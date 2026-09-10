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Mezidruhové rozmnožování

Alice Kopřivová
Tak jo, začala škola. A já se klepu na první domácí úkoly. Ne svoje. Ne syna. Vnuka. Dnes začínáme..

Prázdniny, povídání v pracovním sešitě o tom, co jsme dělali, o kamarádech a samozřejmě o tom, kdo má jakého domácího mazlíčka.“Kamarád má pejska!“"Jako já, jen nevím rasu…“"Jak jako nevíš rasu?“ ptám se, aniž bych tušila, jak neskutečně si nabíhám.“No, my máme Jacka Russella, ty máš yorkšíra…“"A?“"A on neví.“Došlo mi, že kamarádův pejsek bude nejspíš útulkový typ Karl von Bahnhof. ❤️🐶A tady samozřejmě musí přijít srdíčka, protože jsem pejskařka. ❤️Jenže my pokračujeme…“A jak se stane, že pejsek nemá plemeno?“ ptá se už hodně zvědavě Adam.“Mnooo… to je jako kdyby se měl rád tvůj Roník a naše Tess a bylo z toho miminko… psí miminko.“ 🐶❤️🐶“Aha!“Mám pocit, že mám vyhráno. Naštěstí se neptá na žádné detaily. Pro jistotu ještě dodávám, že miminko může mít uši po mamince, ocásek po tatínkovi… a tím pádem už určitě nějakou rasu má.Chvíli ticho. Úleva. Vypadá to, že jsem to zvládla.A pak Adam naprosto nevinně:„A co pes a krokodýl?“ 🐶🐊Takže tak.První domácí úkol a já už jsem se dostala do mezidruhového rozmnožování.Ať žijí domácí úkoly. 😂

Autor: Alice Kopřivová | čtvrtek 10.9.2026 16:40 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Alice Kopřivová

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Úsměvy, ale  i smutné chvilky k zamyšlení, příběhy, které nás naplňují a učí žít. Jsem ráda obklopena lidmi, kteří mi život zpestřují, jsem jim za to vděčna. Od mládí jsem si psala deník, skoro deset let. Možná i proto jsem už tehdy brala život až moc vážně. Zůstalo mi to dodnes, všechno až moc detailně řeším,  i když to stejně neovlivním. Každopádně to má i svá pozitiva, snažím se celý život absolutně vychutnat a naplno prožít každou minutu, jako kdybych stále vnímala nenávratnost času. Všem kteří se se svými příběhy v mých knihách objevují upřímně děkuji. Něco úžasného – lidské osudy jsou velmi často sobě tak podobné, nevyzpytatelné a velmi barvité, já  jim jen   trošku  pomáhám, když o nich píši  – kořením je. Příběhy  chaotické, vtipné, někdy strhující. To zbožňuji. Záznamy  života „MEA CULPA“, příběhy které mi dávají šanci psát.“A o tom to vše je!“

V roce 2010 jsem vydala knížku "Povidání pro kamarádky". V roce 2015 nakladatelství Jota vydalo moji druhou kníhu "Nejsem namalovaná".

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