Vyrván v rozkvětu mládí: epitaf Václava z Portie z roku 1581
Epitaf a jeho podoba
Jde o zvětralý kamenný epitaf v profilovaném architektonickém rámu. Nápisové pole je vsazeno do prohlubně a v rozích zdobeno rozetami. Na horním okraji je erb. Písmo je renesanční kapitála s tečkami mezi slovy. Povrch je zašlý a místy poškozený pozdějšími vyškrábanými přípisy. Pod řádkem o věku zemřelého je vidět drobný škrábaný text, který k původnímu nápisu nepatří.
Latinský text
D · O · M
VENCESLAO PORTIAE ET BRVGNARE COM(ITI)
INVICTISS(IMI) RODVLPHI II IMP(ERATORIS) AVG(VSTI)
DAPIFERO
FLAGRANTISS(IMO) VIRTVTIS STVDIO
CAETERISQ(VE) NATVRAE ADIVMENTIS
AD SVMAM GLORIAM PROPERANTI
IN IPSO IVVENTVTIS FLORE SVBLATO
ANNO AETATIS SVE XX
LVDOVICVS COLORETVS (COLLOREDO) EIVSDEM
CAES(ARIS) AVG(VSTI) CVBICVLARIVS
MON(VMENTVM) HOC AFFINI AMANTISS(IMO) P(OSVIT) C(VRAVIT)
ANNO SALVT(IS) 1581 · XIV KAL(ENDAS) IVLIAS
Český překlad
Bohu nejlepšímu a největšímu. Václavovi z Portie a z Brugnary, hraběti, stolníku nejnepřemožitelnějšího Rudolfa II., císaře a augusta. Byl vzplanutý snahou o ctnost a dalšími dary přírody se hnal k nejvyšší slávě. V samém rozkvětu mládí byl vyrván smrtí, ve dvacátém roce svého věku. Ludvík Colloredo, komorník téhož císaře, dal tento pomník svému příbuznému, kterého nejvíce miloval. Léta Páně 1581, čtrnáctého dne před kalendami červencovými, tedy 18. června.
Epitaf (fota autor)
Italové na císařském dvoře
Rudolf II. (1552–1612) vládl jako římský císař od roku 1576 a jako český král od roku 1575. Dvůr se z Vídně do Prahy přesunul kolem roku 1582, tedy krátce po úmrtí Václava z Portie. Že byl epitaf umístěn právě v katedrále sv. Víta, odpovídá skutečnosti, že se jednalo o dvořana blízkého panovníkovi.
Rod Portia (Porcia) i rod Colloredo pocházejí z Furlanska – dnešní benátský region v Itálii. Ludvík Colloredo je označen jako císařský komorník a zároveň příbuzný zemřelého. Rod Porciů své přídomky odvozuje od lén - stejnojmenných hradů Porcia a Brugnera. Rod se v průběhu staletí rozvětvil a dosáhl i knížecí a hraběcí hodnosti. Vrcholu moci dosáhl Jan Ferdinand kníže Porcia (1605–1665). Působil jako vychovatel a později první ministr a nejvyšší hofmistr císaře Leopolda I. V roce 1662 byl povýšen do stavu říšských knížat a získal prestižní Řád zlatého rouna. Rod Colloredo odvozuje svůj původ od švábských pánů z Waldsee (Wallsee), kteří se v 11. století usadili v severoitalském Furlánsku na hradě Colloredo di Monte Albano. Do českých zemí přišli za třicetileté války, kdy bratři Rudolf a Jeroným získali v roce 1635 zkonfiskované panství Opočno.
Stolník Václav
Zemřelý Václav byl jedním z dětí Ascania a Tadey Colloredo. Ludvík byl tedy jeho příbuzný skrze linii matky. Jeden z jeho bratrů Carlo zemřel v boji s Turky a sestra Lucrecia byla provdána za dalšího z Colloredů – Francesca. Jméno Václav se v rodě Porcia vyskytlo několikrát. Kult českého knížete a mučedníka svatého Václava byl od středověku silně rozšířen po celé Svaté říši římské a v severní Itálii, kam zasahoval vliv Akvilejského patriarchátu (k němuž Porciové patřili). Pro tamní šlechtu šlo o prestižní jméno světce a vládce.
Epitaf je krátkou zprávou o mladém muži, který ve dvorské společnosti Rudolfa II. začínal kariéru a předčasně zemřel. Pomník mu dal postavit příbuzný, který také stál blízko k císaři. Ukazuje provázanost císařského dvora s katolickým románským světem a taktéž síť příbuzenských a klientských vazeb mezi jednotlivými dvořany.
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