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KDO PÍCHNE VÍC, VYHRÁVÁ!

Alice Kopřivová
Den na pohodu? Nikdy neříkej, že máš blbý den. Počkej, až se ozve kolegyně! Nebo někdo jiný.............

Poklidný den. Svátek Elišky. Jedu za babi na hřbitov, pak umýt auto, dotankovat a užít si odpoledne. Prostě den, kdy se nic neděje. Těžce na pohodu.

Babi kupuju růži a jdu si s ní pokecat. Vždycky jsem k ní chodila ráda na pokec a kafe. Kupuju tedy dvě kafe na pumpě a obě u ní vypiju. Už pět let totiž piju i to její. ❤️

Cestou domů ještě jednou zastavím dotankovat. A tady se můj poklidný den rozhodne, že se mnou končí a začne si žít vlastním životem.

Přijíždím ke stojanu a slyším:

„PSSSSSSS… PSSSSSSSS…“

„Ne! To není moje auto! To určitě není moje auto!“

Je.

Pravá přední pneumatika v háji.

Volám manželovi. Vytahuju ho z vany.

Otevírám kufr, tahám rezervu, organizuju prostorovou situaci u stojanu. Za mnou kolona, řidiči začínají vypadat, že by mě nejraději přejeli. Já bych se v tu chvíli nejraději přejela sama.

Manžel přijíždí. Auto na heveru. Kolo drží jako přivařené. Ani se nehne.

Následuje druhý telefonát: Syn! Vytahuju ho pro změnu z posilovny. Přijíždí s větším heverem a první, co se dozvídám, je, že jsem měla dát za auto trojúhelník.

Děkuju, synku. Přesně tuhle informaci jsem v tu chvíli potřebovala. 😂

Kolona za mnou mezitím patrně zakládá vlastní občanské sdružení proti mé osobě.

Syn zabere, manžel zabere, technika zabere… a kolo nic.

TŘETÍ S.O.S: SERVIS!

Manžel zpátky do vany. Syn zpátky do posilovny. Já do péče odborníků.

Servisák přijíždí, zvedá auto a zapečené kolo nakonec dostává dolu, kladivem.

Bože, to byl den! A to jsem ráno chtěla jen „pokec“ s babi a dotankovat!

Po dvou hodinách odjíždím na minirezervě. Překopávám celý následující den a objednávám se do servisu.

Ráno volám kolegyni a cestou jí vyprávím svůj zážitek. Směje se mi.

Za hodinu telefon.

„Já jsem taky píchla!“

„Nekecej! To sis vymyslela!“

Po mém vyprávění raději dojela domů.

Říkám si, že dobře. Výměna kola v klidu, žádná pumpa, žádná kolona, žádný manžel ve vaně. Konečně někdo, kdo se poučil z mých chyb.

HAHAHAHA! JAK JSEM BYLA NAIVNÍ!

Za další hodinu telefon znovu.

„Tak jsem tě přebila! Běhám se psem venku, protože mi bleje…“

V duchu si říkám: Chudák pes blinká, to už je fakt den blbec.

A ona to dokončí:

„PŘEDSTAV SI, ŽE JÁ JSEM PÍCHLA KOLA DVĚ!“ 🤣🤣🤣

Tohle už není defekt. To je firemní soutěž!

PONAUČENÍ DNE:

Nikdy neříkej, že máš blbý den. Počkej, až se ozve kolegyně

Autor: Alice Kopřivová | pátek 16.10.2026 10:50 | karma článku: 0 | přečteno: 25x
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Alice Kopřivová

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Úsměvy, ale  i smutné chvilky k zamyšlení, příběhy, které nás naplňují a učí žít. Jsem ráda obklopena lidmi, kteří mi život zpestřují, jsem jim za to vděčna. Od mládí jsem si psala deník, skoro deset let. Možná i proto jsem už tehdy brala život až moc vážně. Zůstalo mi to dodnes, všechno až moc detailně řeším,  i když to stejně neovlivním. Každopádně to má i svá pozitiva, snažím se celý život absolutně vychutnat a naplno prožít každou minutu, jako kdybych stále vnímala nenávratnost času. Všem kteří se se svými příběhy v mých knihách objevují upřímně děkuji. Něco úžasného – lidské osudy jsou velmi často sobě tak podobné, nevyzpytatelné a velmi barvité, já  jim jen   trošku  pomáhám, když o nich píši  – kořením je. Příběhy  chaotické, vtipné, někdy strhující. To zbožňuji. Záznamy  života „MEA CULPA“, příběhy které mi dávají šanci psát.“A o tom to vše je!“

V roce 2010 jsem vydala knížku "Povidání pro kamarádky". V roce 2015 nakladatelství Jota vydalo moji druhou kníhu "Nejsem namalovaná".

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