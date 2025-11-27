Udělám všechno pro to, aby Vás nemohli šmírovat!
Po masivním odporu občanů evropských států se zdálo, že vlády členských zemí EU byly donuceny ustoupit ze svých pokusů o masivní sledování internetu skrz Chat Control. Dokonce i česká vláda Petra Fialy složená ze stran, které Chat Control dříve vítaly, se musela nakonec na Radě postavit proti šmírování. Dánsko, jež na prosazení tohoto nařízení silně tlačilo, bylo také nuceno ustoupit.
Ale touha vědět, co si občané píšou, je pro některé evropské politiky zjevně stále příliš vysoká. Dánsku se nakonec včera podařilo Radou protlačit nový návrh textu, který již neobsahuje povinnost monitorovat veškeré soukromé zprávy a zavádí monitorování jako dobrovolnou možnost pro poskytovatele online služeb a sociálních sítí. Na druhou stranu jim však ke šmírování umožňuje použít umělou inteligenci k analýze textů. Zároveň obsahuje návrh na povinnou verifikaci věku, kdy každý uživatel sociálních sítí bude muset dané síti poskytnout informaci o svém věku, ať již jde o biometrický sken či sken dokladů.
Soukromé společnosti jako je například Google, Meta či X by tak získaly přistup k ještě citlivějším datům. I kdybychom uvěřili tomu, že tyto společnosti mají pouze altruistické úmysly a s našimi osobními daty zachází skutečně eticky, poskytujeme stále více dat, které mohou být ukradeny při hackerských útocích.
Tento návrh nijak nepřipívá k boji proti zneužívání dětí online a jeho hlavním cílem je pořád monitoring internetu, i když ne v takovém rozsahu, jak si někteří vysocí evropští úředníci a politici původně přáli. Proto je potřeba neustupovat a proti snaze o šmírování na internetu neustále bojovat.
Kateřina Konečná
Zbrojní průmysl na prvním místě
Evropský parlament dnes schválil 457 hlasy ku 148 další militarizaci evropských ekonomik prostřednictvím programu pro evropský obranný průmysl.
Kateřina Konečná
Jurečkova superdávka zdrojem superproblémů
Tzv. superdávka Mariana Jurečky je jedním z z nejhorších dědictví Fialovy vlády. Jak jinak nazvat změnu, která poškozuje až třetinu nejchudších a nejzranitelnějších obyvatel?
Kateřina Konečná
Zamyšlení k 28. říjnu
Pokus o zvrácení výsledků voleb aneb Co se to děje ve veřejném prostoru?! Zapřemýšlejte a odpovězte si sami. 28. říjen a jeho odkaz k tomu přímo vybízí!
Kateřina Konečná
Máte právo být offline
Nedávno mi jedna redaktorka při rozhovoru položila dotaz, jakým zásadnějším programovým bodem se lišíme od jiných stran.
Kateřina Konečná
Musíme udělat vše pro zastavení genocidy v Palestině
Z těch zpráv z Izraele a Palestiny mrazí. Trvá to už rok a 8 měsíců. Po tuto dobu je celý svět svědkem genocidy palestinského lidu ze strany Izraele.
