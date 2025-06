Stojí 100 000 platinových bitcoinů Petru Fialovi za námahu?

Dát hlas ve volbách je snazší než dát státu dar. Darovat peníze může každý, ale jen od někoho je stát bere. Proč si nevzal ode mne 100 000 platinových bitcoinů?

Petr se neozývá, Zbyněk také ne. Kde jsem udělal chybu? Schválně jsem to teď znovu kontroloval. ID datové schránky - Úřad vlády trfaa33 - sedí. Předmět - finanční dar - sedí. K rukám - předseda vlády Petr Fiala - sedí. Aby nedošlo k omylu, ještě nesedí, ale nebyl by první, komu by dary způsobily problém. Své o tom ví jiný Petr, jiný předseda vlády z ODS. A to se tenkrát jednalo o pár mizerných stovek tisíc pro jeho milenku. Ale zpět k mému daru.

Výše uvedenou oficiální cestou jsem nabídl vládě pomoci ze svízelné finanční situace darem 100 000 kusů kryptoměny BTCPT (Bitcoinová platina). Reakce byla mírně řečeno vlažná. Můžeme si interně přiznat, že se na to všichni vyprdli. Chápu, že mají starosti s tím předchozím bitcoinovým darem, který, byť byl jen pár stovek kusů, už stál místo ministra a náměstka. Nebo je to tím, že nejsem odsouzený drogový dealer, a proto pro politiky nedůvěryhodná osoba?

Přitom jsem se těšil, že takhle lehce a levně proniknu do světa vysoké politiky, kam nemám jako slušný a poctivý člověk šanci se dostat. Býval bych se zeptal na několik věcí, které mi nejsou jasné a zatím po nich nikdo nepátral.

Kdo jsou lidé, kteří se k ministerstvem prodávaným bitcoinům dostali a v jakém kurzu je nakoupili? Proč ministr (tehdejší) Blažek naříkal nad nedostatkem peněz v rezortu a nechtěl přidat dozorcům, když mu v kapse šustila zcela nenadále miliarda? Je možné, že by on i ostatní zasvěcení (Stanjura, Fiala a další) byli tak skromní nebo politicky zaostalí, že se celému národu před volbami nepochlubili, že do kasy získali takový balík? Proč by to vlastně někdo dělal, když by z toho on, strana nebo kámoši, neměl nějaký profit?

Odjakživa říkám, že institucializovaná dobročinnost je podezřelá. Vždycky z ní někdo tyje a ty, kterým jsou peníze a obecně dary věnovány, o jejich část připravuje. Dobročinnost politika je naprostý protimluv. Když dává, tak ne ze svého, když bere, tak z cizího. Dobročinnost zloděje, podvodníka a zločince jindy než před trestem nebo namířenou hlavní je pitomost. Někde mezi odsouzeným zločincem a odstoupivším ministrem je hromada peněz. A není to těch 468 bitcoinů.