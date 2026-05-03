kOmický blog DCCX.
Nedávno se v médiích objevil článek na stejné téma, který mě opět ponechal chladnou vzhledem k faktu, že mě vrtochy zdraví často nutí nedobrovolně se zříci příjmu potravy.
Naposledy před pátečním vyšetřením, jehož výsledek prokázal zlepšení jednoho problému a naopak zhoršení jiného. A právě po výroku lékaře přišlo nečekané rozhodnutí vyzkoušet ozdravnou sílu hladovky s jejími zázračnými protizánětlivými účinky. Panu doktorovi jsem svůj úmysl raději nesvěřila.
První den bez jídla jsem měla za sebou jako bonus k vyšetření. A po nutném odpočinku jsem doma běžně fungovala. Dokonce jsem odhodlaně z mrazáku vysvobodila zmrzlého králíka, který se měl stát základem víkendového jídelníčku pro rodinu.
Ukázalo se to jako hloupý nápad, neb vývar s játrovými knedlíčky nebezpečně voněl a bylo těžké odolávat; navíc jsem k ochutnávání byla nucena přivolávat posily. A na rozdíl od mého mdlého prvního pokusu s králičím masem byla tentokráte pečínka pravděpodobně vydařená. V očekávání syna navracejícího se od Balatonu jsem mimo masa upekla i meruňkovou buchtu.
Pochopila jsem ale záhy, že hlad je lepší zahánět prací než vařením a odpoledne strávila venku inspirována přívětivým jarním počasím.
Letitý problém s ořezanými větvemi jsme letos vyřešili štěpkovačem. S potomkem, který překvapivě rovněž jevil zájem o pobyt venku, jsme společně zdolali celou hromadu ořezů. Přes úvodní obavy o bezpečnosti se potomek choval zodpovědně, (pominu-li příležitostné nezáměrné útoky větví na můj obličej).
V neděli vařil drahý choť, zatímco já se prolévala čistou vodou a na zahradě ryla záhonek po vykopaném nevzhledném maliní, abychom je mohli nahradit sofistikovanými motýlími keři. Drahý choť pojal myšlenku je pořídit, nedbaje na skutečnosti, že stále postrádáme základní koncept zahrady. A při odstraňování nechtěného porostu těžkou technikou nedopatřením odstranil i jediný stromek, který jsem v lokalitě toužila zachovat.
Hlad jsem již necítila a tělo jevilo pouze drobné výpadky ve spolupráci; bylo ale nutné se více oblékat pro neustálý pocit chladu především v periferních oblastech. Zařadila jsem proto i odpočinek pod přikrývkami.
Pondělí v kanceláři bylo naopak krušné. Kolegyně byla zaskočená mým vzhledem, neb studené ruce fialové barvy zcela neladily k jinak slušivým oranžovým šatům. Vyměnila jsem pragmaticky schodiště za výtah, omezila akční rádius a zavrhla odpolední pravidelné cvičení. A doma ulehla nebývale brzy.
Na úterý – poslední den naplánované ozdravné kúry – jsem pro jistotu požádala o možnost práce z domova. Úřadovala jsem pak z lůžka pokryta dvěma přikrývkami v teplých ponožkách. A pes se na mne díval vyčítavě, jelikož jsem vynechala obvyklou ranní procházku.
V boji s chladem pomáhalo invenční pití teplé vody. Navzdory již neklesající hmotnosti jsem již pociťovala slabost.
K oslavě konce procesu byl vybrán čistý zeleninový vývar, následovaný postupně vařenou mrkví a rýží. Oproti vodě úplný ohňostroj chutí! A ačkoli jsem se v pracovní době po chodbách úřadu (pod dozorem kamer) pohybovala na mírně vratkých nohou(zamyšlena, zda nebudu podrobena dechové zkoušce), k večeru u plotny připravila rodině večeři.
Na pohublém těle mohu nyní pozorovat zapojení svalových skupin při břišním dýchání, kterým se rovněž snažím své uzdravení podpořit.
Jak moc ozdravný účinek můj „hladový“ experiment skutečně měl, se pravděpodobně ukáže až časem. Zvažuji opatrně možnost zařadit krátkodobé půsty na seznam svých podpůrných léčených opatření. Zda přispějí k uzdravení jisté není, ale minimálně jim nelze upřít drobnou úsporu v rodinném rozpočtu.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCIX.
Práce na zahradě jde rychle - vyměníte-li rýč, krumpáč či motyčku za lžíci a radlici bagru. Škoda, že tuto užitečnou vlastnost postaršího stavebního stroje drahý choť začal uplatňovat až pěti letech.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCVIII.
Nejsem úplně útlocitná máma a synkův ekzém na rukou jsem zprvu dosti zlehčovala. K prozření došlo nečekaně.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCVII.
Díky nenáboženské výchově naše velikonoční tradice zahrnují částečně výzdobu a hodně úklid. Při jeho realizaci je však možné i poklidně rozjímat.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCVI.
Když jsem téměř pololetí loňského roku žádala přátele o příspěvky do manželovy pamětní narozeninové knihy, upozorňovala jsem, že bude-li oslava, bude nejdříve na jaře.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCV.
Naše tři děti v době diskutovaného poklesu porodnosti působí mírně exoticky. A u tohoto počtu zdaleka nekončíme.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Cyklista v Žabčicích na Brněnsku zemřel po střetu s traktorem
Při dopravní nehodě v Žabčicích na Brněnsku dnes v podvečer po srážce s traktorem zemřel cyklista....
Lesopark Cibulka a Vidoule jsou sice malým místem za to však kouzelným.
Je zde nejstarší...
Hned po poledni v sobotu 2. května 2026 místní baráčníci v rámci Staročeského máje vyrazili od...
Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo premiéru hry Kurýr má zpoždění.
Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v premiéře inscenaci Kurýr má zpoždění v režii...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 630
- Celková karma 12,23
- Průměrná čtenost 311x