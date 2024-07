Na vašeho zvířecího mazlíčka číhá u Středozemního moře vážné nebezpečí

Vrátili jste se z dovolené od Středozemního moře a váš pes či kočka jsou unavení, špatně dýchají, kašlou a jsou vyhublí?

Není to stresem z dlouhé cesty nebo změnou klimatu, ale vašemu mazlíčkovi hrozí velké nebezpečí a dokonce i bolestivá smrt. Jde totiž o příznaky parazitárního onemocnění, které je hojně rozšířené hlavně v jihoevropských teplých státech právě kolem Středozemního moře. Tragickému scénáři končícímu až smrtí zvířete lze přitom poměrně snadno předcházet.

Srdeční dirofilarióza. Že jste o tomto onemocnění psů a koček česky nazývaném srdeční červivost neslyšeli? Není divu, v Česku se s ním prakticky nesetkáte. Jiná situace je při cestě do teplejších oblastí na jihu Evropy kolem Středozemního moře, kde je tato nemoc, respektive její původce, velice rozšířená.

Parazitární onemocnění způsobuje vlasovec psí (Dirofilaria immitis), což je hlístice dorůstající až 30 centimetrů. Do krve zvířete se dostanou po bodnutí komárem, které chovatel ani nemusí zaznamenat. Infekční mikrofilárie migrují v podkožní a svalové tkáni a po 70 až 110 dnech larvy migraci ukončí a proniknou do krevního oběhu. Přesídlí do plicních arterií, kde dozrávají další tři měsíce. Velmi často se poté usídlí přímo v srdci, kde způsobuje kardiopulmonární poškození.

Po proniknutí parazita do horní duté žíly se zhoršuje průtok krve, což poté vede až k jaternímu selhání a smrti. Smrt zvířete velmi často způsobí také tromboembolie. Po zhruba šesti měsících v těle hostitele parazit pohlavně dospívá a začíná produkovat další mikrofilárie, které kolují krevním řečištěm.

Léčba propuknutého onemocnění je velmi náročná, nákladná a s velmi nejistým výsledkem. Je nutné odstranit dospělé hlístice, což lze pouze operativně. Zároveň se musí odstranit i mikrofilárie cirkulující celým tělem. Není divu, že těžká infekce je jen obtížně léčitelná a může končit smrtí zvířete.

Prevence vypuknutí této smrtelně vážné choroby je přitom poměrně jednoduchá a dostupná. Do jednoho měsíce od bodnutí komárem je nutné podat jako prevenci antiparazitika jako jsou například Stronghold nebo Selehold pro psy či Advocate pro kočky, které jsou dostupné pouze na předpis. Před cestou do oblastí se zvýšeným výskytem této nákazy je proto vhodné navštívit veterináře a nechat si tento preparát předepsat.

Týká se to hlavně cest do jihoevropských zemí, jako je Itálie, Řecko, Chorvatsko, Španělsko, Francie nebo Bulharsko. Preparát je nutné aplikovat nejpozději do měsíce od kontaktu s nakaženým komárem. Pokud jste tedy na dovolené dva týdny, máte čas maximálně 14 dnů po návratu. Pokud v zahraničí se svým psem trávíte více než měsíc, měli byste přípravek používat už tam ještě před cestou zpátky.