USA nehájí hodnoty, ale své zájmy

USA nehájí univerzální hodnoty, ale především vlastní geopolitické a ekonomické zájmy, přičemž Venezuela se může stát další obětí boje o moc a ropu.

 1.⁠ ⁠Únos a zatčení venezuelského prezidenta „podle amerického práva“ jednoznačně odsuzuji. Dovedete si představit, kdyby toto udělalo s některým prezidentem země „podle ruského práva“ Rusko?

 2.⁠ ⁠Vyvážení „demokracie“ na hlavních pušek není novinkou. V regionu Latinské Ameriky světový policajt - USA - zasahoval do vnitřních záležitostí celé řady států. Zejména Kuby, nebo třeba v Chille, kde za to v roce 1973 prezident Allende zaplatil životem. Je jen s podivem, že prorežimní média a politici pro to vždy našli nějakou omluvu.

 3.⁠ ⁠Čekám venezuelské vlajky na veřejných budovách.

 4.⁠ ⁠Milion chvilek a Štít pro demokraturu již jistě mají zamluvená náměstí a domluvené herce, kteří nám řeknou něco o morálce.

 5.⁠ ⁠Copak by asi řekla prodavačka Nerudová na velvyslanectví USA (kdyby ji tam ještě zvali)? Snad by jim předvedla svá hysterická povrchní tvrzení, jako to umí v televizi s Ruskem. To by se moc pobavili a možná si zaťukali na čelo, co se v ČR může honosit titulem „profesor“.

 6.⁠ ⁠Vystrčil si snad už připravuje projev „jsem Venezuelan“!

 7.⁠ ⁠Jestliže nesmíme odebírat ruský plyn, abychom nepodporovali válku, pak bychom měli přehodnotit odebírání 5x dražšího amerického LNG. A hlavně F35!

 8.⁠ ⁠Zlé jazyky tvrdí, že Trump chce konec války na Ukrajině, což je jednoznačně pozitivní, aby získal více vojenských sil k vedení válek na jiných místech, což rozhodně pozitivní není.

 9.⁠ ⁠Každopádně opět je potřeba zopakovat - hlavně pro české politiky a „česká“ média - USA nemají trvalé přátele nebo nepřátele, jen zájmy!

10.⁠ ⁠O tom, že za deklarovanými „dobrými“ úmysly USA pak většinou stojí snaha zmocnit se přírodního bohatství, nemůže být spor. Tak to bylo nakonec vlastně všude. A Venezuela má obrovské zásoby ropy. Tipuju, že teď bude instalována vláda servilní k USA, dojde k chaosu a sociálnímu, politickému a hlavně ekonomickému rozvrácení další země.

Autor: Kateřina Konečná | sobota 3.1.2026 17:43 | karma článku: 8,03 | přečteno: 76x

