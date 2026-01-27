Čínský špionážní případ testuje limity „českého obratu“ k Číně
Muž pracoval pro čínský deník Guangming Daily (光明日报). Ten je ovládaný Komunistickou stranou Číny a napojený na čínské Ministerstvo státní bezpečnosti (MSS). Je pověstný šířením čínské státní propagandy a zaměstnáváním agentů MSS v zahraničí.
Možná není náhodou, že k zatčení došlo krátce poté, co 1. ledna 2026 vstoupila v platnost novela zákona zavádějící trestný čin „neoprávněné činnosti pro cizí mocnost“. Jedná se o vůbec první případ, kdy je cizinec podezřelý ze špionáže v České republice stíhán, a nikoli pouze deportován. Toto načasování je významné i pro česko-čínské vztahy, u kterých mnozí očekávali, že se pod novou koaliční vládou v Česku oteplí.
Ilustrace vytvořena AI (ChatGPT).
Jaké jsou širší souvislosti?
Podle zpráv v médiích se Jang I-ming (杨义明) pokoušel získat informace o vývoji české zahraniční politiky, obzvláště se pak zaměřoval na vztahy s Tchaj-wanem. Pro čínské publikum připravoval rozhovory a reportáže o Česku a regionu V4. Pro rozhovory si vybíral politiky, kteří sympatizují s Čínou nebo otevřeně obdivují čínský politický systém. Mezi nimi byla Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM, nebo bývalý europoslanec Jan Zahradil, známý svými pozitivními postoji k Číně, který působí jako poradce pro zahraniční politiku Motoristů – strany, která v současnosti drží post ministra zahraničí.
Jang byl ale aktivní i na Slovensku, kde dělal rozhovory s vysoce postavenými slovenskými politiky, například s Arturem Bekmatovem, poradcem slovenského premiéra Roberta Fica. Bekmatov se na své facebookové stránce chlubí čtvrtým dílem knihy Správa Číny od čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a chválí Čínu jako „zdroj inspirace při hledání alternativ ke kapitalismu“.
Není těžké si v takovém kontextu představit, že by podobně smýšlející osoby, které mají přístup k vládě, sdílely s čínským novinářem potenciálně citlivé informace. Sami politici často hrdě sdílejí takové rozhovory na sociálních sítích a chlubí se dary, které obdrželi, což vede k oprávněným obavám z korupce elit ze strany cizí mocnosti (elite capture).
Jang I-mingovo zatčení je významné z několika důvodů. Zaprvé, nová vláda zahrnula do svého programového prohlášení záměr paragraf o „neoprávněné činnosti pro cizí mocnost“ zrušit. Tento paragraf byl za předchozí vlády živě projednáván a setkal se ze strany tehdejší opozice (dnešní vládní koalice) se silným odporem. Jeho kritici tvrdí, že je příliš neurčitý a zneužitelný. Daný případ však jasně ilustruje typ zahraničního vlivu, který má tento právní nástroj řešit. Premiér Andrej Babiš v reakci na Jang I-mingovo zatčení uvedl, že zrušení tohoto trestného činu prozatím „není na stole“ – možná i proto, aby nepopudil Spojené státy.
Zadruhé, k zatčení dochází uprostřed veřejně oznámeného „obratu“ ve vztazích Česka s Čínou, pouhý týden poté, co čínská náměstkyně ministryně zahraničí Chua Čchun-jing (华春莹) navštívila Česko a setkala se svým protějškem, Marií Chatardovou. Hynek Kmoníček, seniorní diplomat a nově jmenovaný Babišův poradce pro národní bezpečnost, nedávno hovořil o „obratu ve vztazích s Čínou“ a uvedl, že Česko usiluje jak o obnovení obchodní spolupráce s Pekingem, tak o pokračování spolupráce s Tchaj-wanem. Objevily se také diskuse o možné Babišově návštěvě Pekingu koncem tohoto roku.
Proč je to důležité?
Snad nejdůležitějším faktorem, který současnou dynamiku formuje, jsou Spojené státy. Poté, co se americká administrativa dozvěděla o Babišově plánované cestě do Číny, americké velvyslanectví údajně požádalo české Ministerstvo zahraničních věcí o vysvětlení. Ministerstvo odpovědělo, že jakákoli cesta se uskuteční až poté, co proběhne návštěva prezidenta Donalda Trumpa v Číně.
Tato přílišná závislost na USA v české zahraniční politice je patrná i v jiných případech. Například zatímco většina evropských států otevřeně odsoudila prohlášení prezidenta Trumpa ohledně Grónska, čeští představitelé mlčeli.
Lze vyvodit dva hlavní závěry: (1) České zpravodajské služby opět prokázaly, že jsou v případě podezření na zahraniční vlivové operace schopny jednat rozhodně a samostatně. (2) Nová vláda to nebude mít jednoduché ani se zrušením novely trestního zákoníku, ani se zlepšením vztahů s Čínou – i v kontextu své strategické závislosti na Spojených státech.
Zuzana Košková
Čínský kyberprostor poháněný umělou inteligencí
28. listopadu se v Pekingu konalo studijní zasedání Politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny s názvem „Posílení správy internetového ekosystému“.
Zuzana Košková
Křesťanští influenceři na obtíž: čínský zásah proti církvi Zion
Ve dnech 10. a 11. října pozatýkala čínská policie křesťanské pastory a členy církví v rámci jednoho z největších zásahů proti křesťanům od roku 2018
Zuzana Košková
Oslavy kontroly: Si Ťin-pchingova návštěva Tibetu v kontextu
Minulý týden Si Ťin-pching v čele delegace úředníků navštívil nečekaně Tibet k „oslavám“ 60. výročí založení Tibetské autonomní oblasti (TAO). Čínský vůdce navštívil Tibet poprvé od roku 2021.
Zuzana Košková
Marcové Polové nové doby: Čína na vlnách italského vysílání
Itálie a Čína si 25. června v Římě připomněly 55 let diplomatických vztahů. Při té příležitosti byl slavnostně uveden nový televizní dokumentární seriál o čínském vůdci.
Zuzana Košková
Vliv k pronájmu: čínský marketing zaměřený na mladé
V kontextu rostoucího znepokojení z dezinformací ze strany autoritářských státních aktérů se minulý týden mezinárodní pozornost zaměřila na odhalení, že čínská státní média cílí na mladé influencery ze Spojených států.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Mendelovo gymnázium v Opavě má opravenou tělocvičnu za více než 26 milionů korun
Mendelovo gymnázium v Opavě má kompletně opravenou tělocvičnu. Sloužit bude nejen studentům, ale...
Nové komentované prohlídky v Jihlavě přiblíží působení továrníka Karla Löwa
Nová komentovaná procházka v Jihlavě připomene působení někdejšího významného továrníka Karla Löwa....
Hradec Králové schválil tendr na opravu areálu škol Habrmanova za 220 mil. Kč
Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili podmínky výběrového řízení na rozsáhlou rekonstrukci...
Ústecký kraj bude dál proplácet seniorům a dětem polovinu nákladů na jízdné
Ústecký kraj bude letos pokračovat v proplácení poloviny nákladů na časovou jízdenku seniorům a...
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...
- Počet článků 14
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 346x