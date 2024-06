Proč je TikTok problém?

13. března schválila Sněmovna reprezentantů USA návrh zákona o zákazu TikToku. Dnes by o něm měl hlasovat Senát. Prezident Biden se již nechal slyšet, že zákon podepíše. Proč jsou Spojené státy na TikTok tak přísné?

Pokud „Zákon o ochraně Američanů před aplikacemi řízenými zahraničními protivníky“ (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) projde, zakáže jakýmkoli „zahraničním protivníkem ovládaným aplikacím“ působit v USA. Pro TikTok vlastněný Čínou by to znamenalo buď odchod z USA, nebo svůj prodej společnosti se sídlem v USA.

Tato, mezi mladými lidmi nesmírně populární, mobilní aplikace přitahuje pozornost bezpečnostních analytiků a úředníků, stejně jako politiků a regulačních orgánů, a to kvůli různým rizikům s ní spojeným. Celosvětová tendence k omezování aplikace pocházející z pevninské Číny neustále roste, a to především z bezpečnostních důvodů. Osobní bezpečnost však není jediným rizikem této interaktivní sociální sítě.

Jaké jsou širší souvislosti?

TikTok je sociální síť pro sdílení krátkých videí, kterou vlastní čínská společnost ByteDance. Používají ji hlavně mladí lidé a děti a patří mezi nejoblíbenější sociální aplikace s miliony stažení po celém světě. Její sesterská čínská verze, Douyin (抖音), je dostupná pouze pro uživatele v pevninské Číně. Zajímavé je, že TikTok, spolu s dalšími západními sociálních médii jako Facebook, X, Instagram nebo Youtube, není pro uživatele v pevninské Číně dostupný.

V poslední době čelí TikTok kritice a vyšetřování především kvůli obavám o bezpečnost vyplývajícím ze shromažďování obrovského množství dat o uživatelích. Vzhledem k tomu, že společnost ByteDance sídlí Číně a podléhá tedy čínským zákonům, například zákonu o celonárodní špionáži, lze předpokládat, že by mohla být data zneužívána ke špionáži.

Ostatně jsou známé příklady uplatňování cenzurních praktik na TikToku, ne nepodobných praktikám čínské vlády. Docházelo například ke skrývání nebo omezování obsahu, který kritizoval lidskoprávní situaci v Číně. Jeden z těchto příkladů, skandál s návodem na líčení, který se stal virálním v roce 2019, ilustruje, jak TikTok cenzuroval obsah o porušování lidských práv Ujgurů v Číně. TikTok také omezoval viditelnost příspěvků od „zvláštních uživatelů“ jako jsou lidé s postižením nebo nadváhou, s předpokladem, že tyto kategorie jsou náchylné k šikaně. TikTok také přiznal, že špehoval zahraniční novináře.

Další obava se týká šíření neověřených informací i dezinformací a ovlivňování hlasu lidu, například před volbami. Většina uživatelů TikToku jsou mladí lidé ve věku 18 až 24 let, kteří přiznávají, že je pro ně TikTok hlavní zdroj informací. TikTok navíc sám odhalil, jak může na své uživatele působit když v reakci na současné kroky americké vlády vyzval pomocí notifikace své uživatele, aby kontaktovali své politické zástupce a protestovali proti návrhu zákona. Dokonce jim aplikace byla schopna (po zadání PSČ) vyhledat telefonní číslo na konkrétního senátora. Zákonodárci pak museli zvedat mnoho telefonátů nespokojených uživatelů i z řad dětí. Případ jen ilustruje, jak mocná je aplikace, co se shromažďování dat a ovlivňování uživatelů týče.

Díky robustnímu algoritmu, který přizpůsobuje nikdy nekončící obsah preferencím uživatele, může sloužit jako zdroj levného dopaminu. Nejen že na TikToku uživatelé marní hodiny času, ale můžou se na něm stát i závislí.

V mnoha zemích světa byla přijata opatření k omezení rizik spojených s používáním TikToku. Některé vlády již zakázaly používání TikToku ve vládních zařízeních z obavy o bezpečnost dat. Jiné země, například Afghánistán, Nepál a Pákistán, více dráždí samotný obsah a TikTok zakázaly z tohoto důvodu. V Česku by politická diskuse o TikToku mohla být pokročilejší. Politické strany a politici chtějí být na TikToku přítomny, aby mohly oslovit mladší generace a své potenciální voliče a úplně přehlížejí bezpečnostní rizika, a to i přes vážná varování bezpečnostních organizací.

Výkonné algoritmy TikToku a šíření dezinformací trápí americké zákonodárce nejvíce, především před nadcházejícími prezidentskými volbami. Donald Trump, který během svého prezidentského mandátu sám vyzýval k zákazu TikToku, nyní změnil názor, neboť Facebook považuje za „nepřítele“ a obává se, že by se tato americká společnost v případě zákazu TikToku „zdvojnásobila“. Dalším překvapivě hlasitým oponentem zákazu je americký miliardář a majitel společnosti X (dříve Twitter) Elon Musk, který zákaz přirovnal k pokusu o „cenzuru a vládní kontrolu“.

Proč je to důležité?

Pokud návrh zákona projde, bude muset TikTok do šesti měsíců opustit území USA nebo být prodán do amerických rukou. Naléhavost a rychlost, s jakou návrh zákona prošel zákonodárným sborem, je bezprecedentní. Diskuse o bezpečnosti informačního prostředí v USA uprostřed prezidentských voleb je mnohem pokročilejší než v Evropě, která se v následujících měsících připravuje na volby do Evropského parlamentu a na mnoho národních voleb. Pokud chceme chránit naše demokratické hodnoty a udržet naše vnímání světového řádu, musíme aktivněji adresovat rizika spojená s platformami sociálních sítí jako je TikTok, nad nimiž nemáme skoro žádnou kontrolu.