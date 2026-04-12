kOmický blog DCCVII.
Přípravy na svátky byly zahájeny koupí šesti škrábaných vajíček. Na vernisáži obchůdku s keramikou přibyla váza, do které se velikonoční dekorace náramně hodila. Pak už zbývalo jenom opatřit sladkou odměnu pro koledníky. (Celkovou sumu není vhodné sčítat.)
V odhodlání trávit volno v odpočinkovém tempu jsem ve čtvrtek večer upekla meruňkový táč s drobenkou – kolegyňka neuváženě zmínila, že jí přebývají v mrazáku. Rodina jevila nadšení, jen starší děti příštího dne odjely na Slovensko, aniž využily možnost vzít si zbytek buchty na cestu.
Velký pátek byl využit na velký úklid. Svěřit na Vánoce mytí oken potomkům se příliš neosvědčilo, neb tuto výzvu srdnatě odložily na neurčito. V euforii ze čtyřdenního volna jsem odstranila prachovou clonu nejen z okenních tabulek, ale též ze dveří a vrat v průjezdu. V pracovním zápalu jsem nakonec spláchla i prach ze všech čtyř popelnic (a moc nechybělo a umyla bych i vozidlo).
V sobotu jsme zavítali na Vysočinu na jednodenní výlet, ke kterému jsme nedopatřením vybrali nejošklivější počasí. Trasu plánovali kamarádi, ale drahý choť nemohl odolat a přeplánoval nejen směr cesty, ale i počet zastávek. Vůdce se nazapře. Čtyřnožci nevlídné teploty a deštík nevadily a směle se nořil do rybníka, nedbaje na přítomné kachny a labutě.
Další dny již byly slunečné, pročež jsem vytrvale prala vše od ložního prádla po zimní svršky. Při této příležitosti jsem vylučovací metodou zjistila, že synek odjel na východní Slovensko pouze v mikině a dcera s prošívanou vestou. Alespoň jsem mohla vše ostatní prohnat pračkou.
Venku byla část skalky zbavena zimních nánosů listí a sušin. Nad záhony jahod se mi při plení vypálila na záda ramínka tílka. Podařilo se ale (doslova) připravit půdu pro vysetí hrášku a ředkviček. Tuto radost ale pravděpodobně přenechám jiným.
Nejmladší potomek byl tatínkem zaúkolován k natření kmenů stromů vápnem, zatímco jeho otec bagrem rozkopal další kus cesty a zahájil srovnání části terénu, (které z mého pohledu bohužel příliš nesplnilo očekávání).
Doma jsem k aktivitám přidala ruční práce – po pěti letech byla uzavřena poslední řada šálového límce, po roce popotahování vyměněna guma u pyžamových kalhot a zašita poměrně nová díra na koleni synkových džín.
V neděli došlo na tradiční pečení mazance a netradičně na ořechové pusinky. Standardně nadbytečné bílky spotřebováváme na kokosky, leč nedostatek surovin mě inicioval improvizaci. (Na rychlost jejich likvidace rodinnými příslušníky to nemělo žádný vliv.)
A v duchu tradic jsem nabarvila vejce, jakkoli jsem se ze společenské části svátků omluvila. Marný pokus o mé omlazení tak v pondělí ráno provedl pouze manžel a nejmladší potomek. Ke cti drahého chotě nutno podotknout, že letos mrskačku pro sebe i synka vlastnoručně upletl.
Během svátečního volna jsem letos udělala i něco čistě pro sebe. Po dlouhém odhodlávání jsem svá ranní probouzení vylepšila ponořením do velmi chladné otužovací nádrže. Kluzké dno mě přimělo k její očistě a výměně vody; pochopitelně za obdobně chladnou. Ale v boji s vytrvalou rýmečkou jsem u ranního rituálu zatím vytrvala.
Tradičně nejhezčí část volných dnů představovaly procházky se čtyřnožcem, protože rána v probouzejícím se lese jsou krásná a maxipes je výborný společník – tichý a empatický.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCVI.
Když jsem téměř pololetí loňského roku žádala přátele o příspěvky do manželovy pamětní narozeninové knihy, upozorňovala jsem, že bude-li oslava, bude nejdříve na jaře.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCV.
Naše tři děti v době diskutovaného poklesu porodnosti působí mírně exoticky. A u tohoto počtu zdaleka nekončíme.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCIV.
Zpětně hodnoceno, ačkoli jsem ze tmy očekávala zážitek duchovního charakteru, zvítězila hmota. Leč moje o pár kilo lehčí tělo dojem vítěze nebudilo.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCIII.
O pobytech ve tmě jsem si asi před deseti lety přečetla poutavou dvoustranu Jaroslava Duška. Nenapadlo mě, že bych něco takového chtěla zažít.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCCII.
Klidný páteční večer může po desáté hodině večerní snadno změnit jeden hovor; a to i v případě, že se jedná o hovor nepřijatý.
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
Dolany nad Vltavou
Bobří práce?
Praha 13 Stodůlky
V sobotu po obědě si přiletěl pár volavek zkontrolovat, jestli se už napouští Stodůlecký rybník.
Košíře
Letadla nad Košířemi. Je to velká podívaná. Dráha 06/24 na letišti Václava Havla Praha je až do 14....
