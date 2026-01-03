USA nehájí hodnoty, ale své zájmy
1. Únos a zatčení venezuelského prezidenta „podle amerického práva“ jednoznačně odsuzuji. Dovedete si představit, kdyby toto udělalo s některým prezidentem země „podle ruského práva“ Rusko?
2. Vyvážení „demokracie“ na hlavních pušek není novinkou. V regionu Latinské Ameriky světový policajt - USA - zasahoval do vnitřních záležitostí celé řady států. Zejména Kuby, nebo třeba v Chille, kde za to v roce 1973 prezident Allende zaplatil životem. Je jen s podivem, že prorežimní média a politici pro to vždy našli nějakou omluvu.
3. Čekám venezuelské vlajky na veřejných budovách.
4. Milion chvilek a Štít pro demokraturu již jistě mají zamluvená náměstí a domluvené herce, kteří nám řeknou něco o morálce.
5. Copak by asi řekla prodavačka Nerudová na velvyslanectví USA (kdyby ji tam ještě zvali)? Snad by jim předvedla svá hysterická povrchní tvrzení, jako to umí v televizi s Ruskem. To by se moc pobavili a možná si zaťukali na čelo, co se v ČR může honosit titulem „profesor“.
6. Vystrčil si snad už připravuje projev „jsem Venezuelan“!
7. Jestliže nesmíme odebírat ruský plyn, abychom nepodporovali válku, pak bychom měli přehodnotit odebírání 5x dražšího amerického LNG. A hlavně F35!
8. Zlé jazyky tvrdí, že Trump chce konec války na Ukrajině, což je jednoznačně pozitivní, aby získal více vojenských sil k vedení válek na jiných místech, což rozhodně pozitivní není.
9. Každopádně opět je potřeba zopakovat - hlavně pro české politiky a „česká“ média - USA nemají trvalé přátele nebo nepřátele, jen zájmy!
10. O tom, že za deklarovanými „dobrými“ úmysly USA pak většinou stojí snaha zmocnit se přírodního bohatství, nemůže být spor. Tak to bylo nakonec vlastně všude. A Venezuela má obrovské zásoby ropy. Tipuju, že teď bude instalována vláda servilní k USA, dojde k chaosu a sociálnímu, politickému a hlavně ekonomickému rozvrácení další země.
Kateřina Konečná
