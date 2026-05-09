kOmický blog DCCXI.

Klíčový problém způsobil sklíčenost některým rodinným příslušníkům, až klíčem k řešení problému byly zase jenom klíče.

V neděli ráno se dcera dožadovala odvozu za svým velkým čtyřnožcem, který se po pátečním přesunu do nového – o hodně bližšího – ustájení zvolna adaptoval. Coby chápavá maminka, která se právě navrátila z vycházky s menším z dceřiných domácích mazlíčků, jsem projevila ochotu usednout za volant, jelikož jsem – na rozdíl od otce – nebyla v nočním úboru.

S jistotou jsem zamířila do předsíně, kam jsem včera ráno odložila klíč od dodávky. Překvapivě se však na obvyklém místě nenacházel. Nenašla jsem ho ovšem ani na osvědčených místech po kapsách vlastních ani manželových. Na dotaz choť nevrle odpověděl, že naposledy jsem jela já, (o čemž nebylo pochyb).

Po čtvrthodině marného pátrání jsme u milého muže neuspěly s návrhem vyslat dceru na čtyřkolce, (kterou by bylo možné vyprostit skrze zahradu). Ale naopak jsme našly pochopení u sotva probraného synka, který se předchozího dne pozdě večer svým zánovním vozidlem (nyní blokujícím průjezd) navrátil zcela vysílen po týdnu natáčení rybářských závodů. Neochotně svého drahého miláčka zapůjčil.

Většinu dne jsme klíč průběžně – a stále neúspěšně – hledali. Kolem poledne se z pokoje vynořil nejstarší (stále ještě viditelně unavený) potomek a na matčinu výzvu se zašel podívat, jak zahrada během jeho nepřítomnosti prokoukla.

Pro tuto rychlou exkurzi si zapůjčil tatínkovy venkovní pantofle. Bohužel jeho otec se s odstupem pár minut rozhodl též vyrazit ven, přičemž nepřítomnou obuv nahradil nejbližší podobnou, kterou však syn využívá jako domácí. Z kombinace stresu a únavy došlo v zahradě k hádce na zásadní téma „bačkory“, které jsme s nejmladším synkem bezmocně přihlíželi. Jeho starší bratr pak odešel z domova situaci prodýchat.

V této ideální atmosféře zavolala dcera, že potřebuje odvoz zpět. S rozezleným potomkem ale zmizely z domova i klíče od jeho auta. Nakonec se tatínek po chvíli přemlouvání neochotně uvolil vyzvednout ji na čtyřkolce, kterou ráno odmítl zapůjčit. Slalom mezi výkopy v zahradě zvládl na výbornou.

Pro bezvýslednost pátrání po klíči od dodávky jsme k večeru, kdy už spolu otec a syn opět komunikovali, na pondělní ráno naplánovali „rošádu“ na dvoře, abychom mohli odjet Superbem. Náhradní klíč od dodávky má totiž drahý choť na pracovišti.

Celý „pátrací“ den jsem si byla naprosto jistá, že jsem hledaný předmět ukládala na jeho místo. V sobotu ráno totiž dcera rovněž vyžadovala součinnost při odjezdu z domova, neb dodávka se Superbem byly před domem zaparkovány za sebou v nesprávném pořadí.

Povyjela jsem dodávkou, abych uvolnila prostor dceři, a poté zaparkovala na stejné místo. Pro oprávněnou obavu ze ztráty klíče od velkého vozu při následném venčení čtyřnožce jsem se záměrně vrátila domů a odložila jej na obvyklé místo.

V pondělí ráno drahý choť realizoval speciální šachový tah s menšími vozidly, ale když jsem v kancelářském oděvu vyplula před dům, byla zde zcela překvapivě nastartovaná dodávka. Matoucí skutečnost mi manžel vysvětlil nálezem na sedadle spolujezdce v Superbu.

A cestou do zaměstnání mi pozvolna došla druhá část sobotního příběhu. Když se dcera v sobotu vracela, zdálo se mi – vzhledem k očekávanému pozdnímu návratu jejího staršího bratra – rozumné zaparkovat Superb ve dvoře a ponechat volné kryté místo k parkování v průjezdu.

Dcera před domem zavolala a dožadovala se otevření brány a pomoci s couváním skrze průjezd. Místo ovladače od vrat jsem omylem vzala klíč od dodávky, potom jsme nepochopitelně s ovladačem v jedné a nadbytečným klíčem v druhé ruce nasedla za volant a zaparkovala. Na vše jsem obratem zapomněla, ač ovladač jsem uklidila na místo.

Nezbývá, než přiznat chybu. Klíče jsou totiž klíčové.

Autor: Jana Kozubíková | sobota 9.5.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

Jana Kozubíková

kOmický blog DCCX.

Před lety jsem pod stromečkem vybalila knihu o hladovění pro zdraví. Přečetla jsem ji se zájmem, aniž jsem pocítila potřebu osobně empiricky popsané metody vyzkoušet.

3.5.2026 v 0:00 | Karma: 10,67 | Přečteno: 173x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DCCIX.

Práce na zahradě jde rychle - vyměníte-li rýč, krumpáč či motyčku za lžíci a radlici bagru. Škoda, že tuto užitečnou vlastnost postaršího stavebního stroje drahý choť začal uplatňovat až pěti letech.

30.4.2026 v 21:31 | Karma: 10,72 | Přečteno: 139x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DCCVIII.

Nejsem úplně útlocitná máma a synkův ekzém na rukou jsem zprvu dosti zlehčovala. K prozření došlo nečekaně.

25.4.2026 v 19:00 | Karma: 12,39 | Přečteno: 210x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DCCVII.

Díky nenáboženské výchově naše velikonoční tradice zahrnují částečně výzdobu a hodně úklid. Při jeho realizaci je však možné i poklidně rozjímat.

12.4.2026 v 0:00 | Karma: 13,73 | Přečteno: 202x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DCCVI.

Když jsem téměř pololetí loňského roku žádala přátele o příspěvky do manželovy pamětní narozeninové knihy, upozorňovala jsem, že bude-li oslava, bude nejdříve na jaře.

7.4.2026 v 5:00 | Karma: 10,99 | Přečteno: 175x | Ona
Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

V Českém Švýcarsku zůstává uzavřená jen oblast, kde hořelo. Hasiči místo stále kontrolují

Cedule o zákazu vstupu na cestu u požářiště, kterou instalovali strážci...
8. května 2026  19:02,  aktualizováno  19:02

Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v...

Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Havárie osobního vozidla omezila provoz na dálnici D8 na 21 km ve směru Ústí...
8. května 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Provoz na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem v pátek zkomplikovala nehoda osobního auta na 21....

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Letecký provoz nad Prahou narušil dron. Policie zadržela osmatřicetiletého muže

Na pražském Letišti Václava Havla přistál stroj společnosti KLM. Po několika...
8. května 2026  16:52,  aktualizováno  17:07

Letecký provoz v Praze v pátek narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo...

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jana Kozubíková

  • Počet článků 631
  • Celková karma 12,34
  • Průměrná čtenost 311x
Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

