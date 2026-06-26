Albánci proti vlastní vládě i miliardám Trumpova zetě. Ať je síla provází
Za protesty nestojí žádný jiný stát, ale Jared Kushner, americký miliardář a zeť Donalda Trumpa. Ten chce na ostrově Sazan postavit luxusní resort za 1,5 miliardy dolarů, a to přímo v chráněném mořském parku Karaburun-Sazan. To se Albáncům pochopitelně nelíbí. A nelíbí se jim to v takové v míře, kterou tamní vláda nečekala. V balkánské zemi probíhá „plameňáková revoluce“.
Sazan je jedna z posledních neobydlených lokalit ve Středomoří. Je domovem stovek ohrožených druhů. Plameňák mezi ně sice nepatří, ale představuje bezbrannou divokou přírodu, kterou má zdevastovat obří developerský projekt miliardáře, jemuž je, jak to u nich bývá, úplně fuk, že ohrožuje přírodu — hlavně že z toho bude zisk. Plameňák se stal symbolem odporu. Nemá být turistickou atrakcí, ale připomínkou toho, že příroda a veřejné bohatství nejsou investiční balíček.
Evropský parlament Albánii varuje: Chcete do EU? Tak nemůžete obcházet ochranu přírody ani právní stát. Teď uvidíme, kdo cukne — jestli Tirana, nebo Brusel.
Albánci skandují, že Albánie patří Albáncům. Ne miliardářům. Ne politickým kamarádům. Ne lidem, kteří si myslí, že si mohou koupit kus země i s tichým souhlasem vlády.
Ať mají Albánci sílu vydržet. Protože postavit se vlastní vládě je těžké, ale postavit se americkému kapitálu s politickým krytím je ještě těžší.
Kateřina Konečná
Vyděláváte málo? Není to vaše chyba
Měli jste se lépe učit, málo se snažíte, dobře vydělávají jen ti nejlepší... Co dalšího jste slyšeli od zastánců tohoto nespravedlivého systému, když jste kroutili hlavou nad statistikami o průměrných mzdách a platech?
Kateřina Konečná
Návrat k absolutismu
Majetkové rozdíly ve světě jsou zhruba na úrovni jako těsně před vypuknutím Velké francouzské revoluce.
Kateřina Konečná
Nekňučte, když sami děláte to stejné! Aneb příběh fotky napoleonka Mináře
Včera jsem se velmi pobavila. Upravená fotka Mikuláše Mináře z lobbistického spolku Milion chvilek pro(ti) demokracii došla samozřejmě několikrát i mně.
Kateřina Konečná
Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!
Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.
Kateřina Konečná
Útok v Pardubicích: Než padnou soudy, počkejme na fakta a řekněme válce stačilo
Útok odsuzuji, ale na viníka si počkejme. V době dezinformací je čas říct válce Stačilo dnes a teď!
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat...
Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD...
V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít...
Prodej bytu 3+1 v Přerově
nábř. Protifašistických bojovníků, Přerov - Přerov I-Město
3 820 000 Kč
- Počet článků 327
- Celková karma 17,44
- Průměrná čtenost 785x