kOmický blog DCC.

Popularitu dích prací v naší rodině nelze označit za vysokou, jakkoli si nedělám iluze o nadšení pro tyto činnosti v domácnostech ostatních.

Po letech marného snažení o udržení přijatelného stavu domova pětičlenné rodiny (převážně dvěma vlastníma rukama) jsem se odhodlala k jednostrannému (leč důraznému) prohlášení o zapojení ostatních rodinných příslušníků.

Jelikož manžel vykazuje trvalé přetížení chlapskými úkoly - jako je například servis vozového parku, připadly neoblíbené neustále se opakující činnosti na potomky.

Pro zajištění určité míry spravedlnosti jsem vypsala šestici opakujících se domácích prací a tyto rozdělila po dvou tak, aby každá dvojice zahrnovala náročnější a snadnější „domácí úkol“.

Drahý choť pak vytvořil sofistikovaný rozřazovač – dvě soustředná otočná barevná kolečka. Vnější je po obvodu rozděleno na třetiny a opatřeno jmény našich ratolestí, vnitřní je členěno na šestiny a umožňuje přiřadit dvojici činností konkrétní osobě. Inovaci umístil na rodinný kalendář v centrální části domova.

Potomci předvídatelně nejevili velké nadšení. Naopak muž se usilovně zasazoval o dodržování systému. Mírně ho podezírám, že tím předchází možnosti, že by některá nepopulární práce byla přidělena jemu.

První týden s přidělenými úkoly proběhl rozpačitě – nakonec chlapci zajistili čistotu podlah i ostatních povrchů, vynesli veškerý odpad a zalili téměř všechny květiny. Dcera oznámila, že bude celý víkend mimo domov. Vzhledem k očekávané sobotní návštěvě připadla sanitace koupelen opět na mě.

Děti ovšem překvapivě pochopily, že na novém uspořádání úklidových rolí trváme. Následující týden dcera vcelku ochotně odstraňovala nečistoty z rozlehlé podlahy a nepopulární mytí sanitární keramiky, zrcadel a dveří sprchového koutu připadlo na nejmladšího synka.

Vyžádal si součinnost, neboť netušil, co pojem „úklid koupelen“ obnáší. V neděli odpoledne jsem ho vybavila čistícími a úklidovými prostředky a patřičnou instruktáží. Činnosti jsem předvedla názorně, (pročež reálně synek vykonal pouze přibližně polovinu práce). Ale pojal to zodpovědně, ani mi nevadilo, že se na účinky obsahu jednotlivých lahviček opakovaně tázal.

Vzhledem k tomu, že mi o víkendu nebylo právě dobře, byla jsem za kooperaci rodinných příslušníků vděčná, (jakkoli nebyla úplně dobrovolná). Kupodivu na konci týdne tak domov vypadal uklizeně. Abych k jeho bohulibému vzhledu přispěla, objednala jsem dosud chybějící vybavení koupelen a též novou várku ekologické drogerie.

Pevně doufám, že v rodičovské důslednosti vytrváme a děti nebudou záměrně trávit veškerý čas mimo domov. Pro tento případ jsem ovšem připravena – inspirována emisními povolenkami – zavést systém sankcí.

Autor: Jana Kozubíková | středa 18.2.2026 18:00 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Jana Kozubíková

kOmický blog DCXCIX.

Náklonost k ručnímu pracím - především k pletení - jsem dosud považovala za projev celkem neškodné obsese. Zdaleka se ovšem nejedná o nutkavou potřebu jedinou.

8.2.2026 v 12:00 | Karma: 12,51 | Přečteno: 143x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DXCVIII.

I vlažnou uživatelku sociálních sítí mohou tyto snadno ovlivnit, byť sama hovoří raději o inspiraci.

31.1.2026 v 0:00 | Karma: 11,44 | Přečteno: 200x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DXCVII.

Cenově přijatelná lednová lyžařská dovolená pro šest osob (plus pes) v délce téměř jednoho týdne není nereálná, ač má svá drobná úskalí.

28.1.2026 v 20:00 | Karma: 12,92 | Přečteno: 204x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DXCVI.

Předpovědi astrologů i numerologů slibovaly na přelomu roku ukončování cyklů a nové začátky. Když jsem se podobné předpovědi smála naposledy, přišel covid.

24.1.2026 v 20:00 | Karma: 12,61 | Přečteno: 199x | Ona

Jana Kozubíková

kOmický blog DXCV.

Druhou polovinu letošního prosince ovládla manželova rýmečka a též krátkodobý vánoční vrtoch mého zdraví.

30.12.2025 v 5:00 | Karma: 14,17 | Přečteno: 243x | Ona
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu
18. února 2026  7:20

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu
18. února 2026  7:06

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Čeští hokejisté na ZOH končí. S Kanadou padli po skvělém výkonu až v prodloužení

Radim Rulík stojí zamyšleně na české střídačce.
18. února 2026  19:58

Čeští hokejisté končí ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně na hokejkách hvězdné Kanady....

Program ZOH 2026: 13. den přinese curling se Švédskem i další útok Metoděje Jílka na medaili

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
18. února 2026  19:45

Třináctý den Zimních olympijských her 2026 nabídne českým fanouškům nabitý program od časného rána...

Poděbrady budou rozhodovat o novém způsobu správy městské čistírny odpadních vod

ilustrační snímek
18. února 2026  17:51,  aktualizováno  17:51

Poděbrady na Nymbursku musí v dalších měsících rozhodnout o novém způsobu správy a provozování...

Pavla v Prokopském údolí vítali koně Převalského, kolemjdoucího pozval na pivo

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou během své návštěvy Prahy zavítali do...
18. února 2026  18:22

Prezident Petr Pavel odpoledne zakončil dvoudenní návštěvu Prahy šestikilometrovou vycházkou...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jana Kozubíková

  • Počet článků 620
  • Celková karma 13,29
  • Průměrná čtenost 312x
Zážitky a postřehy matky tří dětí na cestě z moravské metropole do obce Omice. Co můžete očekávat, pokud opustíte panelákový byt a vrhnete se do rekonstrukce kouzelného staršího domu za městem a péče o rozlehlou zanedbanou zahradu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.