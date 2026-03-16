Tragická smrt Chadiho Ammara, zaměstnance Maltézského řádu v Libanonu
Maltézský řád vyjádřil hlubokou lítost nad tragickým úmrtím Chadiho Ammara, zaměstnance Maltézského řádu v Libanonu, který zahynul následkem leteckého útoku na město Aïn Ebel v jižní části země.
Chadi Ammar, ve věku něco přes dvacet let, byl členem rozsáhlé sítě dobrovolníků a zaměstnanců podporujících humanitární aktivity Maltézského řádu v regionu. Pracoval v agrohumanitárním oddělení, kde se soustředil na potravinovou bezpečnost prostřednictvím zemědělského centra Řádu v Aïn Ebel. V době tragické události byl Ammar na střeše budovy spolu s dalšími dvěma mladými muži, kteří rovněž zůstali ve své křesťanské vesnici, a snažil se obnovit internetové připojení, aby obyvatelé Aïn Ebel mohli během těchto obtížných okolností zůstat ve spojení se světem. Jeho úmrtí představuje velkou ztrátu pro komunitu Maltézského řádu i pro kolegy, kteří s ním spolupracovali.
Velmistr Řádu Fra’ John Dunlap řekl: „Smrt Chadiho Ammara nás hluboce zasáhla. Byl cenným členem naší organizace, která každý den s oddaností působí ve prospěch nejzranitelnějších. Jeho nasazení a duch služby je příkladem pro ostatní.“ Velmistr zároveň vyjádřil upřímnou soustrast rodině zesnulého a všem členům Maltézského řádu v Libanonu.
Tato událost se odehrála v období zvýšené vojenské eskalace na Blízkém východě, kdy regionální konflikt zasáhl také Libanon a dále prohloubil již tak tragickouS humanitární krizi.
Během prvních dní konfliktu si izraelské letecké útoky na cíle Hizballáhu vyžádaly stovky obětí a více než tisíc zraněných. Podle odhadů bylo asi 800 000 osob nuceno opustit své domovy, zatímco mnoho dalších žije ve strachu a nejistotě.
Situaci komplikují dlouhodobé krizové faktory, včetně přílivu více než milionu syrských uprchlíků, ekonomického kolapsu v roce 2019, pandemie COVID-19, exploze v bejrútském přístavu v roce 2020 a aktuálního konfliktu s Izraelem i v roce 2024. V současnosti se 70 až 80 % populace nachází v chudobě a probíhající konflikt hrozí trvalými následky pro celé generace.
Služba Maltézského řádu vůči vysídleným a trpícím
Navzdory náročným podmínkám Maltézský řád v Libanonu nadále poskytuje pomoc obyvatelstvu postiženému konfliktem.
Paní Oumayma Farah, ředitelka pro rozvoj a komunikaci Maltézského řádu v Libanonu, uvedla: „S prohlubující se krizí Řád setrvává po boku vysídlených rodin i nejzranitelnějších komunit. Humanitární týmy působí v terénu, kde poskytují zdravotní péči a konzultace prostřednictvím mobilních jednotek, distribuují potraviny a hygienické balíčky, nabízejí psychosociální podporu a zajišťují teplé jídlo prostřednictvím mobilních kuchyní.“
Dočasné přístřešky často tvoří školy přeměněné na přijímací centra, v nichž na podlaze v jedné třídě spí 10–12 osob, sdílejí koupelny a společné prostory a čelí zdravotním a hygienickým problémům.
Šedesát let humanitární služby v Libanonu
Maltézský řád působí v Libanonu více než šest desetiletí a patří mezi klíčové humanitární organizace v zemi. Prostřednictvím sítě 60 projektů a programů poskytuje zdravotní péči, sociální i zemědělskou podporu nejzranitelnějším komunitám.
Mezi hlavní aktivity patří 12 center primární zdravotní péče, 12 mobilních zdravotních jednotek, 7 agrohumanitárních center, 3 mobilní komunitní kuchyně a řada sociálních programů a zařízení pro osoby se zdravotním postižením.
Pan Chadi Ammar bezezbytku naplnil poslání Řádu a zemřel hrdinskou smrtí v humanitární službě bližním.
Věčné spočinutí dej mu Pane.
Ladislav Kolačkovský
