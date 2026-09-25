Zemřel kníže-velkopřevor Karel Eduard Paar
Karel Eduard Paar se narodil 4. ledna 1934 v Praze jako mladší syn knížete Alfonse Paara a Žofie, rozené hraběnky Schlitzové z Görtzu. Dětství prožil se sourozenci na zámku v Bechyni. Ve dvanácti letech odešel ze zdravotních důvodů do Švýcarska; po komunistickém převratu v roce 1948 se již rodina nemohla vrátit do vlasti. V roce 1954 se přestěhoval do Rakouska.
Významnou část svého života zasvětil službě v Suverénním řádu maltézských rytířů. Členem řádu byl také jeho otec, který k němu přivedl oba syny; Karel Eduard však nalezl svůj skutečný vztah k maltézské tradici až v dospělosti. V letech 1962–1978 působil v maltézské špitální službě, roku 1977 složil řeholní a následně slavné sliby. Později zastával odpovědné úkoly ve vedení řádu v Římě. Stal se sekretářem velmistra a roku 1989 byl generální kapitulou zvolen suplentem řádové vlády. Úřad českého velkopřevora vykonával nejprve v exilu ve Vídni v letech 1981–1988 a znovu v letech 2004–2011, již se sídlem v Praze. Také po odchodu z tohoto úřadu zůstával výraznou osobností českého velkopřevorství jako emeritní velkopřevor.
Za jeho vlády došlo k velkému rozvoji Maltézské pomoci a založení tradice každoroční poutě do Lourd s nemocnými a vozíčkáři, kterou od začátku významně podporuje a organizačně zajišťuje Ursula hraběnka Czernínová.
Kníže velkopřevor v době své vlády v kostele Panny Marie pod řetězem (třetí zprava klečící) a před kostelem (zcela vlevo) (autor)
Jeho životní příběh spojoval Prahu, Vídeň, Řím a Bechyni. Právě k jihočeské Bechyni, rodinnému zámku a paarovské hrobce se ve vzpomínkách opakovaně vracel. Návrat do Československa po více než čtyřech desetiletích emigrace pro něj neznamenal pouze návrat domů, ale také obnovení vztahu k zemi, kde žil až do konce života.
Kníže Paar navazoval na dlouhou rodovou tradici. Úřad generálního převora zastával již jeho předek Rudolf Balthasar baron Paar († 1626) a dříve také příslušníci spřízněných rodů: Jan ze Švamberka († 1516), Jošt II. z Rožmberka (1430–1467) a Jan III. z Rožmberka (1484–1532). Po vymření Rožmberků převzali jejich erb Švamberkové, kteří užívali znak stříbrné labutě v červeném poli, a erb rožmberských předků umístili do heraldicky pravé, čestnější poloviny štítu. Po vymření Švamberků přešel tento erb na jejich potomky z rodu Paarů, kteří jej dodnes užívají ve svém srdečním štítku.
Odchodem Karla Eduarda Paara ztrácí česká společnost představitele starého šlechtického rodu, maltézského řeholníka a především dobrého a poctivého člověka, jehož život poznamenaly exil, návrat do vlasti a dlouholetá služba nemocným i potřebným. Jeho památka zůstane spojena s maltézským křížem.
Čest jeho památce. Requiescat in pace.
Ladislav Kolačkovský
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