Vděčnost u sv. Judy Tadeáše v kostele Panny Marie pod řetězem
V kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně upoutá vedle historické krásy i nenápadné místo u sochy sv. Judy Tadeáše. Právě tam se člověk setká s drobnými děkovnými tabulkami, které svědčí o vyslyšených prosbách a osobní vděčnosti věřících.
Tyto tabulky nepůsobí okázale. Každá z nich připomíná konkrétní lidský příběh — chvíli úzkosti, prosby i návratu s poděkováním. Některé z nich přitom pocházejí už z 30. a 50. let, tedy z doby, kdy v Československu vrcholilo pronásledování církve a lidské utrpení bylo nezměrné, a další jsou datovány rokem 1969, kdy začínala normalizace. Nesou tak v sobě i paměť velmi těžkých let pro věřící lidi. I to dává těmto drobným znamením zvláštní váhu: nevypovídají jen o osobní víře, ale i o odvaze uchovat ji ve složitých časech, kdy venku burácely budovatelské písně či pásy tanků.
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Sílu tohoto místa umocňuje i samotný kostel, jeden z nejstarších a nejpozoruhodnějších chrámů v Praze, spojený s Maltézským řádem. Vedle velkých dějin zde však zůstávají i malé dějiny lidské důvěry, které právě děkovné tabulky tiše připomínají.
Sv. Juda Tadeáš je v lidové zbožnosti spojován s těžkými a zdánlivě beznadějnými situacemi. I proto místo u jeho sochy působí tak mocně: vedle proseb zde zůstává i stopa poděkování, tichá, skromná a lidská.
Děkovné tabulky připomínají, že víra není jen prosbou, ale i vděčností. Právě v tom spočívá jejich síla: nejsou nápadné, ale dokážou vypovědět o duchu místa víc než dlouhý výklad.
Místo u sochy sv. Judy Tadeáše tak není jen detailem chrámového interiéru. Je tichým svědectvím naděje, prosby a vděčnosti — a právě proto si je návštěvník možná zapamatuje víc než mnohé nápadnější památky.
Ladislav Kolačkovský
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