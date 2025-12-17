Čínský kyberprostor poháněný umělou inteligencí
Zasedání se zaměřovalo na správu a kontrolu internetu a jeho program se týkal i využívání takových nástrojů, jako je například umělá inteligence (AI). Přes původní zdráhání nyní čínští vůdci AI plně přijali a vybízejí další představitele Komunistické strany Číny, aby tuto technologii používali téměř ve všech procesech, od zemědělství až po soudnictví.
Australský institut pro strategickou politiku (ASPI) nemohl lépe načasovat vydání své nové studie s názvem „Umělá inteligence Strany: Jak nové čínské systémy AI přetvářejí lidská práva“ (anglicky The party’s AI: How China’s new AI systems are reshaping human rights).
Jaké jsou širší souvislosti?
Oficiální zdroje citují Si Ťin-pchingovo varování, že „online chaos znečišťuje společenskou atmosféru a narušuje zájmy mas“. Si Ťin-pching vyzdvihuje potřebu „rozhodně zakročit (…), prošetřit slabé články v řízení internetového ekosystému a řešit jeho nedostatky“.
Z daného prohlášení vyplývá, že Čína čelí podobným výzvám jako jiné vlády po celém světě, je však připravena vypořádat se s nimi svým vlastním způsobem.
Si Ťin-pching zdůrazňuje, že je třeba prohloubit šíření ideologie strany online, prosazovat základní socialistické hodnoty a vytvářet online obsah, který bude smysluplný, poutavý a v souladu s cíli strany.
Si Ťin-pching dále poznamenal, že umělá inteligence a velká data představují jak nová rizika, tak nové příležitosti, a vyzval k posílení mechanismů kybernetické bezpečnosti a zabezpečení dat.
Na rozdíl od USA nebo EU se v Číně koncept „bezpečnosti umělé inteligence“ (人工智能安全) nevztahuje na ochranu uživatelů, ale na ochranu režimu, politické stability a souladu internetového prostředí se základními socialistickými hodnotami.
Si také zmínil nutnost přetnout „řetězy“ vázající online prostředí na „profit“ a „průmysl“, čímž naznačil možné zpřísnění kontroly nad hlavními digitálními platformami, zábavními algoritmy, influencery a vícekanálovými sítěmi, které influencery řídí.
V mezinárodním kontextu Si znovu potvrdil čínskou ambici vybudovat „komunitu se sdílenou budoucností v kyberprostoru“, rozšířit globální komunikační sítě a využívat internet k tomu, aby byl „čínský příběh dobře vyprávěn“ (讲好中国故事) – což je ve strategii čínské zahraniční propagandy klíčová fráze.
Nová studie ASPI současně popisuje, jak vznikající systémy poháněné umělou inteligencí stále více automatizují cenzuru a formování narativů, čímž Čína snižuje potřebu lidských cenzorů a dále modernizuje a upevňuje kontrolu KS Číny nad tokem informací.
Proč na tom záleží?
Čína se připravuje na další zpřísnění kontroly nad svým domácím kyberprostorem pomocí pokročilých nástrojů umělé inteligence. To zahrnuje přetváření obsahových ekosystémů, kontrolu influencerů a eliminaci toho, co strana nazývá „nekvalitním obsahem“ – termín, který často zahrnuje kritiku, disent, satiru a nezávislé komentáře.
V mezinárodním měřítku tytéž nástroje založené na umělé inteligenci posílí schopnost Číny rozšiřovat svůj vliv, formovat narativy v zahraničí a prezentovat upravený obraz země.
Tento vývoj přináší důležité poznatky o globálních digitálních ambicích Pekingu. Pochopení toho, jak KS Číny využívá umělou inteligenci pro kontrolu narativu doma, je zásadní například pro posouzení role TikToku a dalších čínských platforem v zahraničí – nejen jako zábavních aplikací, ale i jako nástrojů propagandy a vlivových operací.
Zuzana Košková
Křesťanští influenceři na obtíž: čínský zásah proti církvi Zion
Ve dnech 10. a 11. října pozatýkala čínská policie křesťanské pastory a členy církví v rámci jednoho z největších zásahů proti křesťanům od roku 2018
Zuzana Košková
Oslavy kontroly: Si Ťin-pchingova návštěva Tibetu v kontextu
Minulý týden Si Ťin-pching v čele delegace úředníků navštívil nečekaně Tibet k „oslavám“ 60. výročí založení Tibetské autonomní oblasti (TAO). Čínský vůdce navštívil Tibet poprvé od roku 2021.
Zuzana Košková
Marcové Polové nové doby: Čína na vlnách italského vysílání
Itálie a Čína si 25. června v Římě připomněly 55 let diplomatických vztahů. Při té příležitosti byl slavnostně uveden nový televizní dokumentární seriál o čínském vůdci.
Zuzana Košková
Vliv k pronájmu: čínský marketing zaměřený na mladé
V kontextu rostoucího znepokojení z dezinformací ze strany autoritářských státních aktérů se minulý týden mezinárodní pozornost zaměřila na odhalení, že čínská státní média cílí na mladé influencery ze Spojených států.
Zuzana Košková
Bezpečnost s čínskými rysy v nové epoše: nová bílá kniha o čínské národní bezpečnosti
12. května vydala Čína bílou knihu s názvem „Národní bezpečnost Číny v nové epoše“ (新時代的中國國家安全).
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Kapacita skládky odpadu u Bystrého u Poličky přestává postačovat
Kapacita skládky odpadu u Bystrého na Svitavsku přestává postačovat. Technické služby města proto...
Vstupné v třebíčském akvaparku se od ledna zvýší až o 30 korun
Třebíčský akvapark Laguna od 1. ledna zdraží základní vstupné do plaveckého bazénu, akvacentra i...
Zlínská restaurace získala michelinskou hvězdu. A rezervace jen pršely
Zlín má poprvé svoji stopu ve slavném gastronomickém průvodci Michelin. Prestižní michelinskou...
Pervitin, samopaly i šavle. Policisté kromě varny objevili také rozsáhlý arzenál
Překvapení čekalo na policisty v malém rodinném domku u Ivančic na Brněnsku. Vedle varny pervitinu,...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 12
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 387x