Ze starších a chudších občané druhé kategorie? Braňme právo být offline
Z dánských ulic zmizely poštovní schránky. Seveřané se tak stali první zemí v Evropě, která zrušila doručování dopisů a s úřady tak budou Dánové komunikovat pouze digitálně.
Já doufám, že se u nás ničeho takového ještě dlouho nedočkáme. Ne, když u nás každý pokus o digitalizaci končí průšvihem. Ne, když si i stále více mladých lidí kvůli civilizačním chorobám způsobeným technologií - závislostem, úzkostem či nespavostí - čím dál víc přeje žít bez internetu.
Právo být offline lidem zaručuje, že nebudou do digitální komunikace nuceni. Z dat přitom vyplývá ještě jeden zásadní trend - čím nižší příjem domácnosti, tím klesá dostupnost moderních technologií. Podobné opatření jako v Dánsku by tak znamenalo především další ztížení života lidem na hranici chudoby. A ti už si tu se státem vytrpěli v posledních letech myslím dost.
A tak dlouhodobě prosazuji, aby digitální svět nebyl povinnou vstupenkou ke zdravotní péči, bankovním službám, nebo ke kontaktu s úřady. Aby senioři nemuseli mít aplikaci na vyzvednutí léků nebo na uplatnění slev v obchodech. Nejde totiž jen o možnost volby, ale o ochranu soukromí, zdraví a skutečných mezilidských vztahů.
Návrh na ukotvení práva být offline do základní listiny práv a svobod Senát v říjnu bohužel zamítl. O to důležitější je být bdělý vůči drobným krůčkům, které by z těch, co chtějí být offline, udělaly občany druhé kategorie. Potenciální konec fyzického doručování dopisů je právě jedním z takových kroků.
Kateřina Konečná
Muniční iniciativu neodstřelili. Kdepak ty předvolební sliby jsou?
Česká muniční iniciativa, která daňové poplatníky stála skoro 1 miliardu korun, bude pokračovat.
Kateřina Konečná
USA nehájí hodnoty, ale své zájmy
USA nehájí univerzální hodnoty, ale především vlastní geopolitické a ekonomické zájmy, přičemž Venezuela se může stát další obětí boje o moc a ropu.
Kateřina Konečná
Jejich falešná hra na „velký zelený ústup“
Zaregistrovali jste tu tak trochu předstíranou reality show nazvanou „velký zelený ústup“? Nalijme si ale čistého nezeleného vína.
Kateřina Konečná
Udělám všechno pro to, aby Vás nemohli šmírovat!
Po masivním odporu občanů evropských států se zdálo, že vlády členských zemí EU byly donuceny ustoupit ze svých pokusů o masivní sledování internetu skrz Chat Control.
Kateřina Konečná
Zbrojní průmysl na prvním místě
Evropský parlament dnes schválil 457 hlasy ku 148 další militarizaci evropských ekonomik prostřednictvím programu pro evropský obranný průmysl.
