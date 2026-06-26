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Albánci proti vlastní vládě i miliardám Trumpova zetě. Ať je síla provází

V Albánii to vře. Desítky tisíc lidí v ulicích. Premiér ukazuje na Írán a mluví o „hybridní válce“ (takové snahy svádět vlastní chyby na cizí vliv známe i od nás), jenže realita je mnohem jednodušší.

Za protesty nestojí žádný jiný stát, ale Jared Kushner, americký miliardář a zeť Donalda Trumpa. Ten chce na ostrově Sazan postavit luxusní resort za 1,5 miliardy dolarů, a to přímo v chráněném mořském parku Karaburun-Sazan. To se Albáncům pochopitelně nelíbí. A nelíbí se jim to v takové v míře, kterou tamní vláda nečekala. V balkánské zemi probíhá „plameňáková revoluce“.

Sazan je jedna z posledních neobydlených lokalit ve Středomoří. Je domovem stovek ohrožených druhů. Plameňák mezi ně sice nepatří, ale představuje bezbrannou divokou přírodu, kterou má zdevastovat obří developerský projekt miliardáře, jemuž je, jak to u nich bývá, úplně fuk, že ohrožuje přírodu — hlavně že z toho bude zisk. Plameňák se stal symbolem odporu. Nemá být turistickou atrakcí, ale připomínkou toho, že příroda a veřejné bohatství nejsou investiční balíček.

Evropský parlament Albánii varuje: Chcete do EU? Tak nemůžete obcházet ochranu přírody ani právní stát. Teď uvidíme, kdo cukne — jestli Tirana, nebo Brusel.

Albánci skandují, že Albánie patří Albáncům. Ne miliardářům. Ne politickým kamarádům. Ne lidem, kteří si myslí, že si mohou koupit kus země i s tichým souhlasem vlády.

Ať mají Albánci sílu vydržet. Protože postavit se vlastní vládě je těžké, ale postavit se americkému kapitálu s politickým krytím je ještě těžší.

Autor: Kateřina Konečná | pátek 26.6.2026 8:36 | karma článku: 12,51 | přečteno: 114x

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Jsem poslankyně Evropského parlamentu za KSČM díky Vám, pro Vás a s Vámi.

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