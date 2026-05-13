Návrat k absolutismu

Majetkové rozdíly ve světě jsou zhruba na úrovni jako těsně před vypuknutím Velké francouzské revoluce.

Žijeme v éře, kterou lze bez ostychu pojmenovat jako jakýsi „digitální feudalismus“. Aktuální data z World Inequality Report 2025 potvrzují děsivou skutečnost: propast mezi hrstkou vyvolených a zbytkem světa dosáhla úrovně, která si nezadá s Francií těsně před pádem Bastily. Zatímco se tehdejší šlechta topila v luxusu na úkor hladovějících, dnešní globální oligarchie koncentruje moc způsobem, který je nevídaný několik posledních staletí.

Čísla mluví jasně. Nejbohatších 10 % populace dnes ovládá přes 75 - 77 % veškerého světového bohatství. Na opačném konci spektra stojí 4 miliardy lidí – celá polovina lidstva – kteří si musí vystačit s pouhými 2 % globálního majetku. Vrcholem absurdity je pak existence mikro-elity (0,001 %), která vlastní třikrát více než celá tato spodní polovina světa dohromady.

V téměř každém regionu světa drží jen horní 1 % více bohatství než spodních 90 % dohromady. Nejde o náhodu, ale o systémové selhání kapitalismu. Zatímco zisky z kapitálu raketově rostou, mzdy pracujících stagnují a veřejné služby kolabují pod tlakem škrtů. Bohatství se netvoří „prací“ miliardářů, ale je vysáváno z práce miliard lidí a z drancování planetárních zdrojů. A neustálá propaganda médií a sociálních sítí v rukou těch nejbohatších pak masíruje, že jde o přirozený, snad správný stav. Pokud 10 % nejbohatších ovládá téměř stejný podíl majetku a moci jako francouzská šlechta a duchovenstvo v roce 1789, musíme se ptát: jak dlouho může společnost takový tlak vydržet?

Řešením není charita, ale systémová změna. Je nezbytné zavést progresivní zdanění majetku, uzavřít daňové ráje a vrátit moc do rukou lidu. Žádná společnost nemůže dlouhodobě přežít, pokud v ní hrstka vyvolených vlastní vše a zbytek světa téměř nic.

Autor: Kateřina Konečná | středa 13.5.2026 11:41 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Kateřina Konečná

Nekňučte, když sami děláte to stejné! Aneb příběh fotky napoleonka Mináře

Včera jsem se velmi pobavila. Upravená fotka Mikuláše Mináře z lobbistického spolku Milion chvilek pro(ti) demokracii došla samozřejmě několikrát i mně.

27.3.2026 v 10:45 | Karma: 31,81 | Přečteno: 575x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!

Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.

23.3.2026 v 8:12 | Karma: 16,39 | Přečteno: 306x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo

Útok odsuzuji, ale na viníka si počkejme. V době dezinformací je čas říct válce Stačilo dnes a teď!

21.3.2026 v 11:26 | Karma: 23,86 | Přečteno: 340x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Den, který nebyl jen politickým zvratem na mapě Evropy

Projev k výročí 15. března 1939 a památce 350 tisíc Čechů. Připomínáme si den, kdy naše země přišla o svobodu v důsledku nacistické okupace.

15.3.2026 v 10:37 | Karma: 8,76 | Přečteno: 84x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Dvojí metr Evropské unie: Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

EU často zdůrazňuje význam mezinárodního práva. Její reakce na konflikt kolem Íránu však podle kritiků ukazuje výrazný dvojí metr.

13.3.2026 v 20:27 | Karma: 24,13 | Přečteno: 395x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Kateřina Konečná

  • Počet článků 324
  • Celková karma 24,12
  • Průměrná čtenost 790x
Jsem poslankyně Evropského parlamentu za KSČM díky Vám, pro Vás a s Vámi.

