Nový tým snad chaos provázející digitalizaci stavebnictví napraví co nejrychleji

Náhlý, nicméně očekávaný krok. Premiér Petr Fiala odvolal ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a jako údajný důvod uvedl manažerské selhání při řešení problémů se zaváděním nového stavebního zákona a digitalizace stavebnictví.

Nový stavební zákon je plně účinný od 1. července letošního roku. Odborníci dlouho dopředu upozorňovali, že příprava velmi vázne a za odložení jeho účinnosti se přimlouval dokonce i prezident Petr Pavel. Ministerstvo těmto názorům nevyhovělo a systém spustilo podle původního plánu od začátku letních prázdnin. No spustilo, to se nedá úplně říct, spíše pokusilo spustit.

Nastalo něco, na co ani my, extrémně složitým povolovacím procesem poučení stavebníci, nejsme zvyklí. Celý systém naprosto zkolaboval. Stavební úřady prakticky ihned začaly reportovat obrovské množství chyb, celý systém podle nich úplně přestal fungovat. Podle našich informací se povolování nových staveb v létě prakticky zastavilo, protože úředníci nedělali nic jiného, než objevovali a hlásili nové a nové chyby. Že bude zavádění nového stavebního zákona trvat dlouho a nebude to jednoduché, jsem opakovaně říkal už dlouho předem. Ale takové problémy, které se objevily, jsem ani já nečekal.

Napravit všechny chyby a zajistit alespoň nějakou funkčnost systému nebude trvat týdny, ale měsíce. Aktuálně se vůbec nic neurychlilo a investor, který nestihl termín pro podání žádosti o povolení stavby podle starých podmínek, musí počítat s obrovským zpožděním. V současnosti nikdo nedokáže garantovat, kdy se nový systém konečně rozeběhne bez chyb. Jakékoliv zdržení přitom povede jen k vyšším nákladům. Investorům, kteří si na koupi pozemku a přípravu a následnou výstavbu projektu vzali bankovní půjčku, naskakují vícenáklady každým dnem. Splácet musí často už nyní, realizace zisku, kterým by pokryli i splátky, se jim naopak vzdaluje. To se nakonec projeví na koncové ceně stavby. Nový byt to v konečném důsledku může prodražit až o stovky tisíc korun. Výhodu mají velcí a finančně silní developeři, kteří využívají jen vlastní zdroje. I jim ale průtahy způsobují růst nákladů.

Protože jsme v Ekospolu situaci sledovali a analyzovali dostatečně předem, stihli jsme připravit všechny potřebné podklady tak, abychom žádosti o povolení staveb mohli podat ještě před prvním červencem. Většina našich připravovaných staveb tak běží ještě podle původního stavebního zákona. Využili jsme možnosti poslat naše připravované projekty do povolovacího řízení ještě před nabytím účinnosti nového stavebního zákona. Zatím se jednoznačně ukazuje, že kdo zvolil tento postup, udělal dobře. Bohužel boj s chybami nového systému zaměstnává úředníky stavebních úřadů natolik, že mají méně času na již běžící řízení. Problém je o to větší, že je investoři v červnu zahrnuli velkým množstvím žádostí, kterými se nyní jen horko těžko prokousávají.

Povolování nových staveb patří v Česku dlouhodobě k nejsložitějším na celém světě. Nový stavební zákon měl proces výrazně zjednodušit a výrazně zkrátit. Nová legislativní norma opravdu obsahuje principy, díky kterým by získání všech potřebných povolení opravdu mohlo být snadnější a rychlejší. Bohužel jakékoliv přínosy nového zákona aktuálně absolutně zastiňuje jeho špatně připravené spuštění, které naopak povolování nových staveb ještě více paralyzovalo. Za nefunkčnost systému zodpovídá ministr pro místní rozvoj, pod jehož resort stavebnictví spadá. Je proto pochopitelné, že za tohle přetrvávající selhání ponese politickou odpovědnost.

Digitalizaci stavebního řízení bude mít nově podle premiéra Fialy na starost ministr dopravy Martin Kupka a jeho tým. Doufám, že se naplní staré přísloví „Nové koště, dobře mete“ a nefunkční systém se podaří novému týmu opravit co nejdříve. Problémy stavebnictví totiž dopadají úplně na všechny. Pomalé povolování nových staveb prodražuje nové byty až o deset procent, zásadně se zdržuje také budování potřebných infrastrukturních staveb, jako jsou silnice, železnice či obchvaty měst. Snad dostaneme funkční systém povolování staveb a digitalizované stavebnictví dříve než pod vánoční stromeček.