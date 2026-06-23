kOmický blog DCCXIX.
Mám-li příležitostné výhrady k počínání rodinných příslušníků odporujícím zásadám dobrého PR, ve vlastní komunikaci často vykazuji obdobné nedostatky.
Tak se stalo, že jsem při zřídkavé rodinné spolupráci v zahradě bezelstně nahodila, že „bych s mužem chtěla něco probrat“. Nevyhodnotila jsem správně jeho aktuální rozpoložení a přímo oznámila, že jsem dostala nabídku týdenního pobytu na plachetnici. Než jsem stihla vysvětlit, že jsem prakticky stejnou v zimě odmítla a nyní mám zaplnit nečekaně uvolněné místo, atmosféra nad naším pozemkem citelně zhoustla.
Zbytek soboty byl velmi mlčenlivý, byť mé vzpomínky přímo křičely, kolikrát drahý choť bez ptaní a vysvětlování opouštěl domov se zcela samozřejmým předpokladem, že se o vše – malé děti a psa nevyjímaje - postarám.
I neděle by pravděpodobně byla mlčenlivá, pokud by choť dopoledne nezačal bez vyžádané cizí pomoci likvidovat uschlý ořešák. Jeho dřevorubecký výkon jsem zaznamenala při každodenním sbírání jahod. Ač stále zdravě naštvaná – s ohledem na výšku a motorovou pilu - jsem pocítila obavy o jeho bezpečnost.
Navrhla jsem užití lana ke směřování pádu oddělovaných částí nebohého stromu, našla synkovo lano užívané k rybaření a poskytla součinnost. Muž – na rozdíl od stromu – odpor nekladl. V málomluvné souhře jsme „očesali“ kmen.
V této fázi se opět zapojily děti – některé zprvu ze zvědavosti, všechny pak na důrazný otcův pokyn. Za pomoci nůžek, pily a štěpovačky postupně zmizela změť větví znemožňující průchod do zahrady. Starší potomci v roztomilé kooperaci řezali, ač mé mírné obavy o periferní části jejich těl nebyly zdaleka neoprávněné.
Vždy mne udiví, kolik práce se udělá, když se zapojí více osob. Stejně tak překvapuje nejmladší potomek, (který se jinak vyznačuje spíše leností), jelikož při podobných akcích vydrží překvapivou zátěž a ani se nesnaží nenápadně uprchnout.
Večer jsem při zapadajícím slunci v zahradě pronesla k drahému choti pragmatickou řeč, která prakticky vyloučila cizí vliv na mé rozhodování ohledně letní námořní dovolené, stejně jako manželův odpor.
Během víkendu tak zmizel nejen suchý starý ořešák, ale i dosavadní pochybnosti, že chci-li něčeho dosáhnout, musím jednat jednoznačně a důsledně. A stále poškrábaná od větví jsem rychle probrala aktuální nabídku námořnických outfitů.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXVIII.
Murpyhyho zákon praví: „Jde-li vše podle plánu, stala se někde chyba.“ Zcela zbytečně dodávám, že v opačném případě rovněž.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXVII.
V únoru obdržela kolegyně darem tři lístky na travesti show. Absolutně nikoho nenapadlo, jak se účast na představení nakonec vyvine.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXVI.
Některé profese pro historické rozdělení rolí postrádají ekvivalent v opačném rodě. Nejen ty, například ani „domácí kutil“ nemá vhodný ženský protějšek.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXV.
Abychom předešli předčasnému dokončení zútulňování domova a jeho okolí, vyrážíme v nepravidelných intervalech mimo domov, provázeni stále menším množstvím dětí.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCXIV.
Víkend po jarní dovolené byl ve znamení dodatečné rodinné oslavy, předcházené rozsáhlými přípravami a též likvidací následků pobytu mimo domácnost.
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