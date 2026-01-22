O co jde „elitám“ v Davosu? Rozhodně ne o řešení problémů Země a jejích obyvatel
Tento týden probíhá každoroční dostaveníčko nejbohatších lidí planety se světovými politickými elitami ve švýcarském Davosu. Dolaroví miliardáři mají opět příležitost podívat se na problémy, které sami způsobují a dále prohlubují, a zamýšlet se nad jejich možným řešením. Sledujeme, jak za současného ekonomického systému rapidně roste nerovnost mezi nejbohatšími a zbytkem populace. Jsme v situaci, kdy nejbohatší 0.001 % světové populace vlastní třikrát tolik majetku, co spodních 50 %. Pokud se podíváme na nejbohatších 10 % světové populace, zjistíme že mají více majetku zbytek obyvatel Země. Nemusíme se ale dívat jen na světové údaje. I v České republice dochází k rozevírání pomyslných nůžek majetkové nerovnosti, kdy procento nejbohatší vlastní dle odhadů 36 až 38 % veškerého majetku v zemi, což z nás dělá jeden z nejvíce nerovných států v Evropě.
A ti, kteří z nespravedlivého systému, jenž jim umožňuje vysávat výdělky z práce nespočtu lidí, tento týden diskutují, jak zajistit, aby z ekonomického růstu něco měli i obyčejní, tvrdě pracující lidé. Ve světle toho, jaký mají tito lidé vliv na politiku po celém světě, že se jsou schopni vyhýbat placení spravedlivých daní, že úspěšně brání rozšíření práv pracujících, jsou si schopni prosadit že pro ně lidé mají pracovat stále delší a delší dobu s odkladem důchodů, že obyčejní lidé mají zaplatit za jejich drancování planety zatímco oni si lítají soukromými tryskáči na fóra jako je právě Davos a že lidé musí umírat aby oni mohli vydělávat na válce považuji tyto jejich debaty spíše za cynický výsměch do tváře každého obyčejného člověka.
Kdyby šlo o skutečná řešení, nebyl by jistě problém zajistit, aby některé strategické suroviny byly v rukách státu a ne soukromníků, a také to, že procento nejbohatších bude platit spravedlivé daně a nebude se schovávat v daňových rájích a „optimalizovat“ placení daní. Že místo nesmyslného zakazování aut se spalovacími motory by se zakázaly lety soukromými tryskáči a obchodníkům se smrtí neumožnilo zneužívat každý vojenský konflikt k osobnímu obohacení.
Jenže to by pánům, co jezdí do Davosu lezlo do peněz. Oni radši budou nadále financovat boj proti těmto politikám a pak vyslovovat svá moudra na konferencích, zatímco se jejich peněženky budou dál plnit díky práci a utrpení zbytku populace.
Ostatně uvidíme to nyní, se stále rychle se vyvíjející umělou inteligencí. Co myslíte, budou ti nejbohatší vyvíjet a používat tuto technologii s respektem k lidské práci? Nebo budou tlačit na co nejrychlejší nahrazení drahých lidských zaměstnanců levnější umělou inteligencí? Pochopitelně bez ohledu na dopady umělé inteligence na životní prostředí. Oni jen opět vymyslí, kde si může zbytek populace utáhnout opasky na „vyvážení“ těchto dopadů a zahrnou to „udržitelné transformace“, jak to rádi nazývají. Myslím, že odpověď už známe a vidíme, jak firmy po světě se začínají lidských zaměstnanců zbavovat tam, kde je možné je umělou inteligencí nahradit.
Hnusí se mi tato setkání a systém, který umožňuje několika málo dolarovým miliardářům vysávat zbytek planety, a nikdy nepřestanu bojovat za skutečně udržitelný a sociálně spravedlivý systém.
Čekala jsem s vydáním tohoto textu na proslov Ursuly von der Leyenové, ale předsedkyně Evropské komise opět zvládla neříct vlastně nic podstatného. Pouze potvrdila, že při vývoji umělé inteligence je zaměstnanec až na posledním místě, pochválila se za službu, kterou provádí pro zbrojaře, a slíbila že EU je dál připravena pokračovat v proxy válce proti Rusku. Na jednu stranu zdůraznila ochranu přírody a potřebu, aby Evropa byla nezávislá, na druhou se pochválila za schválení obchodní dohody EU-Mercosur která povede k dalšímu odlesňování Amazonu a je smrtící pro nezávislost evropského zemědělství. Zmínila se i o Grónsku, ale i zde okamžitě sklonila před USA hlavu, nazvala je partnery, uznala že jejich obavy z čínských a ruských plavidel v Arktidě jsou zcela oprávněné a slíbila Američanům další spolupráci s prosbou, aby respektovali územní celistvost členského státu. Nezávislost Evropy pro Ursulu von der Leyenovou končí tam kam dosáhne americké vodítko. Této úřednice stačilo, právě tak, jako stačilo neudržitelného predátorského ekonomického systému, jenž elitám v Davosu tak vyhovuje.
Kateřina Konečná
