Chcete žít v takové Evropě?
Jenomže tentokrát tohle není Hollywood a tento film vypnout nejde, pokud se vám nelíbí. Desítky tisíc migrantů, chaos na hranicích a Evropa opět jen dohání situaci, kterou její současné vedení EU přímo způsobilo, a je tak za ni odpovědné.
Víte, co je nejhorší? Že političtí oportunisté typu Zdechovský a Kolář, kteří celou dobu drží tento zvrhlý systém u moci, léta hájí neobhajitelné, z čehož mají funkce a dobře placená politická bidla, se dnes pohoršují, drze vyzývají k vyloučení Španělska ze Schengenu a k vymáhání migračních pravidel, která konstantně – reforma či nereforma – akorát žalostně selhávají. To by se zase jednou člověk pozvracel.
Pak tady máme ještě horší myslitele, jako je Pavlík Novotný, kteří mluví o údajných dětech na člunech a znovu se snaží emocionálně manipulovat a zastírat tak sérii desítek příšerných politických rozhodnutí současného evropského režimu, která nás dovedla sem. Přitom kolik bylo dětí v té hordě padesáti tisíc mladých mužů, kteří Ceutu oblehli jako armáda při vylodění v Normandii?
Ještě horší manipulátoři nás pak přesvědčují, že Ceuta není v Evropě, tudíž se nic neděje. No, to nejsou ani Kanárské ostrovy, tak je asi touto logikou v pořádku, aby je oblehla horda desítek tisíc lidí z jiných zemí. Momentálně frčí v kinech film Odyseus, kde je žena hlavního hrdiny, ithackého krále, dvacet let nucena při čekání na něj hostit kohokoliv, kdo se odvolává na Diovo právo. Až to pomalu rozežírá nejen ji, ale celou společnost. Toto dnes žijeme v Evropě. Každý cizinec se tady může domoci prakticky čehokoliv a soudy mu to posvětí.
Ceuta není náhoda. Je to důsledek politických rozhodnutí. A za politická rozhodnutí musí nést politici i politickou odpovědnost. Je to důsledek celého režimu, ve kterém žijeme, ve kterém vám ani soudy nedovolí nic změnit. Podívejme se na Meloniovou v Itálii. Snaha byla, ale kam to vedlo? Dokud nepadne celá tato chobotnice, nikdy se nic nezmění. Proto mne velmi překvapuje, že vláda ANO-SPD a Motoristů chce lidem v rámci referenda zakázat možnost vyjadřovat se k záležitostem týkajících se NATO a EU.
Ja se ptám, chcete žít v takové Evropě? V systému, který více chrání cizince než vás a vaše děti? Momentálně se s kolegy snažíme svolat EP aby mimořádné zasedl a řešil tuto situaci…budu vás informovat, ale obávám se, že to dopadne jako vždycky.
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