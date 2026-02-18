kOmický blog DCC.
Po letech marného snažení o udržení přijatelného stavu domova pětičlenné rodiny (převážně dvěma vlastníma rukama) jsem se odhodlala k jednostrannému (leč důraznému) prohlášení o zapojení ostatních rodinných příslušníků.
Jelikož manžel vykazuje trvalé přetížení chlapskými úkoly - jako je například servis vozového parku, připadly neoblíbené neustále se opakující činnosti na potomky.
Pro zajištění určité míry spravedlnosti jsem vypsala šestici opakujících se domácích prací a tyto rozdělila po dvou tak, aby každá dvojice zahrnovala náročnější a snadnější „domácí úkol“.
Drahý choť pak vytvořil sofistikovaný rozřazovač – dvě soustředná otočná barevná kolečka. Vnější je po obvodu rozděleno na třetiny a opatřeno jmény našich ratolestí, vnitřní je členěno na šestiny a umožňuje přiřadit dvojici činností konkrétní osobě. Inovaci umístil na rodinný kalendář v centrální části domova.
Potomci předvídatelně nejevili velké nadšení. Naopak muž se usilovně zasazoval o dodržování systému. Mírně ho podezírám, že tím předchází možnosti, že by některá nepopulární práce byla přidělena jemu.
První týden s přidělenými úkoly proběhl rozpačitě – nakonec chlapci zajistili čistotu podlah i ostatních povrchů, vynesli veškerý odpad a zalili téměř všechny květiny. Dcera oznámila, že bude celý víkend mimo domov. Vzhledem k očekávané sobotní návštěvě připadla sanitace koupelen opět na mě.
Děti ovšem překvapivě pochopily, že na novém uspořádání úklidových rolí trváme. Následující týden dcera vcelku ochotně odstraňovala nečistoty z rozlehlé podlahy a nepopulární mytí sanitární keramiky, zrcadel a dveří sprchového koutu připadlo na nejmladšího synka.
Vyžádal si součinnost, neboť netušil, co pojem „úklid koupelen“ obnáší. V neděli odpoledne jsem ho vybavila čistícími a úklidovými prostředky a patřičnou instruktáží. Činnosti jsem předvedla názorně, (pročež reálně synek vykonal pouze přibližně polovinu práce). Ale pojal to zodpovědně, ani mi nevadilo, že se na účinky obsahu jednotlivých lahviček opakovaně tázal.
Vzhledem k tomu, že mi o víkendu nebylo právě dobře, byla jsem za kooperaci rodinných příslušníků vděčná, (jakkoli nebyla úplně dobrovolná). Kupodivu na konci týdne tak domov vypadal uklizeně. Abych k jeho bohulibému vzhledu přispěla, objednala jsem dosud chybějící vybavení koupelen a též novou várku ekologické drogerie.
Pevně doufám, že v rodičovské důslednosti vytrváme a děti nebudou záměrně trávit veškerý čas mimo domov. Pro tento případ jsem ovšem připravena – inspirována emisními povolenkami – zavést systém sankcí.
Jana Kozubíková
kOmický blog DCXCIX.
Náklonost k ručnímu pracím - především k pletení - jsem dosud považovala za projev celkem neškodné obsese. Zdaleka se ovšem nejedná o nutkavou potřebu jedinou.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCVIII.
I vlažnou uživatelku sociálních sítí mohou tyto snadno ovlivnit, byť sama hovoří raději o inspiraci.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCVII.
Cenově přijatelná lednová lyžařská dovolená pro šest osob (plus pes) v délce téměř jednoho týdne není nereálná, ač má svá drobná úskalí.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCVI.
Předpovědi astrologů i numerologů slibovaly na přelomu roku ukončování cyklů a nové začátky. Když jsem se podobné předpovědi smála naposledy, přišel covid.
Jana Kozubíková
kOmický blog DXCV.
Druhou polovinu letošního prosince ovládla manželova rýmečka a též krátkodobý vánoční vrtoch mého zdraví.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Čeští hokejisté na ZOH končí. S Kanadou padli po skvělém výkonu až v prodloužení
Čeští hokejisté končí ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně na hokejkách hvězdné Kanady....
Program ZOH 2026: 13. den přinese curling se Švédskem i další útok Metoděje Jílka na medaili
Třináctý den Zimních olympijských her 2026 nabídne českým fanouškům nabitý program od časného rána...
Poděbrady budou rozhodovat o novém způsobu správy městské čistírny odpadních vod
Poděbrady na Nymbursku musí v dalších měsících rozhodnout o novém způsobu správy a provozování...
Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo
Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 620
- Celková karma 13,29
- Průměrná čtenost 312x