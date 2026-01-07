Muniční iniciativu neodstřelili. Kdepak ty předvolební sliby jsou?
Podle premiéra Andreje Babiše do ní už nebudeme posílat žádné peníze, ale budeme ji jen koordinovat. To pěkně skřípe, když si to srovnáme s tím, co ještě nedávno říkalo hnutí ANO ústy ministra průmyslu Karla Havlíčka: „Co se týká té nešťastné muniční iniciativy, u které se tedy bohužel potvrzuje to, co jsme říkali, že celá logistika a celý ten proces je velmi netransparentní a vůbec se to nevyvíjí dobře. Nikoliv, a to jsme několikrát říkali, z pohledu ideje. Ale z pohledu toho, co se tam děje, co se nakupuje, od koho se to nakupuje, kdo za tím stojí, kdo to prodává, tam máme velký problém, jak se to zpracovává, kolik se na tom přiráží a v jaké kvalitě to jde nakonec na Ukrajinu. To prostě není dobře.“
A pak se Andrej Babiše zúčastnil jednání koalice ochotných a najednou jsou všechny obavy z netransparentní logistiky tytam. Ve výsledku nebudou ani prošetřovat podezření, že jsou nákupy předražené až o víc jak miliardu korun… A co na tyto muniční novinky Babišovy koaliční partneři? Předseda SPD Tomio Okamura je stejně jako Babiš spokojen a už mu vůbec nevadí, že posílání zbraní na Ukrajinu bude pokračovat. Ukázalo se tak, že „expert“ SPD ministr obrany Jaromír Zůna se vyjádřil zcela přesně, když ještě před Vánocemi vyprávěl, jak muniční iniciativa bude pokračovat. Strana PRO i přes svoji minulou velmi hlasitou kritiku muniční iniciativy nyní mlčí, a to samé i Motoristé sobě, jejichž předseda a ministr na dvou židlích Petr Macinka se nyní chystá na Ukrajinu…
Nejde o mír, jde o byznys
Proč vůbec pořád jsme členy této koalice ochotných? Maďarsko ani Slovensko součástí tohoto uskupení pro eskalaci války nejsou. A ano, ať už bude pražská kavárna se svoji kulturní úderkou tvrdit cokoliv, koalice ochotných skutečně neusiluje o mír na Ukrajině. To zasedání, ze kterého se v rozjařené náladě vrátil Andrej Babiš, totiž schválilo, že dodávky zbraní pro Ukrajinu budou pokračovat i po skončení války. Přece „ochotní“ neohrozí zisky svých zbrojařů. A že pokračující dodávky zbraní by mohly ohrozit případný křehký mír? To už je pánům politikům jedno. Jediný, kdo může být tak reálně spokojený jsou právě zbrojaři.
Pane Babiši, získal jste ve volbách od občanů vysoce silný mandát! Ještě stále není pozdě – vyveďte Českou republiku z koalice ochotných a místo koordinování muniční iniciativy začněte koordinovat iniciativu mírovou. Války už STAČILO!
Kateřina Konečná
USA nehájí hodnoty, ale své zájmy
USA nehájí univerzální hodnoty, ale především vlastní geopolitické a ekonomické zájmy, přičemž Venezuela se může stát další obětí boje o moc a ropu.
Kateřina Konečná
Jejich falešná hra na „velký zelený ústup“
Zaregistrovali jste tu tak trochu předstíranou reality show nazvanou „velký zelený ústup“? Nalijme si ale čistého nezeleného vína.
Kateřina Konečná
Udělám všechno pro to, aby Vás nemohli šmírovat!
Po masivním odporu občanů evropských států se zdálo, že vlády členských zemí EU byly donuceny ustoupit ze svých pokusů o masivní sledování internetu skrz Chat Control.
Kateřina Konečná
Zbrojní průmysl na prvním místě
Evropský parlament dnes schválil 457 hlasy ku 148 další militarizaci evropských ekonomik prostřednictvím programu pro evropský obranný průmysl.
Kateřina Konečná
Jurečkova superdávka zdrojem superproblémů
Tzv. superdávka Mariana Jurečky je jedním z z nejhorších dědictví Fialovy vlády. Jak jinak nazvat změnu, která poškozuje až třetinu nejchudších a nejzranitelnějších obyvatel?
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....
Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR
Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká...
V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí
Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v...
Sinice v lipenské přehradě způsobily, že se na hladině vytvořil zelený led
Sinice v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena...
Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí
Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální...
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...
- Počet článků 314
- Celková karma 26,03
- Průměrná čtenost 802x