Walter Kukla –chceš li, vyslov mé jméno, ale nenásleduj mě

Na hřbitově v Rýmařově je pomníček Waltera Kukly, který jako mladík padl v roce 1943 na východní frontě v tehdejším SSSR. Zde je jeho kratičký životní příběh.

Bylo pak tu veliké stádo vepřů, kteříž se pásli na hoře. I prosili Ho, aby jim dopustil do nich vjíti. I dopustil jim. I vyšedše ďáblové z toho člověka, vešli do vepřů; i hnalo se to stádo prudce s vrchu do jezera a ztonulo. A viděvše pastýři, co se stalo, utekli, a šedše, vypravovali v městě i po všech. I vyšli, aby viděli, co se stalo. I přišli k Ježíšovi a nalezli člověka toho, z kteréhož ďáblové vyšli, oděného a majícího rozum, an sedí u noh Ježíšových.

Evangelium Lukášovo, kap. VIII, 32-36

Rýmařov (německy Römerstadt) je nejzápadnější město v Moravskoslezském kraji, leží v okrese Bruntál na Jesenicku. Od počátku města ve středověku se zde lidé věnovali zpracování rud. Železářství bylo tehdy významným podnětem pro rozvoj města. Od šedesátých let 19. století vznikaly veliké hedvábnické podniky, mezi nimiž později vynikly zvláště textilky továrníka Flemmicha a bratří Schielů. Ve městě se začaly tkát koberce, zpracovávat juta a vzkvétal kožařský průmysl. Od 19. století začalo ve městě převládat německé obyvatelstvo a celý rýmařovský region byl prakticky ryze německy mluvící oblastí. Od 30. let se příběh zdejších obyvatel podobal jiným příhraničním regionům s Německem. Mysl a jednání zdejších lidí ovládli krysaři, kteří vábili obyvatele hraním na píšťalku hitlerovské propagandy. Po obsazení rýmařovska nacistickým Německem v roce 1938 vládlo nadšení. Továrny a podniky se rozjely na plné obrátky výkonu a zdálo se, že nic nezabrání zářné budoucnosti v náručí Německa. Bylo to však smrtelné objetí. S postupem času s narůstajícím válečným běsněním na západě i východě, všude kde Hitler vedl své dobyvačné války, se povinné odvody nevyhnuly i mužské rýmařovské populaci. Nebylo prakticky rodiny, která by neměla buď syna, bratra nebo otce odvedeného do wehrmachtu pro potřeby války. Konec války tak znamenal pro německé obyvatelstvo Rýmařova nejenom obavu o blízkou budoucnost, ale zároveň hledání velkého počtu pohřešovaných.

Rýmařov dnes (wikipedie) Rýmařov v roce 1931 (wikipedie)

Tísnivou atmosféru tehdejší doby připomíná pomníček se jménem Waltera Kukly na rýmařovském hřbitově. Walter Kukla se narodil 20.08.1924 v obci Johnsdorf (Janušov u Rýmařova), aby v pouhých 19 letech zemřel 08.02.1943. Rodina na pomníčku uvedla místo Sadzik, Rusko. Zřejmě neměli přesné informace, kde jejich syn zemřel. Žádné město ani místo Sadzik neexistuje. Ve skutečnosti zemřel v mrazivém únoru 1943 u železniční stanice Timaševskaja v tehdejším SSSR, dnes Rusko. V německých pramenech Bahnstrecke Timaschewskaja. Timaševskaja je železniční stanice a uzel dopravy v Krasnodarské oblasti Severokavkazské železnice, která se nachází v obci Timaševsk, Krasnodarský kraj.

Hřbitov Rýmařov (wikipedie) Náhrobek Kukla (foto autor)

23. června 1942 zahájila německá armáda útok na Kubáň. Za téměř měsíc bojů se německým jednotkám podařilo dobýt většinu regionu. Začala okupace. Nacisté zavedli takzvaný „nový řád“, který si vyžádal životy mnoha místních obyvatel. Timaševskaja měla pro Němce velký strategický význam. Na ulicích vesnice byly bunkry, zákopy a mnoho vojenské techniky a samotná vesnice byla obehnána drátěným plotem. Nicméně počátkem února 1943 začal protiútok sovětské armády. Boje propukly na jihozápadním okraji a v centru obce. Německé jednotky utrpěly těžké ztráty a již 12.února ustoupily pod náporem 11. gardové střelecké divize Rudé armády. Právě v tyto únorové dny padl granátník Walter Kukla. Granátníci byli vojáci cvičení pro podporu boje vlastních tanků. Naštěstí se jeho rodina asi nikdy nedozvěděla, jak jejich syn zemřel. V sevření roztrhané oceli hořících tanků. Tehdy ani nevěděli kde zemřel, nevěděli ani kde je místo jeho pohřbení. Brzy musela z Rýmařova navždy odejít i Walterova rodina.

Walter Kukla je dnes pohřben spolu s dalšími asi 50.000 německými vojáky na pečlivě udržovaném vojenském pohřebišti Solnečnaja u města Apšeronsk v Krasnodarském kraji v Rusku.