KDO PÍCHNE VÍC, VYHRÁVÁ!
Poklidný den. Svátek Elišky. Jedu za babi na hřbitov, pak umýt auto, dotankovat a užít si odpoledne. Prostě den, kdy se nic neděje. Těžce na pohodu.
Babi kupuju růži a jdu si s ní pokecat. Vždycky jsem k ní chodila ráda na pokec a kafe. Kupuju tedy dvě kafe na pumpě a obě u ní vypiju. Už pět let totiž piju i to její. ❤️
Cestou domů ještě jednou zastavím dotankovat. A tady se můj poklidný den rozhodne, že se mnou končí a začne si žít vlastním životem.
Přijíždím ke stojanu a slyším:
„PSSSSSSS… PSSSSSSSS…“
„Ne! To není moje auto! To určitě není moje auto!“
Je.
Pravá přední pneumatika v háji.
Volám manželovi. Vytahuju ho z vany.
Otevírám kufr, tahám rezervu, organizuju prostorovou situaci u stojanu. Za mnou kolona, řidiči začínají vypadat, že by mě nejraději přejeli. Já bych se v tu chvíli nejraději přejela sama.
Manžel přijíždí. Auto na heveru. Kolo drží jako přivařené. Ani se nehne.
Následuje druhý telefonát: Syn! Vytahuju ho pro změnu z posilovny. Přijíždí s větším heverem a první, co se dozvídám, je, že jsem měla dát za auto trojúhelník.
Děkuju, synku. Přesně tuhle informaci jsem v tu chvíli potřebovala. 😂
Kolona za mnou mezitím patrně zakládá vlastní občanské sdružení proti mé osobě.
Syn zabere, manžel zabere, technika zabere… a kolo nic.
TŘETÍ S.O.S: SERVIS!
Manžel zpátky do vany. Syn zpátky do posilovny. Já do péče odborníků.
Servisák přijíždí, zvedá auto a zapečené kolo nakonec dostává dolu, kladivem.
Bože, to byl den! A to jsem ráno chtěla jen „pokec“ s babi a dotankovat!
Po dvou hodinách odjíždím na minirezervě. Překopávám celý následující den a objednávám se do servisu.
Ráno volám kolegyni a cestou jí vyprávím svůj zážitek. Směje se mi.
Za hodinu telefon.
„Já jsem taky píchla!“
„Nekecej! To sis vymyslela!“
Po mém vyprávění raději dojela domů.
Říkám si, že dobře. Výměna kola v klidu, žádná pumpa, žádná kolona, žádný manžel ve vaně. Konečně někdo, kdo se poučil z mých chyb.
HAHAHAHA! JAK JSEM BYLA NAIVNÍ!
Za další hodinu telefon znovu.
„Tak jsem tě přebila! Běhám se psem venku, protože mi bleje…“
V duchu si říkám: Chudák pes blinká, to už je fakt den blbec.
A ona to dokončí:
„PŘEDSTAV SI, ŽE JÁ JSEM PÍCHLA KOLA DVĚ!“ 🤣🤣🤣
Tohle už není defekt. To je firemní soutěž!
PONAUČENÍ DNE:
Nikdy neříkej, že máš blbý den. Počkej, až se ozve kolegyně
Alice Kopřivová
Mezidruhové rozmnožování
Tak jo, začala škola. A já se klepu na první domácí úkoly. Ne svoje. Ne syna. Vnuka. Dnes začínáme..
Alice Kopřivová
Past se jménem zátěžový kobereček.
Když chcete udělat dojem, ale místo toho rozeberete firmu: Moje boty vs. vstupní rohožka 1:0....
Alice Kopřivová
Utajený nádobí
Když u kamarádky uvidíš nádherný jídelní servis, který vůbec nepotřebuješ, ale musíš ho bezpodmínečně mít.
Alice Kopřivová
Nejka
Manžel mé nejlepší kamarádky Jany, mi říká „Tebe já miluji! A víš proč?Protože se děsně podobáš mojí ženě!“
Alice Kopřivová
Spodní stranou nahoru!
Obrátit, otočit, převrátit naruby třeba dům.., fakta..., sebe...., na to mám patent ....! A ani dnes to nebyla vyjímka !
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V roce 2010 jsem vydala knížku "Povidání pro kamarádky". V roce 2015 nakladatelství Jota vydalo moji druhou kníhu "Nejsem namalovaná".