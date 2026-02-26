Čínský nový rok: od tradic k robotům a AI
Na jednu stranu by se tak mohlo jednat o příznivý rok pro odvážné projekty a investice, na stranu druhou však může také vést k chaosu.
Každoroční oslavy v Číně se pojí s řadou tradic – s obdarováváním se červenými obálkami s penězi, s vylepováním ozdob a nápisů, s odpalováním hlučných petard či se společnou novoroční večeří s rodinou. Součástí večera je i sledování novoroční televizní estrády, tzv. čchun-wan (春晚). Tento pořad je zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejsledovanější televizní program na světě a během své existence prošel významnými proměnami. Kromě zábavy nabízí i cenný, byť pečlivě cenzurovaný, vhled do domácího narativu a tematických priorit Komunistické strany Číny.
Jaké jsou širší souvislosti?
Čchun-wan (春晚), pořad produkovaný společností China Media Group (CMG), je v Číně i čínských komunitách součástí novoročních oslav od roku 1983. Celovečerní show nabízí tance, hudební vystoupení populárních zpěváků a zpěvaček, tradiční komediální scénky siao-pchin (小品) a další formy zábavy cílené na diváky všech věkových skupin, které se v rámci novoročních rodinných setkání u televizorů potkávají.
V průběhu času a s tím, jak popularita novoroční estrády rostla, se zvyšovala i politická kontrola zábavného obsahu. Podílet se na čchun-wanu je pro čínské umělce samozřejmě prestižní záležitostí. Zároveň to značí, že mají podporu režimu. Letos mezi čínskými umělci opět nechyběl Jackie Chan (成龙) ani zahraniční hvězdy jako Lionel Richie, který s Jackiem zazpíval hit „We are the world“. Účast ikon generace Z, jako například Jacksona I (易烊千玺), člena kapely TFBoys, herce a tanečníka Wang I-poa (王一博) nebo čínského rappera Adama Fana (范丞丞), odrážely snahu vyvážit nostalgii umělci relevantnějšími pro mladší publikum.
Letošní téma estrády – „Kůň nezastavitelně cválající vpřed“ (骐骥驰骋势不可挡) – zdůrazňuje význam rozvoje Číny, zejména v oblasti technologií, a s ním spojené národní hrdosti pro narativ, který si o sobě čínská společnost vytváří.
Divákům byl k dispozici AI asistent, chatbot Doubao firmy Bytedance, kterého moderátoři v průběhu večera opakovaně promovali. Večer byl samozřejmě bohatý na vizuální efekty; nejvíce pozornosti se dostalo vystoupení humanoidních robotů z dílny firmy Unitree, kteří předvedli kung-fu. Další roboti vystoupili po boku svých lidských „kolegů“: například roboti firmy MagicLab byli součástí v tanečního vystoupení „We are made in China“ (智造未来) a roboti firmy Noetix vystoupili v komediální scénce po boku živých herců. V porovnání s vystoupením humanoidních robotů na loňskémčchun-wanu je pokrok v koordinaci a ladnosti pohybů nových robotů znatelný. Šlo tak o nenápadnou, ale záměrnou přehlídku domácích technologických schopností.
V rámci posilování národní jednoty nesmělo v čínské televizi chybět zastoupení národnostních menšin – například děti prohánějící se v tradičních krojích, jímavé nomádské písně, vyobrazení romantického venkova a v neposlední řadě i jeden z moderátorů – Neghmet Abdulrakhman – zástupce ujgurského etnika. I Tchaj-wan byl zastoupen, a sice písní „Sdílíme stejné kořeny, vítáme nový rok stejnou písní“ (一脉同根，同曲迎春), obsahující motivy touhy po znovushledání a jemné melancholie, doprovázenou videoklipem ukazujícím obě strany Tchaj-wanské úžiny, tedy Novou Tchaj-pej a Čang-čou v provincii Fu-ťien, jak slaví totožným způsobem nový lunární rok. Vystoupilo i několik předních hongkongských umělců, například populární zpěvačka a herečka Faye Wong (王菲).
Proč je to důležité?
Letošní čchun-wan kombinoval témata technologické modernizace a národní hrdosti. Symbolizoval je roboty a AI. Zároveň v duchu podpory národní jednoty zdůrazňoval tradiční kulturu a etnickou rozmanitost a předvedl atraktivní program plný domácích i mezinárodních hvězd, které přinášejí prestiž a zároveň mají komerční i propagandistický efekt.
Show je tedy mnohem více než jen zábavnou estrádou pro celou rodinu. Je také sofistikovaným nástrojem kulturní komunikace a reflexe současné čínské společnosti. Umožňuje nám dozvědět se, jaký je pohled Pekingu na nadcházející lunární rok: v roce ohnivého koně se čínské vedení zdá být odhodláno jednat dynamicky, jednotně a s technologickou převahou.
Zuzana Košková
„Nevíme“: Jak interpretovat vývoj v čínském vedení
Dne 24. ledna oznámilo čínské ministerstvo obrany, že dva vysoce postavení generálové — Čang Jou-sia a Liou Čen-li — jsou vyšetřováni kvůli „závažnému porušení disciplíny a zákona“.
Zuzana Košková
Čínský špionážní případ testuje limity „českého obratu“ k Číně
Dne 18. ledna zatkla česká policie čínského občana – novináře akreditovaného českým Ministerstvem zahraničních věcí – kvůli obvinění ze špionáže.
Zuzana Košková
Čínský kyberprostor poháněný umělou inteligencí
28. listopadu se v Pekingu konalo studijní zasedání Politbyra ústředního výboru Komunistické strany Číny s názvem „Posílení správy internetového ekosystému“.
Zuzana Košková
Křesťanští influenceři na obtíž: čínský zásah proti církvi Zion
Ve dnech 10. a 11. října pozatýkala čínská policie křesťanské pastory a členy církví v rámci jednoho z největších zásahů proti křesťanům od roku 2018
Zuzana Košková
Oslavy kontroly: Si Ťin-pchingova návštěva Tibetu v kontextu
Minulý týden Si Ťin-pching v čele delegace úředníků navštívil nečekaně Tibet k „oslavám“ 60. výročí založení Tibetské autonomní oblasti (TAO). Čínský vůdce navštívil Tibet poprvé od roku 2021.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně
Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly...
Brno začalo se stavbou severní části Bulváru, spojí centrum s novým nádražím
Brno začalo stavět severní část ulice, které zatím říká Bulvár a která má v budoucnu spojit centrum...
Břeclavské koupaliště po rekonstrukci otevře v červenci, krytý bazén později
Koupaliště v Břeclavi otevře po rekonstrukci 1. července, krytý bazén až o půl roku později,...
Velký příběh Malého prince
Pohádkový příběh Malého prince a jeho pouti na naši planetu Zemi znají děti i dospělí. Připomíná,...
Mostečtí zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků kolem jezera na město
Mostečtí zastupitelé dnes na zasedání schválili bezúplatný převod území jezera Most ze státního...
Prodej bytu 2+1, 50 m2 + garáž 48 m2, Sokolnice
Sokolnice, okres Brno-venkov
4 880 000 Kč
- Počet článků 16
- Celková karma 6,32
- Průměrná čtenost 319x