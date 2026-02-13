„Nevíme“: Jak interpretovat vývoj v čínském vedení
Tato zpráva mnohé pozorovatele překvapila. Od té doby se objevují spekulace o tom, proč čínský prezident Si Ťin-pching (习近平) odstranil dva vysoce postavené generály, které sám jmenoval.
Skutečnost, že Čínská lidová osvobozenecká armáda (ČLOA) má hluboké problémy s korupcí a že za vlády Si Ťin-pchinga čelí intenzivní kontrole, je dobře zdokumentovaná. Co je tedy tentokrát jinak? A co vlastně víme o vnitřní dynamice uvnitř ČLOA a nejvyššího vedení Komunistické strany Číny (KS Číny)?
V nedávné epizodě podcastu Sharp China odpověděl analytik Bill Bishop na otázky týkající se okolností poslední čistky téměř dvacetkrát slovem „nevíme“. To samo o sobě ilustruje, jak malý přehled mají i odborníci o dění uvnitř nejvyšších politických orgánů Číny, jako jsou politbyro KS Číny nebo Ústřední vojenská komise (ÚVK) KS Číny. V tomto kontextu má smysl soustředit se především na to, co lze s rozumnou mírou jistoty konstatovat.
Jaké jsou širší souvislosti?
Pro pochopení významu těchto událostí je zásadní ujasnit si roli Ústřední vojenské komise Komunistické strany Číny (ÚVK). Ta je nejvyšším orgánem vojenského vedení Komunistické strany Číny, nikoli státní institucí. Z toho plyne, že ČLOA není národní armádou v západním smyslu slova, ale armádou ovládanou stranou, jejímž primárním posláním je chránit KS Číny a zachovat její vládu. Ideologická loajalita, nikoli profesionální vojenská autonomie, zůstává klíčová.
Po posledních otřesech zůstali v ÚVK již pouze dva členové: Si Ťin-pching jako předseda a Čang Šen-min (张升民) jako místopředseda.
Oznámení z 24. ledna uvádí, že oba generálové „jsou podezřelí ze závažného porušení disciplíny a zákona“ a že „bylo vůči Čang Jou-siaovi a Liou Čen-limu rozhodnuto zahájit vyšetřování“.
Čang Jou-sia (张又侠, 75 let), dosavadní první místopředseda ÚVK, patří k velmi úzké skupině vysoce postavených důstojníků ČLOA se skutečnými bojovými zkušenostmi: bojoval ve válce mezi Čínou a Vietnamem v roce 1979. Jeho otec byl generálem ČLOA, který bojoval po boku Si Ťin-pchingova otce Si Čung-süna během čínské občanské války, což mladšího Čanga řadí mezi tzv. „princátka“. Byl všeobecně považován za jednoho z nejdůvěryhodnějších vojenských spojenců Si Ťin-pchinga, a právě proto je jeho pád o to překvapivější. Mnozí analytici se domnívají, že Čang sehrával v ČLOA stabilizační roli, tlumil nerealistická očekávání a poskytoval Si Ťin-pchingovi realističtější hodnocení schopností armády.
Po výše citovaném oznámení se na sociálních sítích začaly masivně šířit spekulace, mnohé z nichž se dostaly i do tradičních médií. Podle různých zpráv a fám — včetně tvrzení citovaných The Wall Street Journal — byl Čang obviněn z úniku jaderných tajemství Spojeným státům. Další zprávy zmiňují jiný nedávný skandál z vojenského prostředí: údajnou sebevraždu Che Wej-tunga (何卫东), bývalého místopředsedy ÚVK, který byl terčem dřívější protikorupční kampaně.
V současnosti neexistuje žádný způsob, jak tyto fámy ověřit. Nevíme, zda mají jakýkoli reálný základ, a můžeme pouze spekulovat, zda jsou důvodem pro odstranění dvou vysoce postavených generálů paranoia a obavy vůdce z mocných podřízených, nebo o upřímná snaha bojovat proti korupci a zabránit frakcionářství v armádě, a tím zajistit absolutní poslušnost ČLOA.
To, co činí pád Čang Jou-siaa a Liou Čen-liho (刘振立, 64 let) odlišným od předchozích čistek, je rychlost a tvrdost celého procesu. Oba muži údajně zmizeli z veřejného prostoru už v prosinci, přičemž jejich pád byl veřejně oznámen v lednu — výrazně rychleji než v minulých případech. Neobvykle tvrdý je rovněž jazyk použitý v oficiálních oznámeních a v komentářích armádního tisku. Podle deníku PLA Daily jejich jednání vážně poškodilo „obraz a autoritu“ (形象威信) armády a „vážně pošlapalo“ (严重践踏) institucionální normy — což jsou formulace, které naznačují přímé zpochybnění či ignorování autority Si Ťin-pchinga. Jak argumentuje K. Tristan Tang, analytička Jamestown Foundation, ukazují dané formulace, že oba muži „s největší pravděpodobností ztratili moc kvůli neshodám se Si Ťin-pchingem ohledně rozvoje ČLOA, zejména pokud jde o harmonogram výcviku společných operací, a možná prosazovali politiky nebo vydávali rozkazy, které byly v rozporu s jeho direktivami“.
Výmluvné je i načasování. Si Ťin-pching nařídil ČLOA, aby byla připravena k boji do roku 2027 — roku, který je jak stým výročím založení ČLOA, tak pravděpodobným začátkem Si Ťin-pchingova čtvrtého prezidentského mandátu. Kroky proti těmto vysoce postaveným představitelům mohou signalizovat, že Si Ťin-pching ztratil trpělivost s armádou, kterou považuje za nedostatečně připravenou, nebo nedostatečně loajální — nebo obojí.
Proč je to důležité?
Jisté je, že Si Ťin-pching dále konsoliduje moc. Ve středu 4. února absolvoval telefonické hovory jak s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem — což je jednoznačný signál jeho sebevědomí a autority.
Oficiální čínské prohlášení po hovoru s Trumpem uvádí, že „Čína dodržuje své slovo a jedná rozhodně; děláme to, co říkáme“. Zdůrazňuje také otázku Tchaj-wanu tvrzením, že „Tchaj-wan je čínské území; Čína musí bránit svou národní suverenitu a územní celistvost a nikdy nedovolí Tchaj-wanu, aby se osamostatnil“. Zároveň vyzývá Spojené státy, aby „nakládaly s otázkou prodeje zbraní Tchaj-wanu s maximální opatrností“. To lze číst jako přímé varování Spojeným státům: držte se od Tchaj-wanu dál a ukončete dodávky zbraní Tchaj-peji.
Trumpova reakce na jeho platformě Truth Social — že „bere obavy Číny ohledně tchajwanské otázky na vědomí“ a je ochoten udržovat komunikaci s cílem zachovat americko-čínské vztahy „dobré a stabilní“ — vyvolává zásadní otázky ohledně budoucího amerického signalizování a odstrašování.
To vše se odehrává v kontextu nové americké bezpečnostní strategie, která se vůči Číně jeví méně konfrontačně, a zároveň přetrvávajících obav ohledně výdajů na obranu a připravenosti Tchaj-wanu na ozbrojený konflikt.
V souhrnu lze říci, že čistky v rámci ČLOA nemusí signalizovat slabost, ale spíše ukazuje na vedení, které se netrpělivě a energicky připravuje na rozhodnutí, jež považuje za historicky nevyhnutelná.
Zuzana Košková
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
