Ve stínu valašské katedrály. Radosti i strasti olomouckého biskupa kavalíra Schrattenbacha
Krajina kolem Rajnochovic na Valašsku se topila v jemné, studené mlze, když první paprsky slunce zlehka pronikaly mezi kmeny starých jedlí a buků. Les se probouzel do nového dne. V dálce náhle zaznělo zatroubení. Hlas lovecké trubky, jasný a důstojný, se nesl mezi větvemi, proplétal se ranním tichem a pozvolna skládal svou melodii. Na okraji palouku, mezi kapičkami rosy a vůní jehličí, se tiše pohybovali psi, bystří a bdělí. Větvemi se mihotala světla, zlaté pruhy slunce kreslily na zemi ornamenty. Náhle se vzduch naplnil neklidem – v podrostu cosi zapraskalo, statný jelen se mihnul mezi kmeny, jeho parohy se v ranním světle třpytily jako korunovační klenot. Rytmus trubek se prolínal s dechberoucím klusem koní nesoucích lovce. Na jednom z divoce cválajících ořů seděl samotný olomoucký biskup Wolfgang Hannibal hrabě ze Schrattenbachu, doprovázený družinou kanovníků a šlechticů. Biskupův doprovod, oděný do pestrých plášťů a drahých kamizol, se skláněl v sedlech, pozorně sledovali každý pohyb divé zvěře. Pak v údolí zůstal jen dozvuk loveckých trubek a vzdáleného štěkotu psů, ty se však brzy rozplynuly mezi stromy.
Lovecký zámeček a kostel v Rajnochovicích – erb a dedikační deska biskupa (autor)
Hon se uskutečnil v Rajnochovicích nedaleko Bystřice pod Hostýnem, které patřily olomouckým biskupům a jeho pořadatelem byl Wolfgang Hannibal ze Schrattenbachu, [1] významná osobnost moravských dějin 18. století. Na biskupský stolec v Olomouci nastoupil roku 1711 po Karlu Lotrinském. Ačkoli kapitula preferovala domácího děkana Orlíka, Schrattenbach byl nakonec jednomyslně zvolen s podporou císařských komisařů. Po studiích u jezuitů ve Štýrském Hradci a teologii v Římě získal dva kanonikáty – v Olomouci a Salcburku. Kulturně podnětné prostředí Salcburku mu vyhovovalo a Olomouc navštěvoval spíše zřídka. Jeho volba biskupem se setkala s nevolí regentky, císařovny vdovy Eleonory, která prosazovala zájmy rodu Lotrinských, avšak situace se pro Schrattenbacha změnila po nástupu Karla VI., jenž mu byl nakloněn – mimo jiné díky ochotě Schrattenbacha uhradit dluhy, které po sobě Karel Lotrinský v Olomouci zanechal, a financovat na vlastní náklady některá diplomatická jednání za Vídeň. Roku 1712 byl povýšen do kardinálské hodnosti, což dokládalo plnou podporu císaře. Olomoucká kapitula však nelibě nesla jeho dlouhodobé absence, čímž pokračoval v praxi svého předchůdce. Biskup byl v Olomouci zapotřebí při řešení složitých otázek narovnání dluhů a půjček Karla Lotrinského či zanedbané správy diecéze. Vztahy mezi kapitulou a biskupem byly během jeho působení napjaté – Schrattenbach často odkládal splácení dluhů po Lotrinském a souběžně zastával různé povinnosti pro císaře, kvůli nimž pobýval v Olomouci pouze omezeně. Zastával roli císařského zástupce u papežského stolce, kde reprezentoval monarchii s náležitou okázalostí, věnoval se barokní hudbě a divadlu, účastnil se loveckých aktivit a těšil se přízni papeže Klementa XI.
Interiér kostela v Rajnochovicích
Během nepřítomnosti Schrattenbacha spravoval olomoucké biskupství generální vikář a světící biskup Julián hrabě Braida. Zatímco olomoucký biskup pobýval ve společenském prostředí Říma, Moravu postihla morová epidemie, která přetrvala až do roku 1716. Trojiční sloup v Olomouci a další památky na Moravě dnes připomínají tuto událost. V průběhu této doby vedl Schrattenbach v Římě velmi nákladný život, kdy většinu výdajů hradil z prostředků olomoucké kapituly nebo z půjček s vysokými úroky až 20 %. Přestože císařský dvůr slíbil pokrytí části nákladů na reprezentaci, tento závazek nebyl naplněn. Současně biskup nevyrovnal převzaté dluhy po Lotrinském. Vztahy mezi biskupem a kapitulou byly v této době vysoce napjaté.
Erb biskupa, přísaha místokrálovi Schrattenbachovi v Neapoli a portrét Schrattenbacha (wikipedie)
Po smrti místokrále Václava hraběte z Gallasu byl Schrattenbach jmenován místokrálem v Neapoli.[2] Do metropole pod Vesuvem biskup slavnostně dorazil v srpnu 1719 a ubytoval se v Palazzo Reale. Ve své funkci podléhal tzv. španělské radě ve Vídni, se kterou však často docházelo k neshodám. Opakovaně čelil požadavkům na financování armády na Sicílii, zároveň však oprávněně poukazoval na zneužívání pravomocí ze strany španělské rady. Usiloval o navázání lepších vztahů s místní neapolskou šlechtou, která byla vůči rakouské moci v království rezervovaná, nicméně tato snaha nebyla úspěšná. I během svého působení v Neapoli se intenzivně věnoval hudbě, pořádal slavnosti a představení a vedl reprezentativní společenský život. Představy Vídně však nenaplnil zejména kvůli nedostatečnému zajištění financí pro sicilskou armádu (v hodnotě přes 2 miliony dukátů) a postupně si získal pověst nerozhodného muže. Jeho funkční období bylo ukončeno v roce 1721, poté se vrátil zpět do Olomouce.
Ačkoli část svého života trávil v Brně, Vyškově i Kroměříži, v Olomouci zůstával kardinál Wolfgang Hannibal ze Schrattenbachu spíše izolován a místním záležitostem nepřikládal velkou váhu. Zahájil proces beatifikace Jana Sarkandera. Kardinál Schrattenbach zemřel 22. července 1738 v Brně na následky rakoviny ledvin a byl pohřben v kapli Bolestné Panny Marie (dnešní Schrattenbachova kaple) v kostele sv. Mořice v Kroměříži.
Náhrobek Schrattenbacha v Kroměříži (wikipedie) a matriční záznam o svatbě barona z Eisenbergu v Rajnochovicích
Biskupa Wolfganga Hannibala ze Schrattenbachu nejvýrazněji charakterizují dvě architektonické památky, které po sobě zanechal v Rajnochovicích – monumentální barokní kostel Narození Panny Marie a svaté Anny a biskupský lovecký zámeček. Kostel byl pravděpodobně realizován podle plánů italského architekta Giovanniho Pietra Tencally. V době svého vzniku představoval poměrně konzervativní pojetí raného baroka, které již tehdy nebylo aktuální; lze předpokládat využití starších architektonických návrhů. Stavba kostela vyniká svými rozměry, proto bývá označována jako „valašská katedrála“. Důvody jeho mimořádné velikosti na tak malém sídle zůstávají dosud neobjasněné a je považována za účelově naddimenzovanou. Je proto pochopitelné, že velkolepá stavba, ač ležící v odlehlé horské krajině, začala záhy po svém dokončení poutat pozornost. Řada urozených osob toužila Schrattenbachův nový kostel spatřit na vlastní oči a některým se v něm dokonce podařilo prožít ty nejslavnostnější okamžiky svých životů: takové cti se dostalo například baronovi Wolfgangu Františkovi Kaldtschmidtovi z Eisenbergu, který se v chrámu dne 12. května 1739, za přítomnosti mnoha vzácných hostí, oženil se slečnou Karolínou Podstatskou z Prusinovic.[3]
Naproti tomu Schrattenbachův lovecký zámeček, zbudovaný v sousedství kostela, představuje světskou stavbu, sloužící pro pořádání honů, což odráží záliby církevních hodnostářů té doby. Podobné záliby nebyly mezi duchovními výjimečné; sice se nedoporučovala účast na tzv. hlučných honech, avšak samotný lov zakázán nebyl.[4] Někteří kanovníci, často šlechtického původu, si také uchovávali své rodové tradice, oblékali se do nákladných šatů a nepřestávali nosit pompézní paruky.
Kanovníci olomoucké kapituly v období baroka se nezřídka účastnili světských aktivit. Nejvíce byli nechvalně známi tři členové – hrabata Karel z Martinic, Jakub Kryštof z Frankenbergu a Vít z Trautsonu. Hrabě Martinic byl často viděn v drahých oděvech a v dámské společnosti. Po opakovaných výzvách provedl nápravu svého chování a získal si důvěru kapituly. Jakub Kryštof hrabě Frankenberg vyvolával nevítanou pozornost veřejnosti města Olomouce a jeho jednání bylo prověřováno magistrátem. Ve své rezidenci přijímal ženy známé tím, že poskytovaly společnost za úplatu (“ženy vybledlé“); následně byl vyslán na třítýdenní duchovní obnovu k jezuitům a bylo mu pohrozeno odebráním kapitulních příjmů. Vít z Trautsonu vedl rovněž nákladný životní styl a byl spatřen v doprovodu své hospodyně na Svatém Kopečku u Olomouce, se kterou se často vodili za ruku; později byl poslán do Vídně, kde si získal přízeň Karla VI. U kanovníků nešlechtického původu by obdobné chování pravděpodobně vedlo k trestu odnětí svobody. Ani dříve ve druhé polovině 17. století nebyly zvyklosti v olomoucké kapitule výrazně střídmější – pořádaly se bohaté hostiny, během významných svátků někteří členové odjížděli mimo Olomouc a návštěvnost nešpor byla nízká. Po vizitaci biskupa v roce 1681 však členové kapituly přislíbili, že sjednají nápravu. [5]
Krátce po Schrattenbachovi zemřel také Karel VI. Osobnost biskupa se vyznačovala zájmem o umění, především hudbu, a reprezentoval sebe i císařský dvůr způsobem typickým pro barokní dobu. Současně uznával nadřazenost císařské moci nad církví a neodmítal zásahy císaře do církevních záležitostí, což svědčí o jistých osvícenských tendencích. Mezi jeho negativní stránky patřil výrazný nepotismus – upřednostňoval příbuzné při obsazování úřadů a financoval širší rodinu z prostředků diecéze. Úmrtím jeho i Karla VI. začal postupný sestup podunajské monarchie; právě v době působení těchto dvou osobností dosáhlo habsburské soustátí vrcholu svého vlivu i územního rozsahu.
[1] Byl prvorozeným synem z 22 dětí císařského komoří Jana Baltazara ze Schrattenbachu a Anny Alžběty z Wagensbergu. Schrattenbachové, dříve také Schrottenbach (Schrattenbachové ze Schrattenthalu a z Heggenbergu) je jméno původně franckého rodu, který koncem 15. století přesídlil do Štýrska, kde povýšil do šlechtického (hraběcího) stavu. Členové rodu zastávali významné úřady také na Moravě. Rod vymřel po meči v roce 1820, po přeslici v roce 1875.
[2] Více o rakouské vládě v Neapoli v článku autora zde: https://blog.idnes.cz/kolackovsky/videt-neapol-a-zemrit-cesti-mistokralove-neapole.Bg25040140 [citace 16.8.2025]
[3] https://digi.archives.cz/da/permalink/be95ee82-f13c-102f-8255-0050568c0263/a1c8b2adeccf4d55bf9a2809857c1c97 [citace 16.8.2025]
[4] Loveckým nadšením byl znám například i kardinál hrabě Julius Troyer, který nechal postavit lovecký zámeček Trojanovice
[5] ZUBER, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století. 1695–1777. Praha 1987
Ladislav Kolačkovský
Erb Jánose Hunyadiho, Turkobijce a gubernátora Uherska
Česká televize nyní uvádí koprodukční seriál „Hunyadi – Vzestup Havrana (2024)“. Rád bych využil příležitost a opět přiblížil čtenářům kousek z dějin správy Uherska a heraldiky tamní šlechty. Erb a postavení Jánose Hunyadiho.
Ladislav Kolačkovský
Ottavio Spinola, maltézský rytíř a komorník císaře Rudolfa II.
Významný italský dvořan rudolfínské Prahy a otec jezuitského mučedníka z Japonska. Rytíř Ottavio Spinola
Ladislav Kolačkovský
Pernštejnové a Don Quijote de la Mancha – osudy Juany de Pernestan
v klášteře Veruela nedaleko Zaragozy můžeme vidět mezi španělskými erby i nám známý erb zubří hlavy moravských Pernštejnů. Jak se sem dostal?
Ladislav Kolačkovský
Komunistický režim nás naučil se nebát. Otec Michael Josef Pojezdný O.Praem
Emeritní opat Strahovské kanonie a konventuální kaplan Maltézských rytířů otec Michael vždy žil jako svobodný člověk, a tak se i rozhodoval.
Ladislav Kolačkovský
Odhalené tajemství vyšehradské hrobky – šlechtici von Sönberg
I na zdánlivě mnohokrát prozkoumaném hřbitově Vyšehrad můžeme nalézt dosud skrytá tajemství. O jednom takovém pojednává tento článek.
|Další články autora
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka
Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který...
Ukončíme ofenzivu, když se Kyjev stáhne z Doněcké oblasti, řekl Putin Trumpovi
Rusko požaduje za ukončení své ofenzivy na Ukrajině, aby se Kyjev stáhl z Doněcké oblasti. Vladimir...
Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků
V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích....
ANALÝZA: Když ego nestačí. Trump působil krotce a zklamaně, Putin ukázal jeho limity
Premium Americký prezident Donald Trump byl na summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem neobvykle...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 330
- Celková karma 14,83
- Průměrná čtenost 688x