Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo
1️⃣. Odsuzuji útok v Pardubicích, ať za ním stojí kdokoliv.
2️⃣. Na základě předchozích zkušeností si na rozdíl od novinářů a vybraných politiků s označením viníka počkám na výsledek vyšetřování.
3️⃣. Nechci se nikdy snížit na úroveň paní Černochové a Nerudové, které v minulosti prokázaly, že jejich kompetence přemýšlet racionálně a s chladnou hlavou se blíží nule.
4️⃣. Měli jsme tady kauzu dronů v Polsku, které byly používány jako bič na hnutí Stačilo! před volbami, jako bychom ty drony na to území snad sami poslali. A ejhle – po volbách je zázračné ticho.
5️⃣. Stejně jako bylo ticho v našich médiích ve chvíli, kdy se provalilo, že prezident Zelenskyj tlačil na tehdejšího polského prezidenta Dudu, aby označil raketu na území Polska za útok Ruska. Jen díky chladné hlavě Poláků jsme Zelenským nebyli vtlačeni do světové války.
6️⃣. Toho času už Danuše a Černochová hledaly vhodný tank, v němž by táhly na Rusko.
7️⃣. I dříve se používaly fake news k rozpoutání nenávisti, šarvátek, ba dokonce válek. Ať to byl útok na vysílač v Gliwicích nebo (ne)existence zbraní hromadného ničení v Iráku. Stálo to život 650 tisíc civilistů.
8️⃣. Máme tady také příběh teroristického útoku na ropovod Nord Stream. Všichni měli jasno, že to udělali Rusové, až se ukázalo, že vina je na straně Ukrajiny a ukrajinských agentů – aktuálně zatčených v Německu.
9️⃣. Bohužel i tyto útoky jsou součástí války. A také dvojího metru zahraniční politiky, která dokáže nazvat Putina agresorem, ale u Izraele a USA ve stejných případech mlčí, nebo dokonce jejich agresivní politiku podporuje.
🔟. Politika dvojího metru je stejná jak u Fialovy koalice SPOLU a PirSTANu, tak u stávající koalice ANO, SPD a Motoristů.
1️⃣1️⃣. Nechci být špatným prorokem, ale ve chvíli, kdy byl zavražděn íránský duchovní vůdce, došlo k probuzení různých spících buněk, které povedou svatou válku různými metodami. Včetně teroristických útoků.
1️⃣2️⃣. Ostatně teroristické útoky nejsou záležitostí doby po 11. září 2001, ale jsou používány jako součást boje o geopolitickou moc léta. Připomenu útok na Kubu v Zátoce sviní (1961), likvidaci prezidenta Chile Allendeho (1973) nebo únos venezuelského prezidenta (2026).
A co z toho všeho plyne? Že musíme válce co nejdříve říct: Stačilo❗️
Kateřina Konečná
