Návrat k absolutismu
Žijeme v éře, kterou lze bez ostychu pojmenovat jako jakýsi „digitální feudalismus“. Aktuální data z World Inequality Report 2025 potvrzují děsivou skutečnost: propast mezi hrstkou vyvolených a zbytkem světa dosáhla úrovně, která si nezadá s Francií těsně před pádem Bastily. Zatímco se tehdejší šlechta topila v luxusu na úkor hladovějících, dnešní globální oligarchie koncentruje moc způsobem, který je nevídaný několik posledních staletí.
Čísla mluví jasně. Nejbohatších 10 % populace dnes ovládá přes 75 - 77 % veškerého světového bohatství. Na opačném konci spektra stojí 4 miliardy lidí – celá polovina lidstva – kteří si musí vystačit s pouhými 2 % globálního majetku. Vrcholem absurdity je pak existence mikro-elity (0,001 %), která vlastní třikrát více než celá tato spodní polovina světa dohromady.
V téměř každém regionu světa drží jen horní 1 % více bohatství než spodních 90 % dohromady. Nejde o náhodu, ale o systémové selhání kapitalismu. Zatímco zisky z kapitálu raketově rostou, mzdy pracujících stagnují a veřejné služby kolabují pod tlakem škrtů. Bohatství se netvoří „prací“ miliardářů, ale je vysáváno z práce miliard lidí a z drancování planetárních zdrojů. A neustálá propaganda médií a sociálních sítí v rukou těch nejbohatších pak masíruje, že jde o přirozený, snad správný stav. Pokud 10 % nejbohatších ovládá téměř stejný podíl majetku a moci jako francouzská šlechta a duchovenstvo v roce 1789, musíme se ptát: jak dlouho může společnost takový tlak vydržet?
Nekňučte, když sami děláte to stejné! Aneb příběh fotky napoleonka Mináře
Včera jsem se velmi pobavila. Upravená fotka Mikuláše Mináře z lobbistického spolku Milion chvilek pro(ti) demokracii došla samozřejmě několikrát i mně.
Kateřina Konečná
Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!
Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.
Kateřina Konečná
Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo
Útok odsuzuji, ale na viníka si počkejme. V době dezinformací je čas říct válce Stačilo dnes a teď!
Kateřina Konečná
Den, který nebyl jen politickým zvratem na mapě Evropy
Projev k výročí 15. března 1939 a památce 350 tisíc Čechů. Připomínáme si den, kdy naše země přišla o svobodu v důsledku nacistické okupace.
Kateřina Konečná
Dvojí metr Evropské unie: Když se mezinárodní právo hodí jen někdy
EU často zdůrazňuje význam mezinárodního práva. Její reakce na konflikt kolem Íránu však podle kritiků ukazuje výrazný dvojí metr.
