Zbrojní průmysl na prvním místě
Cílem je umožnit členským státům odklonit ještě více veřejných financí do kapes zbrojařů, kteří jsou vlastně upřednostněni před ostatními průmyslovými sektory. Usnadněny mají být společné nákupy vojenského materiálu a začlenění ukrajinského zbrojního průmyslu do širšího evropského zbrojního průmyslu. Vlastně tedy stále dokola kolovrátek rostoucí militarizace.
Ovšem program, který dnes Parlament odhlasoval, má v sobě schovanou další obludu, a tou je vyhlášení stavu krize dodávek či stavu bezpečnostníkrize. Pokud kupříkladu bude v EU scházet dostatek civilních materiálů, jako je třeba ocel, které se ale dají využít i ve zbrojení, může Evropská komise Radě navrhnout aktivaci stavu krize dodávek. V tu chvíli může Komise začít přikazovat evropským firmám přednostní objednávky. Jakékoliv ostatní, již uzavřené objednávky budou muset jít stranou, dokud firma nesplní objednávku Komise pro získání materiálu či součástek do obranného průmyslu.
Stav bezpečností krize je mnohem vágnější a opět jej navrhuje Komise Radě. V případě jeho aktivace může Komise opět zadávat přednostní objednávky i za cenu zhoršení standardů na pracovišti a enviromentálních standardů. Komise bude mít též možnost vynutit si transfer jakéhokoliv materiálu přes členské státy a také prodloužení pracovní doby, aby předností objednávky byly zhotoveny co nejdříve. Vše pochopitelně za vysoké netransparentnosti.
Toto je nejhrubší útok na práva zaměstnanců, všechny ne-zbrojařské sektory ekonomiky i životní prostředí, který jsme tu dosud měli, a varovali před tím i zástupci odborů. A i přesto hlasovali pro všichni Europoslanci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů, STAN a hnutí ANO. Pro přijetí hlasovala i paní Bartůšek za Přísahu. Za mě zbrojířskému šílenství, kterému ustupuje prosperita, životní prostředí i lidská práva zcela jasně stačilo!
Kateřina Konečná
Jurečkova superdávka zdrojem superproblémů
Tzv. superdávka Mariana Jurečky je jedním z z nejhorších dědictví Fialovy vlády. Jak jinak nazvat změnu, která poškozuje až třetinu nejchudších a nejzranitelnějších obyvatel?
Kateřina Konečná
Zamyšlení k 28. říjnu
Pokus o zvrácení výsledků voleb aneb Co se to děje ve veřejném prostoru?! Zapřemýšlejte a odpovězte si sami. 28. říjen a jeho odkaz k tomu přímo vybízí!
Kateřina Konečná
Máte právo být offline
Nedávno mi jedna redaktorka při rozhovoru položila dotaz, jakým zásadnějším programovým bodem se lišíme od jiných stran.
Kateřina Konečná
Musíme udělat vše pro zastavení genocidy v Palestině
Z těch zpráv z Izraele a Palestiny mrazí. Trvá to už rok a 8 měsíců. Po tuto dobu je celý svět svědkem genocidy palestinského lidu ze strany Izraele.
Kateřina Konečná
Výsledek vládnutí čtyřdemolice: téměř pětina národa ohrožená ztrátou střechy nad hlavou
Zdravím vás v tomto předvánočním čase! Věřím, že vás vánoční shon úplně nepohltil a budete tak mít čas začíst se do našeho pravidelného ohlédnutí za politickým děním minulého týdne.
