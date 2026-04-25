kOmický blog DCCVIII.
Zarudlou krupičku mezi palcem a ukazovákem na obou rukou už jsme párkrát zvládli, proto mě nijak nevyděsila. Jenže se dlouho nehojila a posléze se přidala vyrážka po těle. Zprvu na rukou okolo lokte, později expandovala dále.
Poctivě a bezvýsledně jsem potomka nějaký čas natírala konopnou mastí. Nakonec jsem v lékárně zakoupila léčivo a objednala potomka na dermatologii. Tou dobou se již začal drbat po těle i manžel a já objevila pár zarudlých flíčků po těle.
Četné zprávy ze školního Edookitu obvykle nestíhám všechny číst, tentokrát jsem ale náhodně otevřela mail, abych si přečetla, že se ve škole vyskytl svrab. Rázem jsem pochopila, že s mastí nevystačíme a proč vyrážka svědí.
Lékařka se zprvu při pohledu na synkovi horní končetiny přikláněla k diagnoze atopického ekzému. Po mém upozornění na výskyt svrabu ve škole však pacienta přiměla sundat tričko a později i kalhoty – a situaci přehodnotila. Ukázala jsem svých pár flíčků a obdržela recept a podrobnou instruktáž.
Synek byl zprvu poněkud vyplašený, ale paní doktorka mu zdůraznila, že je to léčitelné, jen se to musí udělat správně. A tak jsme se večer všichni tři natřeli od krku k patě vrstvou krému, který by měl zákošku svrabovou usmrtit. Na přetrvávající svědění jsme byli upozornění, protože zákoška svrabová svůj domeček v kůži před smrtí neopouští.
Příštího dne mě čekalo nejen dvojité vyšetření na endoskopii, ale také celková očista domácnosti. Naštěstí svítilo slunce, pročež jsem mohla svobodně prát bez výčitek k neekonomičnosti mého počínání. První dvě noci jsme všichni provizorně kempovali ve spacáku.
Pevně doufám, že se mi během neděle podaří zlikvidovat zbvývající hromadu prádla. Mnohem více se však upínám k naději, že jsme nechtěné cizopasníky skutečně zahubili a při kontrole po dvou týdnech nezjistíme, že je proces očisty těla i domácnosti zopakovat.
Jana Kozubíková
