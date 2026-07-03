Utajený nádobí
Dlouho jsem sem nepsala, ale tenhle mini příběh stojí za to a vlastně by mě i zajímal názor, jak to mají doma jinde.
Sedím u kamarádky na kafi.
„Musím ti ukázat, jaký krásný nádobí jsem si koupila!“ říká a otevírá v kuchyni postupně skříňky. Stručně řečeno, slintám a zjišťuji, že i já potřebuji nutně nové nádobí. Dávám si u ní i polívku, abych otestovala elegantní, bílý, jednoduchý, s medovým okrajem hluboký talíř. Žádná polévková miska. Připadá mi, že jím v prvorepublikové vile u paní továrníkové. I tu květákovku to tak nějak posune o level výš, Jani promiň.
Kamarádka sháněla nádobí, které by jí vyhovovalo, bylo vkusné a ne předražené rok. Já ho objednávám ještě ten den večer.
Já se tak těším, neskutečně! Bože, jak já teď v těch vedrech budu vařit, abychom testovali. Žádný fastfoody a rychlovky z prkénka!
Jenže pak to vypuklo!
První informace, že balík, váha 16 kilo, jsou na cestě, přišlo za týden. Adresa domů. Přeci to nebudu tahat z výdejního místa, že?
Další informace, že balík dorazí „dnes“ mezi 11 až 13 hodinou. Takže zalarmuji maminku, která bydlí o patro výš, aby nevycházela z domu a držela pohotovost, než zavolám. Já jsem samozřejmě, jak jinak, než v práci.
Další informace přichází smskou, „Nezastižen, zboží si vyzvedněte na výdejním místě, a na druhém konci města!“
„Jak, nezastižen!“ buším pěstičkami do volantu, žádný zmeškaný hovor, nikdo u nás nezvonil…!
Vytočená volám majitelce e-shopu, co s tím? Začíná maraton telefonování mezi majitelkou a rozvozovou společností, majitelkou a mnou. Omlouvá se a řeší.
Finále dvouhodinového maratonu končí. Jedu přes celé město do výdejny. Nádobí je ve dvou velkých krabicích, kód, co mi poslali jeden. I když jsou oba balíky na moje jméno, s druhým mám prostě problém.
„Budu mít tedy jen hrníčky, desertní talířky, ….? Nebo co?“ tečou mi nervy.
Paní Vietnamka vidí, že už asi budu i plakat, dává mi balíky oba, chce se mě zbavit. Dokonce mi pomáhá, narvat je do auta. Což je taky psycho, těžký, objemný a na výstražných v 33stupních.
Shrnu! Nádobí mám! Vybaleno! Je nádherný.
Manžel si dělá večeři, druhý den snídani a nic neříká !
Je to moje překvapení? Vyházela jsem to starý….., nic!
Nic!
Uvidíme, kdy na to přijde!
Dnes. Po týdnu.
Sedíme se známými na večeři.
Mezi řečí říkám Verče „Koupila jsem fakt nadherný nadobí a ukazuji ho v mobilu!“
„Kdy?“ ptá se manžel.
„Miláčku, před týdnem!“
„A že jsi nic neřekla?“
Výbuchy smíchu všech přebily mojí odpověď „Překvapení!!!“
Alice Kopřivová
Nejka
Manžel mé nejlepší kamarádky Jany, mi říká „Tebe já miluji! A víš proč?Protože se děsně podobáš mojí ženě!“
Alice Kopřivová
Spodní stranou nahoru!
Obrátit, otočit, převrátit naruby třeba dům.., fakta..., sebe...., na to mám patent ....! A ani dnes to nebyla vyjímka !
Alice Kopřivová
Až i vás posere pták!
Když tě potká ptačí nehoda, ...no prostě tě posere pták, říká se, že to přináší štěstí, tak něco podobného potkalo dnes i mě. Navíc, pták si nevybírá a já dnes taky úplně ne!
Alice Kopřivová
Co nám vadí při létání?
....a tak toho je celkem hodně, ne? Včera jsem v rádiu poslouchala zajímavou topku deseti věcí, které nás obtěžují v letadle, zbystřila jsem a občas se fakt bavila....
Alice Kopřivová
Marně hledám - cokoliv!
Někdo hledá smysl života, já klíče, mobil nebo brýle. Pro co jdu do ledničky? Ptám se, když ji otevírám. Přemítám hrůzou v autě, co ta žehlička. Znáte to?
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V roce 2010 jsem vydala knížku "Povidání pro kamarádky". V roce 2015 nakladatelství Jota vydalo moji druhou kníhu "Nejsem namalovaná".