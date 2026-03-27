Nekňučte, když sami děláte to stejné! Aneb příběh fotky napoleonka Mináře

Včera jsem se velmi pobavila. Upravená fotka Mikuláše Mináře z lobbistického spolku Milion chvilek pro(ti) demokracii došla samozřejmě několikrát i mně.

Nemám ráda tento laciný způsob souboje. Bojujeme argumenty, ne fejky. Ale reakce mainstreamu mne velmi překvapila. Všichni se sešikovali za za svého vůdce, pardon předsedu. I ČT24 o tom vysílala, ba dokonce i policie se tím začala zabývat.

Škoda, že nebyli tak akční, když docházelo k systematické šikaně nepohodlných politiků, krádežím SPZetek, obtěžováním rodinných příslušníků, výmyslům o jakýchsi tajemných schůzkách, k nimž chybí jakýkoli reálný základ…. Fotka je to nejmenší, co proti nám používali. Svých upravených fotek jsem za poslední rok potkala nespočet. Profesionálně upravené AI. Dokonce našim kandidátům ve volbách vytvářeli falešné profily, z nichž pak komunikovali s lidmi. A tomu se stoupenci velkého (nebo malého?) Mináře v lepším případě zasmáli, v horším zatleskali a sdíleli.

A média? Ta mlčela. Nebo si ještě přisazovala, aby podtrhla předsudečnou nenávist (zdravím do redakce Novinek/Práva)!

Ne, nemám z toho, že internet zaplavují falešné fotky a zprávy radost. Ale Minář a jeho věrní teď jen ochutnali vlastní medicínu. A že by kvůli tomu měl být odvolán náměstek ministra? Jste k smíchu, když jste nedokázali, nevážený Milione chvilek, vyzvat k odvolání ministra dozimetrického STANu Rakušana. Tam byly mnohem horší provinění než jedna falešná fotka sdílená na profilu. Tam byla korupce, mafie, organizovaný zločin a nakonec i mrtví. Ale chápu, že to je mimo rozlišovací schopnost velkého-malého napoleonka Mináře…

A dobrá rada na závěr? Co sám nechceš, nečiň jinému!

Autor: Kateřina Konečná | pátek 27.3.2026 10:45 | karma článku: 6,48 | přečteno: 68x

Kateřina Konečná

Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!

Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.

23.3.2026 v 8:12 | Karma: 16,38 | Přečteno: 301x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo

Útok odsuzuji, ale na viníka si počkejme. V době dezinformací je čas říct válce Stačilo dnes a teď!

21.3.2026 v 11:26 | Karma: 23,71 | Přečteno: 336x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Den, který nebyl jen politickým zvratem na mapě Evropy

Projev k výročí 15. března 1939 a památce 350 tisíc Čechů. Připomínáme si den, kdy naše země přišla o svobodu v důsledku nacistické okupace.

15.3.2026 v 10:37 | Karma: 8,76 | Přečteno: 81x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Dvojí metr Evropské unie: Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

EU často zdůrazňuje význam mezinárodního práva. Její reakce na konflikt kolem Íránu však podle kritiků ukazuje výrazný dvojí metr.

13.3.2026 v 20:27 | Karma: 23,99 | Přečteno: 393x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Jsem proti řešení ukrajinského konfliktu zbraněmi

Stejně tak, jako jsem jej odsuzovala v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi i Jugoslávii. Ne, na rozdíl od ostatních nemám dvojí metr.

24.2.2026 v 5:57 | Karma: 24,42 | Přečteno: 347x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Kateřina Konečná

  • Počet článků 324
  • Celková karma 24,30
  • Průměrná čtenost 787x
Jsem poslankyně Evropského parlamentu za KSČM díky Vám, pro Vás a s Vámi.

