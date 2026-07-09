Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Útok na Vaše zprávy. Plošné šmírování komunikace opět ve hře!

Evropská komise, Rada a frakce evropských lidovců (pozor – krom KDU-ČSL sem patří také STAN či TOP09) se nevzdává a díky právní kličce si otevřela cestu zpět.

Ano, je to tak. Vítězství na zastavení Chat Control 1.0 netrvalo dlouho. Evropská komise, Rada a frakce evropských lidovců (pozor – krom KDU-ČSL sem patří také STAN či TOP09) se nevzdává a díky právní kličce si otevřela cestu zpět. Cestu k plošnému šmírování Vašich zpráv. Cestu k tomu, aby bylo umožněno znovu hlasovat již odmítnutý návrh, vydláždily hlasy europoslanců – z ČR to byli zástupci hnutí ANO, STAN, TOP09, a KDU-ČSL. Ještě dvakrát jsme pak hlasovali o odmítnutí celého návrhu, jenže z ČR europoslanci Farský, Kolář, Niedermayer a Zdechovský hlasovali dvakrát proti odmítnutí (tedy pro plošné šmírování). Danuše Nerudová pak alibisticky hlasovala jednou pro a podruhé proti odmítnutí.

To, že se podařilo v rámci této šílenosti prohlasovat některé pozměňující návrhy, které chrání šifrovanou komunikaci, a fakt, že díky tomu bude muset o upraveném návrhu znovu jednat Rada, jsou jen slabé náplasti na celkový výsledek. Naprosto úsměvné jsou argumenty, které padají z úst podporovatelů šmírování, že tím bojují proti dětské pornografii. To je jistě potřebné. Ale co už potřebné není je šmírovat kvůli tomu desítky milionů občanů.

Je chucpe, když Komise Uršule Leyenové za podpory vybraných europoslanců chce plošně kontrolovat komunikaci a konverzace občanů EU, přitom sama odmítla ukázat, o čem si dopisovala s představiteli farmaceutické firmy Pfizer, která neskutečně vydělala na kovidové pandemii. A tam se jednalo o miliardy. Vaše miliardy. Ale dvojí metr je běžnou součástí eurohujerů.

Za zmínku také stojí, že dokud stál Chat Control mimo zájem médií, tak ho v minulém volebním období podpořili nejen europoslanci uvedených stran KDU-ČSL, STAN, TOP09, ale také ODS i hnutí ANO. A dokonce i SPD!

Já každopádně nepřestávám bojovat proti Velkému Bratrovi. Vaše soukromí je jednou z mých priorit v Evropském parlamentu a budu dělat všechno pro to, abychom to zastavili!

Autor: Kateřina Konečná | čtvrtek 9.7.2026 16:20 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Kateřina Konečná

Albánci proti vlastní vládě i miliardám Trumpova zetě. Ať je síla provází

V Albánii to vře. Desítky tisíc lidí v ulicích. Premiér ukazuje na Írán a mluví o „hybridní válce“ (takové snahy svádět vlastní chyby na cizí vliv známe i od nás), jenže realita je mnohem jednodušší.

26.6.2026 v 8:36 | Karma: 16,32 | Přečteno: 183x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Vyděláváte málo? Není to vaše chyba

Měli jste se lépe učit, málo se snažíte, dobře vydělávají jen ti nejlepší... Co dalšího jste slyšeli od zastánců tohoto nespravedlivého systému, když jste kroutili hlavou nad statistikami o průměrných mzdách a platech?

8.6.2026 v 13:24 | Karma: 20,60 | Přečteno: 446x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Návrat k absolutismu

Majetkové rozdíly ve světě jsou zhruba na úrovni jako těsně před vypuknutím Velké francouzské revoluce.

13.5.2026 v 11:41 | Karma: 19,21 | Přečteno: 407x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Nekňučte, když sami děláte to stejné! Aneb příběh fotky napoleonka Mináře

Včera jsem se velmi pobavila. Upravená fotka Mikuláše Mináře z lobbistického spolku Milion chvilek pro(ti) demokracii došla samozřejmě několikrát i mně.

27.3.2026 v 10:45 | Karma: 32,03 | Přečteno: 587x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!

Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.

23.3.2026 v 8:12 | Karma: 16,39 | Přečteno: 307x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
3. července 2026  10:53

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...
5. července 2026

Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...

Kam za filmy pod širým nebem? Těchto 8 pražských kin nabízí promítání zcela zdarma

Kinobus
3. července 2026  9:25

Kam v Praze vyrazit za atmosférou promítání pod širým nebem a neplatit přitom vstupné? Vybrali jsme...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...
6. července 2026  16:20,  aktualizováno  20:43

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...

Hoří srdce Baťova Zlína. Příběh slavného továrního areálu

Hasiči bojují s požárem budovy v bývalém baťovském areálu. (9. července 2026)
9. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Stejným symbolem Zlína jako cihlové půldomky jsou i tovární haly, srdce města obuvi. Zlíňáci...

Dobrovolníci obnovili stezky k hradu, umístili k nim desítky ptačích budek

Členové turistického oddílu mládeže a další dobrovolníci vyčistili zarostlé...
9. července 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Téměř tři desítky dobrovolníků se v rámci projektu Stezky z lásky zapojily do obnovy turistické...

Růžové místo k setkání. V Hradci otevřelo centrum pro ženy s rakovinou

Na Gočárově třídě v Hradci Králové se otevřelo sedmé Bellis Centrum v...
9. července 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Centrum pomoci ženám s rakovinou prsu Bellis otevřelo novou pobočku v Hradci Králové. Ženám s tímto...

Většina koupališť v Libereckém kraji má výbornou kvalitu vody ke koupání

ilustrační snímek
9. července 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má výbornou kvalitu vody ke koupání. Výjimkou je...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kateřina Konečná

  • Počet článků 328
  • Celková karma 18,71
  • Průměrná čtenost 783x
Jsem poslankyně Evropského parlamentu za KSČM díky Vám, pro Vás a s Vámi.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.