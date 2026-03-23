Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!

Válka v Íránu nám všem zdraží životy. To je realita. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom debatovat, ale to je vše, co s tím můžeme dělat. Jako kdyby nestačilo, že jsme tu měli Fialovu drahotu. Trumpovo válečné dobrodružství teď všichni pocítíme ve svých vlastních peněženkách. Proč?

Uzavření Hormuzského průlivu – jedné z nejdůležitějších přepravních cest na světě – totiž znamená, že se zásadně prodraží doprava mezi Evropou a Asií. Nákupy z čínských e-shopů už rázem nebudou tak výhodné. Jenže to je jenom špička ledovce. Problém je daleko vážnější.

Uzavření průlivu a ničení ropné infrastruktury v Íránu a v okolních státech znamená, že skokově roste cena pohonných hmot. Všichni to už ostatně zažíváme na pumpách – a to i přestože došlo k rekordnímu uvolnění rezervních zásob ropy na trh. A nezdá se, že by růst cen už narazil na svůj strop.

To nám pak nezdraží jenom cesty autem, ale doslova úplně všechno. Protože náš stát už dávno rezignoval na soběstačnost (nejen tu potravinovou, ale v jakékoliv formě), tak obrovské množství výrobků přepravujeme z velkých vzdáleností. Vyšší náklady dopravců se logicky promítnou do koncových cen. Zdraží tak všechno, co dovážíme. Čím déle bude Trumpova válka proti Íránu trvat, tím výše budou ceny stoupat.

Mimochodem bylo to právě hnutí Stačilo!, které ve sněmovních volbách prosazovalo budovat potravinovou soběstačnost. Právě proto, aby naše peněženky netrpěly, když si někdo na druhé straně světa usmyslí zahájit válku. A je velmi paradoxní, že tuto agresi, podporuje jak bývalá Fialova koalice složená z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STANu a Pirátů, tak Babišova koalice sestavená z ANO, SPD, Motoristů, PRO, Trikolory a Svobodných…

Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.

Autor: Kateřina Konečná | pondělí 23.3.2026 8:12 | karma článku: 6,48 | přečteno: 68x

Další články autora

Kateřina Konečná

Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo

Útok odsuzuji, ale na viníka si počkejme. V době dezinformací je čas říct válce Stačilo dnes a teď!

21.3.2026 v 11:26 | Karma: 23,54 | Přečteno: 325x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Den, který nebyl jen politickým zvratem na mapě Evropy

Projev k výročí 15. března 1939 a památce 350 tisíc Čechů. Připomínáme si den, kdy naše země přišla o svobodu v důsledku nacistické okupace.

15.3.2026 v 10:37 | Karma: 8,76 | Přečteno: 81x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Dvojí metr Evropské unie: Když se mezinárodní právo hodí jen někdy

EU často zdůrazňuje význam mezinárodního práva. Její reakce na konflikt kolem Íránu však podle kritiků ukazuje výrazný dvojí metr.

13.3.2026 v 20:27 | Karma: 23,99 | Přečteno: 393x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Jsem proti řešení ukrajinského konfliktu zbraněmi

Stejně tak, jako jsem jej odsuzovala v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi i Jugoslávii. Ne, na rozdíl od ostatních nemám dvojí metr.

24.2.2026 v 5:57 | Karma: 24,42 | Přečteno: 345x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Kateřina Konečná

Za evropské peníze americké zbraně pro Zelenského

Tvrzení, že válka přináší prospěch celé ekonomice, zní lákavě, realita je ale mnohem složitější.

13.2.2026 v 20:29 | Karma: 18,66 | Přečteno: 272x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Desetimilionovou škodu způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry
Kateřina Konečná

  • Počet článků 323
  • Celková karma 23,11
  • Průměrná čtenost 789x
Jsem poslankyně Evropského parlamentu za KSČM díky Vám, pro Vás a s Vámi.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.