kytičkou na stole. Zvlněné vlasy mi vydržely do druhého dne, kdy překvapivě vypadaly mnohem lépe. A fotografie nám o něco později předal děda, abychom se mohli pokochat svým stářím. S odstupem dalších dvacet let si na nich ale snad budu zase připadat krásná.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXLI.
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