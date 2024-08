Týrání a ubíjení zvířat v oboře Březka je zásadním selháním orgánů statní správy

Už dlouho jsem neviděl příklad tak brutálního týrání zvířat jako po shlédnutí otřesných záběrů, na kterých šéf státní obory Březka a jemu podřízený dělník týrají a nehumánně zabíjejí chycená zvířata včetně tchoře tmavého.

Nebudu zde podrobně popisovat, co všechno chyceným zvířatům prováděl, ještě teď je mi z toho zle. Stejně zle je mi i reakce nadřízeného šéfa obory, který se snaží jednoznačné týrání bagatelizovat a omlouvat. Člověk, který se takto brutálním a bezcitným způsobem chová ke zvířatům, nemá ve státní správě co dělat. Jsem rád, že se případem už zabývá jak veterinární správa, tak hlavně policie. Problém je, že zacházení s chycenými zvířaty nikdo nekontroluje, podobná krutá praxe se tak nejspíš děje i jinde.

Píchat do bezbranných zvířat chycených v kleci klackem a nechat je umírat v bolestech poté, co se je nepodaří zastřelit první ranou, může jen psychicky nemocný člověk. Policie, která tento případ vyšetřuje, by měla nařídit jeho okamžité vyšetření. Hlavně proto, že pachatel takto otřesných činů, které navíc páchal opakovaně, je držitelem zbrojního průkazu. Doufám, že mu ho policie už zabavila, stejně jako všechny zbraně. Pokud spáchám závažný dopravní přestupek, policie mi na místě zadrží řidičský průkaz. Stejný princip by měl fungovat také u držitelů zbrojních průkazů. Psychicky nemocný člověk se střelnou zbraní je mnohem nebezpečnější, než řidič za volantem.

Že má šéf státní obory eufemisticky řečeno velmi podivný vztah ke zvířatům, šlo vidět i na jeho osobním profilu na Facebooku, než si ho po vlně oprávněné kritiky a komentářů od rozhořčených lidí uzamkl. Veřejně se na něm chlubil fotkami se zabitými zvířaty a jejich zabíjení označoval za skvělý dárek.

Smutné na celém případu je také to, že k nehumánnímu a nezákonnému týrání a zabíjení zvířat pravděpodobně docházelo velmi dlouho a kdyby se na něj náhodou nepřišlo, dělo by se tak stále. Policie by měla vyšetřit nejen samotné týrání a zabíjení zvířat v klecích, ale také to, zda tohle protiprávní jednání někdo nekryl. Nahrávaly ho totiž instalované fotopasti, které musel někdo kontrolovat. Jen kvůli tomu, že je někdo ukradl, se tento případ dostal na veřejnost. Otázkou tak také je, jak dlouho k něčemu tak nechutnému docházelo.

Podivně působí i to, jak se bezcitného šéfa státní obory patřící Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti zastává jeho nadřízený. Ústav v oficiálním vyjádření tvrdí, že takzvané sklopce používá k odchytu predátorů, zejména lišek. Na zveřejněných videích ale žádné lišky nejsou, jen kočky a tchoř. Stejně tak ústav tvrdí, že „v oboře Březka byly usmrceny pouze takové kočky, které se v odchytových zařízeních vyskytovaly opakovaně a jejichž fyzický stav neodpovídal domácím kočkám, o které je řádně pečováno“. Jak se určovalo, že je konkrétní kočka chycená už poněkolikáté, se v prohlášení nepíše. Nehledě na to, že zdravotní stav konkrétního zvířete může kvalifikovaně posoudit pouze veterinář a jen on může rozhodnout o případném usmrcení chyceného zvířete. A to ještě jen v krajním případě. Nejdříve se musí zjistit, jestli má zvíře čip, na základě jehož by šlo najít majitele. Ten by za to, že mu zvíře uteklo, mohl dostat i pokutu. Pokud zvíře čip nemá a majitel nejde dohledat ani jinak, mělo by se vykastrovat a vypustit do vhodné lokality, případně umístit do útulku. Tak by tomu mělo být v případě státní obory Březka i ostatních podobných zařízení.

Státní ústav spadající pod ministerstvo zemědělství také tvrdí, že odchyt v oboře Březka provádí „především kvůli ochraně tetřívka obecného, jehož záchranný chov obora zajišťuje“. Prý by „i pouhý pohyb predátorů v blízkosti voliér mohl způsobit smrt chovaných jedinců, kteří by se snažili odletět z blízkosti nebezpečí a smrtelně se zraní o pletivo voliéry“. Zajímavé, že pohyb zvířat kolem zabezpečených voliér tolik vadí, ale hlučný lov už ne. Obora totiž nabízí takzvaný poplatkový lov, při kterém mohou lovci dokonce využít ubytování v klasické hájovně z doby Ringhofferů přímo uprostřed obory. Umožňuje i pořádání soukromých akcí až pro sto lidí. Myslím, že pravidelná střelba a neustálý pohyb lovců a hlučných hostů stresuje chované tetřívky mnohem více než kočka procházející se za pletivem voliéry. Jenže zatímco z koček obora nic nemá, za zastřelení daňka podle ceníku inkasuje desítky tisíc korun.

Je pravděpodobné, že se podobné hanebné případy týrání zvířat a porušování zákona dějí také jinde. Obávám se, že aktuálně medializovaný případ je jen pověstnou špičkou ledovce. Ministerstvo zemědělství, pod které státní obory patří, by mělo provést podrobný audit všech takových zařízení, jak s odchycenými zvířaty nakládají. Podle informací, které se ke mně dostávají, se hlavně toulavé kočky hromadně ubíjejí i jinde. Vyzývám proto odpovědné orgány, aby všechna podezření prověřily a učinily takové kroky, aby k nehumánnímu a nezákonnému zacházení se zvířaty nedocházelo vůbec nikde.