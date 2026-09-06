Volby a drony na obzoru
A spolu s obavami o výsledek „tradičních“ stran se objevily už rovněž trochu tradičně – drony. Mluvím samozřejmě o Německu, kde se schyluje k armagedonu vládních stran a vítězství AfD. Jen se ještě neví, jestli to vítězství bude „obyčejné“ nebo drtivé. Aby bylo jasno – nejsem fanouškem Alternativy pro Německo. Ale z jiného důvodu než místní pětiopozice a jejich mediální hlásné trouby. Ty by si nakonec vlastně s AfD v otázce rušení dekretů prezidenta Beneše a majetkových nárocích docela notovaly, neboť jsou na jedné vlně. Proto jako ČESKÁ vlastenka nemůžu nikdy stát na straně těch, kteří chtějí revidovat poválečné uspořádání, na němž stojí značná část suverenity naší země. Naopak podporuji zpřísnění migrace i zastavení nesmyslů, které se valí z Bruselu. V tomto si Německo - respektive tradiční strany - ten budíček zaslouží…
Mimochodem, před volbami 2025 byl stejný scénář. Drony v Polsku. A tak zatímco před volbami do Poslanecké sněmovny mě i ostatní kandidáty za Stačilo! v televizi zástupci nynější opozice v dojemné shodě s moderátory grilovali, jako bych ty drony snad posílala já osobně ze své vlastní zahrady, po volbách už si na nějaké drony nikdo ani nevzpomněl. Zkrátka klacek na ty, kteří nepatřili do party. A to my nepatříme. Nikdy bychom totiž neodsouhlasili 5 % na zbrojení, s čímž se bohužel ztotožnila i vláda ANO, SPD, Motoristů, Trikolory, Svobodných a PRO! Místo o procentech na zbraně se bavme o procentech na podporu rodin s dětmi, školství, zdravotnictví…
Volby 2021. Tehdy to nebyly drony, ale agenti, kteří měli vyhodit muniční sklad ve Vrběticích do povětří. Proces ani soud nebyl. Prostě máme věřit policii i tajným službám. Stejně jako jsme měli věřit o zbraních hromadného ničení, které posloužily jako záminka k invazi do Iráku. Účet? Půl milionu mrtvých.
Pak tady máme Nord Stream, „ruské“ rakety v Polsku, ruské hybridní operace, ruské vlivové operace, ruské trollí farmy, ruské… doplňte si sami.
Rozhodně nechci a nebudu dělat Rusku advokátku. Je to velmoc, která má své zájmy. Stejně jako ostatní velmoci (USA a EU samozřejmě žádné své zájmy nemají, ty provádí jen bohulibou službu). Pokud kdokoli na kohokoli chystá teroristický útok, pak by měl být po právu potrestán. Akorát je zajímavé, že vždycky se tyto útoky objeví před volbami a – Světe, div se – vždy jsou použity právě proti stranám, které jsou mainstreamem označeny za proruské.
Ale třeba je to jen zastírací manévr a kouřová clona, kterou my obyčejní smrtelníci nechápeme. Vždyť Putin přece ovládá i volby ve Spojených státech. A tak si říkám, jestli Frau Ursula von der Leyen není Putinova tajná pomsta nám všem… Co myslíte?
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