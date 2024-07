Ursula von der Leyen naši podporu nemá a nikdy neměla!

Daný směr si kazit nedáme! Takový signál by zřejmě použil premiér Fiala, kdyby měl komentovat výsledek jednání o pozici předsedy (v tomto případě předsedkyně) Evropské komise.

Výsledek politického handlu v novém Evropském parlamentu spěje totiž k tomu, že Ursula von der Leyen stane v čele Evropské komise na dalších pět let!

Navzdory celoevropským protestům vůči politice, kterou reprezentovala.

Navzdory závažným podezřením s covidovými zakázkami.

Navzdory klesající konkurenceschopnosti celé EU.

Navzdory tomu, že z mírového projektu udělala nástroj na nákupy zbraní.

Navzdory tisíci a jednomu argumentu, bude politika této „dámy“ z Německa pokračovat.

To v důsledku znamená jediné - plivanec do tváře všem, kdo si přáli změnu, ale i všem pracujícím a lidem, kteří se nenarodili se zlatou lžičkou v ústech, protože politiku Leyenové a její koalice už brzy tito všichni pocítí ve svých peněženkách. Což Ursulu von der Leyen - ani ty, co ji podporují - ale určitě netrápí…

Vést Evropskou komisi nemůže osoba, která je prošetřovaná evropskou prokuraturou ve věci „Pfizergate“. Vést Evropskou komisi nemůže osoba, která dosud neodtajnila své SMS-zprávy s šéfem farmaceutického gigantu Pfizer ve věci největší zakázky na léky v historii, sjednané tak, že její podmínky byly nepřiměřeně výhodné pro Pfizer a velmi nevýhodné pro EU i členské státy. Osoba s takovou historií by neměla být připuštěna k žádné veřejné funkci, natož k řízení Komise!

Ursula a její komise neměla podporu Kateřiny Konečné v roce 2019 (na rozdíl od europoslanců za KDU-ČSL, TOP09, STAN, SOCDEM a ANO2011) a nebude ji mít od ní a Ondřeje Dostála ani nyní!

Zřejmě nás čeká pět let arogance moci, pokrytectví, zbrojení, nálepkování a zdražování života občanů žijících v jednotlivých zemích Evropské unie. Nelze se pak divit, že důvěra v EU a spokojenost s jejími orgány je setrvale nízká a občané ztrácí naději na jakoukoliv změnu. Ursula von der Leyen ani její povedená Komise od nás nedostane nic zadarmo. Za české občany a jejich zájmy budeme bojovat, kde to jen půjde!