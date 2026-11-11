kOmický blog DCCXLI.
Pravděpodobně z pocitu nedostatečné rodičovské angažovanosti naplánoval drahý choť na první volný den cyklovýlet za účelem zvýšení fyzické zdatnosti našeho nejmladšího potomka. Leč synek již pátý den bojoval s kašlem a zvýšenou teplotou.
Na Mohylu míru proto jeho aktivní rodiče vyráželi od nákupního centra Olympia sami dva, zatímco on doma budoval kostičkový svět. Muž nezklamal a opět na trasu zařadil technické pasáže, aby byl důvod pochybovat o účasti na dalších cyklovýpravách.
Po ukončení zkoušky zdatnosti jsem proslulé nákupní centrum po letech i navštívila. Manžel zde vyzvedával objednané překvapení, já (marně) hledala vhodnou postel pro dceru. Navíc jsme se – po čtyřiceti kilometrech v pedálech – potřebovali najíst. V cyklistických kraťasech jsem se v prostředí obchodního megadomu necítila příliš komfortně, ale zřejmě by mi k dobrému pocitu nepomohl ani důstojnější oděv.
Odpoledne jsme ještě stihli pár dílčích pracovních projektů doma a kolem domu, abychom večer – po dlouhé době – strávili jako rodina společně u stolu nad sushi. Tyto chvíle jsou milé a vzácné, neb starší děti díky četným aktivitám a častým večerním brigádám vídáme zřídka.
Neděli jsme celou věnovali domu a jeho okolí. Manžel bagroval dětem pod okny, kde (pravděpodobně až příští jaro) vznikne zpevněné parkovací místo pro vozidla a nájezd do průjezdu. Činnost prokládal řezáním kmenů tři roky odpočívajících v zahradě na metrové špalky. Příležitostně vyžadoval součinnost. Ve volných chvílích jsem sklízela letošní úrodu do sklepa a vylepšovala bazén zimní krycí plachtou.
O „volném“ svátečním dnu od rána pokračovaly venkovní práce, uvnitř pak převládaly přípravy na odpoledne s prarodiči, protože domácnost – navzdory průběžné snaze – nevykazovala známky působení pilné hospodyňky. Při příjezdu návštěvy už jsem se za její stav styděla pouze průměrně.
Večer drahý choť – za zvědavé spolupráce nejmladšího potomka – rozbalil dar k výročí. Překvapená jsem byla i já, zejména když dárková krabice místo inzerovaného nerezového termo půllitru obsahovala jeho „dětskou“ třetinkovou verzi. Ale páčení víka oba pány zaujalo a dřevěná krabice nyní na paměť dvacetiletého výročí zdobí ložnici. Kam zmizel její obsah mi není známo.
Volno jsem uzavírala s pocitem, že jsme se o kousek posunuli, nicméně obdobných malých kroků ještě mnoho zůstává před námi. Aktivní odpočinek postrádá fázi regenerace a sil – stejně jako finančních prostředků – ubývá.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXL.
Dvoudenní pracovní porada je pro mne nejen vítaným oživením odborných znalostí, ale též příležitostí k úniku z všednodenní reality.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXIX.
Na podzim slaví ve stejném měsíci s třítýdenním odstupem narozeniny oba synkové. Jakkoli je dělí poměrně velký věkový odstup, přání měli shodné.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVIII.
V poslední době se cítím unavená, pročež občas projevím přání více odpočívat. Ve světlých chvílích dokonce odpočinek opravdu plánuji.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVII.
Život nám před domem, v domě i v zahradě vytrvale komplikují trubky na vodu, jakkoli by jej měly naopak usnadňovat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXXXVI.
Na podzim pořádají akční ženy v naší obci gulášfest spojený s akcí Slivomice, ve které se soutěží o nejlepší pálenku.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Celou noc se proháněl ukradeným autem. Chtěl jsem ho umýt a vrátit, tvrdil policii
Celou noc se projížděl s ukradeným autem osmadvacetiletý muž v Lanškrouně na Orlickoústecku. Během...
Hejtmana Půtu nahradí jeho exnáměstek Sviták, opustí kvůli tomu Sněmovnu
Nového hejtmana budou zastupitelé Libereckého kraje volit v polovině prosince, Starostové pro...
Opravy D1 omezí na čtyři dny provoz. Mezi Loktem a Hořicemi popraskal beton
Provoz na dálnici D1 na pomezí Středočeského kraje a Kraje Vysočina v úseku mezi Loktem a Hořicemi...
Balíkovna nově doručuje do Z-BOXů Zásilkovny. Jak je vybrat?
Do otevřené sítě samoobslužných boxů Zásilkovny začala doručovat služba Balíkovna od České pošty....
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
- Počet článků 661
- Celková karma 11,93
- Průměrná čtenost 307x