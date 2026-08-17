Vincenzo Garofalo: karabiniér a rytíř občanské statečnosti
Vincenzo Garofalo se narodil 10. dubna 1960 ve Scicli na Sicílii. Pocházel z rodiny rolníků a po splnění školní docházky vstoupil do služby jako pomocný karabiniér. V roce 1979 absolvoval výcvik ve škole Carabinieri v Campobassu a sloužil mimo jiné u těchto jednotek v Palermu a v Riesi. Po skončení základní služby se rozhodl k Arma dei Carabinieri vrátit natrvalo a od roku 1981 pokračoval v kariéře profesionálního příslušníka sboru.
Jeho služební cesta vedla přes sever Itálie i přes Kalábrii. Působil v Turíně, krátce také jako řidič generála Carla Alberta dalla Chiesy, jedné z nejvýraznějších osobností italského boje proti mafii. Později byl převelen k jednotkám v oblasti Palmi v Kalábrii, kde sloužil u radiomobilního oddílu. Právě tam se jeho práce odehrávala v prostředí plného organizovaného zločinu, kde běžná hlídka na cestě mohla během okamžiku přerůst v boj o život.
Erb maltézského rytíře v ulici (všechny fotografie autor)
Osudným se mu stal večer 18. ledna 1994. Garofalo tehdy spolu s kolegou Antoninem Favou jel služebním vozem Alfa 75 radiomobilního oddílu z Palmi po dálnici Salerno–Reggio Calabria. U sjezdu na Scillu si všimli podezřelého automobilu, který se k nim nebezpečně přiblížil. Dali vozidlu za jízdy pokyn k zastavení, ale pachatelé odpověděli opakovanou palbou z automatické zbraně.
Garofalo a Fava se pokusili reagovat jako vojáci a strážci zákona. Garofalo byl zasažen několika střelami, Fava odpovídal na střelbu služební zbraní, dokud také nebyl zasažen několika výstřely. Oba karabiniéři zahynuli na místě. Útok byl později spojován se zvrácenou strategií mafiánského násilí devadesátých let, kdy se ‚ndrangheta a Cosa Nostra pokoušely zastrašit státní úřady přímými útoky na jeho představitele jako byli prokurátoři, úředníci, soudci či karabinieři.
Za svůj čin byl Vincenzo Garofalo posmrtně vyznamenán zlatou medailí za vojenskou statečnost. V oficiálním odůvodnění je popsán jako muž, který během kontroly území v oblasti silně ovládané mafií projevil mimořádnou odvahu, rozhodnost a smysl pro povinnost až k nejvyšší oběti. Tato slova nejsou rétorickou ozdobou: vystihují okamžik, kdy se služební přísaha proměnila v jeho poslední čin.
Garofalova památka se připomíná na více místech Itálie. V Minori na Amalfském pobřeží nese jeho jméno ulice Via Vincenzo Garofalo. Tato ulice tak přenáší příběh sicilského karabiniéra i do jiného pobřežního města, kde se paměť člověka spojuje s každodenní cestou obyvatel a turistů.
Shodou okolností je na via Garofalo brána, na níž je erb se lvem a maltézským křížem. Lev v heraldice připomíná odvahu, bdělost a schopnost čelit nebezpečí. Maltézský kříž odkazuje k tradici rytířů řádu svatého Jana, později známých jako maltézští rytíři, kteří spojovali víru, službu nemocným, ochranu slabých a vojenskou pohotovost. V obrazu brány se tak setkávají dva světy: staré rytířství a moderní služba státu.
Historický příběh maltézských rytířů začal dávno předtím, než se jejich jméno spojilo s ostrovem Malta. Jejich kořeny sahají do Jeruzaléma 11. století, kde kupci z námořní republiky Amalfi založili při Svatém hrobu špitál pro nemocné a vyčerpané poutníky. Z tohoto díla milosrdenství vyrostlo společenství špitálníků svatého Jana, které papež Paschal II. roku 1113 uznal jako samostatný řeholní řád. Původní poslání bylo zdravotnické a charitativní: pečovat o poutníky, chudé a nemocné bez ohledu na jejich původ. Zároveň i vojenské. Chránit mečem karavany poutníků a křesťanská území v Orientu.
Osmihrotý maltézský kříž, který dnes patří k nejznámějším symbolům Řádu, připomíná právě tuto dvojí tradici: péči a obranu. Jeho hroty bývají spojovány s blahoslavenstvími a rytířskými ctnostmi, jako jsou věrnost, zbožnost, poctivost, odvaha, čest, připravenost k oběti, solidarita s chudými a nemocnými a úcta k duchovnímu řádu. Proto není jen dekorativním symbolem, ale zhuštěným vyjádřením ideálu: být silný proto, aby bylo možné sloužit lidem.
Garofalův příběh s maltézskými rytíři nespojuje genealogie ani přímá historická návaznost, ale společný jazyk hodnot. Rytíř chránil poutníka, nemocného a bezbranného; karabiniér chrání občana, zákon a veřejný klid. Rytířský kříž mluví o službě a oběti, lev o odvaze. Garofalo tyto znaky naplnil nikoli na štítu, ale ve službě, na silnici u Scilly, ve chvíli, kdy byl zákeřně napaden.
Proto Via Vincenzo Garofalo v Minori působí jako víc než jen název ulice. Je to připomínka, že odvaha nemizí se změnou staletí. Ve středověku měla podobu rytíře s křížem na plášti; ve dvacátém století podobu karabiniéra v uniformě. Brána se lvem a maltézským křížem pak jako by říkala, že služba, čest a ochrana slabších tvoří jeden dlouhý příběh. Vincenzo Garofalo do něj vstoupil – a zůstal v něm jako moderní rytíř občanské statečnosti.
Ladislav Kolačkovský
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