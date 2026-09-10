Mezidruhové rozmnožování
Prázdniny, povídání v pracovním sešitě o tom, co jsme dělali, o kamarádech a samozřejmě o tom, kdo má jakého domácího mazlíčka.“Kamarád má pejska!“"Jako já, jen nevím rasu…“"Jak jako nevíš rasu?“ ptám se, aniž bych tušila, jak neskutečně si nabíhám.“No, my máme Jacka Russella, ty máš yorkšíra…“"A?“"A on neví.“Došlo mi, že kamarádův pejsek bude nejspíš útulkový typ Karl von Bahnhof. ❤️🐶A tady samozřejmě musí přijít srdíčka, protože jsem pejskařka. ❤️Jenže my pokračujeme…“A jak se stane, že pejsek nemá plemeno?“ ptá se už hodně zvědavě Adam.“Mnooo… to je jako kdyby se měl rád tvůj Roník a naše Tess a bylo z toho miminko… psí miminko.“ 🐶❤️🐶“Aha!“Mám pocit, že mám vyhráno. Naštěstí se neptá na žádné detaily. Pro jistotu ještě dodávám, že miminko může mít uši po mamince, ocásek po tatínkovi… a tím pádem už určitě nějakou rasu má.Chvíli ticho. Úleva. Vypadá to, že jsem to zvládla.A pak Adam naprosto nevinně:„A co pes a krokodýl?“ 🐶🐊Takže tak.První domácí úkol a já už jsem se dostala do mezidruhového rozmnožování.Ať žijí domácí úkoly. 😂
Alice Kopřivová
Past se jménem zátěžový kobereček.
Když chcete udělat dojem, ale místo toho rozeberete firmu: Moje boty vs. vstupní rohožka 1:0....
Alice Kopřivová
Utajený nádobí
Když u kamarádky uvidíš nádherný jídelní servis, který vůbec nepotřebuješ, ale musíš ho bezpodmínečně mít.
Alice Kopřivová
Nejka
Manžel mé nejlepší kamarádky Jany, mi říká „Tebe já miluji! A víš proč?Protože se děsně podobáš mojí ženě!“
Alice Kopřivová
Spodní stranou nahoru!
Obrátit, otočit, převrátit naruby třeba dům.., fakta..., sebe...., na to mám patent ....! A ani dnes to nebyla vyjímka !
Alice Kopřivová
Až i vás posere pták!
Když tě potká ptačí nehoda, ...no prostě tě posere pták, říká se, že to přináší štěstí, tak něco podobného potkalo dnes i mě. Navíc, pták si nevybírá a já dnes taky úplně ne!
|Další články autora
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard
Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má...
Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky
Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého...
Nejrychlejší dobíjecí stanice je u hranic. Elektroauto „natankujete“ za pár minut
U hranic s Rakouskem od čtvrtka funguje nejsilnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. V...
Centrální park Praha 13
V Centrálním parku na Praze 13 si po nějaké době přiletěla zkontrolovat svůj rajon volavka. Nehnutě...
Dnes v Praze 5, Smíchově, na Andělu se koná Den neziskových organizací a tak od rána byly...
- Počet článků 102
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1187x
V roce 2010 jsem vydala knížku "Povidání pro kamarádky". V roce 2015 nakladatelství Jota vydalo moji druhou kníhu "Nejsem namalovaná".