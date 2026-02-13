Za evropské peníze americké zbraně pro Zelenského
Neustále slyšíme jako z kolovrátku písničku o tom, že na válce naše hospodářství vydělá. Ponechme nyní stranou jak morálně odporné to je a zaměřme se na obsah. Je to pravda nebo jde jen o propagandu zbrojařů? Podívejme se třeba na nejbohatšího zbrojaře na světě, kterým je nyní Čech Michal Strnad. Ten, když koncem ledna vstoupil na burzu, během jednoho dne víc jak zdvojnásobil svoje bohatství. Pocítili jste tento jeho finanční úspěch nějak na svojí vlastní peněžence? Asi těžko. Snížilo to nezaměstnanost u nás? Ne, ta je na devítiletém maximu! Na tom, že se na Ukrajině zabíjejí lidé, se má ještě lépe než před tím pouze tento miliardář. Běžní občané ne. Moderní zbrojní výroba je totiž velmi kapitálově náročná, ale nevyžaduje mnoho lidské práce. Když tedy vystupují různí všeználci typu pirátské poslankyně Demetrashvili a tvrdí, jaký je pro naši ekonomiku válka benefitem, tak buď lžou nebo jen ukazují, že neví, o čem mluví. Válka je benefitem pouze pro peněženky zbrojařů. Ovšem to je jen část příběhu. Drtivá většina Evropy se totiž nyní složila na to, aby se zbrojaři v Americe, Velké Británii a Jižní Koreji měli ještě lépe než kdy před tím. Co tím mám na mysli?
Určitě si vzpomenete na tu slavnou půjčku ve výši 90 miliard euro pro Ukrajinu, kterou schválila Evropská unie. Tu půjčku, kvůli které na nás útočila opozice, když jsme říkali, že by Češi za ni neměli ručit svými penězi. Nakonec za ni naštěstí neručíme, a to společně se Slovenskem a Maďarskem. Nyní konečně víme, na co tato půjčka půjde – ze tří čtvrtin je určená na další nákupy zbraní pro Ukrajinu. Ovšem nikoliv zbraní evropských.
Vydělají mimoevropští zbrojaři
Server POLITICO totiž informoval, že podle smluv bude moci Ukrajina „kupovat klíčové zbraně ze třetích zemí — včetně USA a Spojeného království — buď v případě, že v EU není k dispozici srovnatelný produkt, nebo když existuje naléhavá potřeba, a zároveň posílit dohled států EU nad takovými výjimkami. Seznam zbraní, které bude Kyjev moci nakupovat mimo blok, zahrnuje systémy protivzdušné a protiraketové obrany, munici pro stíhací letouny a schopnosti hlubokých úderů.“
Vzhledem k tomu, že dle odborníků jako je třeba Michael Bohnert ukrajinská armáda nejvíce potřebuje právě obranu proti raketám a letadlům, tak je jisté, že většina peněz z této evropské půjčky nakonec odteče do kapes zbrojařů mimo Evropu, jelikož pokud jde o systémy protivzdušné a protiraketové obrany tak evropský zbrojní průmysl hraje spíše takovou „druhou ligu.“ Půjčka splácená z rozpočtu Evropské unie tak zafinancuje pohodlný život hrstky zbrojařů mimo EU. A to vše, zatímco pokračují mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou.
Evropská unie pod vedením předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové vede nesmyslnou a pro Evropu vysoce škodlivou politiku. Proto jsem také už čtyřikrát hlasovala o jejím dovolání a ve svojí snaze ji odvolat budu i nadále pokračovat.
