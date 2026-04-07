kOmický blog DCCVI.
Dokonce jsme vybrali termín koncem dubna a ověřili, že je volno v sokolovně. Ale pak muž přišel s novým báječným nápadem, sokolovna se mu zřejmě nezdála dosti zábavná.
Evidentně ho k tomuto náhlému prozření dovedla skutečnost, že jeho kolega se stal nájemcem obecního koupaliště, které momentálně usilovně zvelebuje.
Praktická žena ve mě spatřovala přednosti místní sokolovny v malé vzdálenosti od domu i od velkoměsta, kde bydlí většina našich přátel. Nicméně oproti nadšení drahého chotě to byl slabý kalibr.
Svolila jsem k víkendové exkurzi spojené s výletem se psem a nejmladším dítkem. Pravda, počasí nebylo ani jarní ani výletní. Půl hodiny jsem hledala synkovi svršky, do kterých by se mohl obléknout, až jsem úplně opomněla řešit vlastní vrstvy.
V jarní bundě, bez rukavic a pokrývky hlavy, jsem dosti podcenila situaci, pročež jsem po sedmi kilometrech v lese necítila periferní části těla a na koupališti jsem – po krátkém přivítání s panem nájemcem – horní končetiny prakticky přiložila do kamen.
Choť vypadal nadšeně, navzdory faktu, že budoucí vnitřní hospůdka prochází rekonstrukcí a aktuálně nemá podlahu, bazén zeje prázdnotou, pod přístřeškem je složené dřevo, půlka trámků je natřených a druhá ne, stoly jsou obroušené a nenatřené... a pár dalších drobností. I synek a čtyřnožec vypadali spokojeně.
A já neměla sílu pánům radost kazit. Naopak jsem s drkotající bradou vtipkovala na téma, že je nám staveniště blízké a vodní záchranáři v rodině rádi zajistí bezpečnost u bazénu.
Definitivně jsem kapitulovala po třech manželových telefonátech kamarádům, které zcela nemanipulativně dotazoval, zda jim vyhovuje pozdně květnový termín a zda považují vzdálenost za přijatelnou. Uklidňuje mě, že se v případě potřeby mohu uchýlit do místnosti plavčíka a tam dočkat rána.
Nadšený choť připravil webové stránky a jal se rozesílat pozvánky dle dlouhého seznamu přátel. Od teď se můžeme modlit, aby koncem května byly teploty vyšší než z intervalu 0 – 10°C a srážkové úhrny naopak nízké. Velká výhoda termínu je ale ta, že jsme za uplynulý půlrok na podivnou novou číslovku vyjadřující věk stihli přivyknout.
Jana Kozubíková
Naše tři děti v době diskutovaného poklesu porodnosti působí mírně exoticky. A u tohoto počtu zdaleka nekončíme.
Zpětně hodnoceno, ačkoli jsem ze tmy očekávala zážitek duchovního charakteru, zvítězila hmota. Leč moje o pár kilo lehčí tělo dojem vítěze nebudilo.
O pobytech ve tmě jsem si asi před deseti lety přečetla poutavou dvoustranu Jaroslava Duška. Nenapadlo mě, že bych něco takového chtěla zažít.
Klidný páteční večer může po desáté hodině večerní snadno změnit jeden hovor; a to i v případě, že se jedná o hovor nepřijatý.
Ačkoli se zimní večery začínají pomalu zkracovat, věnuji se intenzivně četbě různorodé literatury a okrajově draní peří.
|Další články autora
- Počet článků 626
- Celková karma 12,43
- Průměrná čtenost 311x