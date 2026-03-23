Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!
Válka v Íránu nám všem zdraží životy. To je realita. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom debatovat, ale to je vše, co s tím můžeme dělat. Jako kdyby nestačilo, že jsme tu měli Fialovu drahotu. Trumpovo válečné dobrodružství teď všichni pocítíme ve svých vlastních peněženkách. Proč?
Uzavření Hormuzského průlivu – jedné z nejdůležitějších přepravních cest na světě – totiž znamená, že se zásadně prodraží doprava mezi Evropou a Asií. Nákupy z čínských e-shopů už rázem nebudou tak výhodné. Jenže to je jenom špička ledovce. Problém je daleko vážnější.
Uzavření průlivu a ničení ropné infrastruktury v Íránu a v okolních státech znamená, že skokově roste cena pohonných hmot. Všichni to už ostatně zažíváme na pumpách – a to i přestože došlo k rekordnímu uvolnění rezervních zásob ropy na trh. A nezdá se, že by růst cen už narazil na svůj strop.
To nám pak nezdraží jenom cesty autem, ale doslova úplně všechno. Protože náš stát už dávno rezignoval na soběstačnost (nejen tu potravinovou, ale v jakékoliv formě), tak obrovské množství výrobků přepravujeme z velkých vzdáleností. Vyšší náklady dopravců se logicky promítnou do koncových cen. Zdraží tak všechno, co dovážíme. Čím déle bude Trumpova válka proti Íránu trvat, tím výše budou ceny stoupat.
Mimochodem bylo to právě hnutí Stačilo!, které ve sněmovních volbách prosazovalo budovat potravinovou soběstačnost. Právě proto, aby naše peněženky netrpěly, když si někdo na druhé straně světa usmyslí zahájit válku. A je velmi paradoxní, že tuto agresi, podporuje jak bývalá Fialova koalice složená z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STANu a Pirátů, tak Babišova koalice sestavená z ANO, SPD, Motoristů, PRO, Trikolory a Svobodných…
Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.
Kateřina Konečná
Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo
Útok odsuzuji, ale na viníka si počkejme. V době dezinformací je čas říct válce Stačilo dnes a teď!
Kateřina Konečná
Den, který nebyl jen politickým zvratem na mapě Evropy
Projev k výročí 15. března 1939 a památce 350 tisíc Čechů. Připomínáme si den, kdy naše země přišla o svobodu v důsledku nacistické okupace.
Kateřina Konečná
Dvojí metr Evropské unie: Když se mezinárodní právo hodí jen někdy
EU často zdůrazňuje význam mezinárodního práva. Její reakce na konflikt kolem Íránu však podle kritiků ukazuje výrazný dvojí metr.
Kateřina Konečná
Jsem proti řešení ukrajinského konfliktu zbraněmi
Stejně tak, jako jsem jej odsuzovala v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi i Jugoslávii. Ne, na rozdíl od ostatních nemám dvojí metr.
Kateřina Konečná
Za evropské peníze americké zbraně pro Zelenského
Tvrzení, že válka přináší prospěch celé ekonomice, zní lákavě, realita je ale mnohem složitější.
|Další články autora
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Raper u soudu. Hard Ricovi hrozí za loupež a vydírání několik let vězení, přiznal vinu
U Krajského soudu v Ostravě začal sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou...
Desetimilionovou škodu způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry
Škodu téměř za deset milionů korun způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry. V Psárově na...
Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí
V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak. Při kolizi se nikdo...
Obce a kraj doplácí na nepedagogické pracovníky. Je to podraz, říká Čunek
Když stát vloni chystal převod plateb nepedagogických pracovníků ve školách na obce a kraje,...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 323
- Celková karma 23,11
- Průměrná čtenost 789x