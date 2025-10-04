Tajemství skryté za oltářem – erb točenice v Kelči u Valašského Meziříčí

Točenice – symbol závazku a touhy a nově objevený epitaf rytíře Hynka Sevěřského v Kelči, původem z polského rodu, s točenicí v erbu.

Točenice – symbol závazku a touhy

Točenice byl závoj, který dala dáma rytíři, když odjížděl do bitvy nebo turnaj a položený přes temeno tak, aby držel přikryvadla a tzv. klenot na přilbě. Točenice byla u nás zejména v době Václava IV. nejen tehdy módním doplňkem na turnajích, ale tento motiv se objevuje v iluminovaných rukopisech, na malbách i ve šperkařství. Točenice byla vnímána jako symbol ženské krásy, svůdnosti a zároveň jako znak duchovního tajemství – její uzavřený spirálovitý tvar evokuje pohyb, dynamiku a závazek.

Zámek v Kelči a erb olomouckého biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu nad vjezdem do zámku (fota v článku autor)

Ve dvorské erotické symbolice představovala točenice předmět, který žena darovala svému milenci jako důkaz náklonnosti; často byla spojována s rituály dvorské lásky. Umělecká stránka spočívala v jejím zpracování: bohatě zdobené točenice byly vyhledávaným motivem ve výtvarném umění, kde sloužily jako alegorie ženské krásy a pokušení.

Točenice v Kelči na Valašsku

V Kelči na Valašsku najdeme točenici na epitafu v kostele sv. Petra a Pavla. Jedná se o pozdně renesanční náhrobní kámen rytíře Hynka Sevěřského z Kuličova. Rod pocházel z polské šlechty z Horního Slezska, patrně ze vsi Skałągi (něm. Skalung) u Kluczborku. Město Kelč bylo lénem olomouckých biskupů, nacházel se zde i barokní biskupský zámek.

Epitaf v kostele v Kelči

Točenice symbolem polského rodu „Nałęcz“

Točenice v erbu Sevěřských odkazuje na polský heraldický znak „nałęcz“ (pol. věnec nebo točenice) a patří k nejstarším polským erbům; vyskytuje se například na pečeti z roku 1293. Podle některých pramenů sahá původ erbu do období vlády prvních Piastovců. V polské heraldice jsou běžné tzv. „herby“, tedy stejné erby sdílené mnoha rodinami tvořícími velké klany. Například symbol „dąb“ (dub) používalo více než 30 rodin, „abdank“ (W) více než 600 rodin a „nałęcz“ více než 900 rodin. Barokní historiograf a genealog Bartoloměj Paprocký z Hlohol připomíná legendu, že za vlády Měška I. dostávali velmoži za přijetí křtu šátek kolem hlavy, jenž pak užívali jako svůj rodový znak.

Ledňáček v točenici, reliéf na Staroměstské mostecké věži, huť Petra Parléře, Praha 80. léta 14. století a erb šlechtického rodu a klanu Nalecz (wikipedie)

Hynek Sevěřský z Kuličova

Prvním doložitelným Sevěřským na Moravě byl Hynek Sevěřský z Kuličova († 1653), který v roce 1616 studoval na olomoucké jezuitské univerzitě. Hynek vstoupil do služeb Karla knížete z Lichtenštejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia knížete z Lichtenštejna (1611–1684), působil v úřadu hejtmana lichtenštejnských panství Lanškroun a Lanšperk. Od kardinála Františka z Ditrichštejna získal biskupské lenní statky Choryni a Loučku. Za manželku měl Kateřinu, dceru Martina Půhončího z Předmostí. Měl jediného přeživšího syna Bohumíra, jenž vstoupil do premonstrátského řádu a pobýval v jejich zábrdovickém klášteře. Z dalších Hynkových dětí jsou známy dcery Kateřina Terezie (poprvé provdaná Přepyšská z Rychmburka, podruhé Seltenreichová) a Marta (provdaná Stařínská z Bítkova). Je také připomínána Hynkova sestra Dorota Sevěřská z Kuličova, která měla dvě nemanželské děti s Bernardem Tvorkovským z Kravař. Rod tedy vymřel po meči Bohumírem. [1] Hynek odkázal své lenní majetky dětem, ale závěť byla prohlášena za neplatnou, a to z důvodu, že se jednalo o biskupská léna, která nebylo možné odkazovat závětí.

Kostel v Kelči a erb olomouckého biskupa Wolfganga Hannibala hraběte ze Schrattenbachu

Hynek Sevěřský z Kuličova zemřel po těžké nemoci roku 1653 na Chorynské tvrzi a jeho ostatky byly pohřbeny v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči u Valašského Meziříčí. Samotný epitaf byl objeven až roku 1991 zazděný za oltářem. Roku 2010 se jej podařilo vyzvednout a zrestaurovat.[2] Nyní zdobí předsíň kostela po levé straně od vchodu.


[1] PAVLŮ, Miroslav J. V.: Náhrobník Hynka Sevěřského z Kuličova ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kelči. Pavlů, Miroslav. In: Genealogické a heraldické informace / Brno : Moravská genealogická a heraldická společnost 10 (25), (2005 [vyd. 2006],) s. 103-106.

[2] Náhrobní kámen za oltářem skrýval vzácný rytířský znak. ČT24 [online]. [cit. 2025-04-10] https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/nahrobni-kamen-za-oltarem-skryval-vzacny-rytirsky-znak-248825

Autor: Ladislav Kolačkovský | sobota 4.10.2025 16:49 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Ladislav Kolačkovský

Investitura rytířů a dam Českého velkopřevorství maltézského řádu

Slavnostní ceremonie investitury nových rytířů a dam v klášterním kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně dne 27. září 2025

27.9.2025 v 18:07 | Karma: 14,66 | Přečteno: 184x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Kde potok šeptá a čas se zastavil. Rajnochovické náhrobky rytířů z Deblína

O hřbitově v Rajnochovicích, rytíři z Deblína, slečně Kateřině von Gaymann a divém muži v jejich erbu

20.9.2025 v 18:54 | Karma: 16,42 | Přečteno: 201x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Mezi zámkem a žalářem. Osudy posledních hrabat Wrbnů z Holešova

O zámku v Holešově, hraběnce Barboře Wrbnové a její lásce k Rudolfovi, nepřízni osudu a tragickému závěru jejího života i zániku celého rodu.

6.9.2025 v 20:18 | Karma: 19,76 | Přečteno: 277x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Odkaz Lukrécie Nekešové z Landeku a její posmrtné putování

Urozená paní Lukrécie na Květnou neděli 23. března 1614 skonala ve Vsetíně, ale její tělo dlouho putovalo z Moravy až do Mnichova Hradiště

31.8.2025 v 17:35 | Karma: 15,05 | Přečteno: 168x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Svatba na hradě Lukově- spojení rodů Nekešů z Landeka a Valdštejnů na moravském hradě

Rod Nekešů z Landeka a jejich původ, Lukrécie z Landeka a Albrecht z Valdštejna - skutečnost a mýty

24.8.2025 v 19:44 | Karma: 14,97 | Přečteno: 206x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025  18:14

Volby do Sněmovny s bezmála 35 % vyhrálo ANO, druhá koalice SPOLU získala 23 %. Andrej Babiš...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

28. září 2025  16:37

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  20:46

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

2. října 2025  11:33

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

2. října 2025  6:22,  aktualizováno  14:20

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...

V Královéhradeckém kraji vyhrálo ANO. Nejvíc kroužků má adept na šéfa TOP 09

4. října 2025  15:54,  aktualizováno  19:05

Ve volbách do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji zvítězilo hnutí ANO s lídryní Janou...

Karlovarský kraj zřejmě přijde o jeden mandát. Čtyři zbývající si rozdělí ANO a SPOLU

4. října 2025  16:42,  aktualizováno  19:05

Přesvědčivé vítězství v parlamentních volbách si v Karlovarském kraji připisuje hnutí ANO. Po...

„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO

4. října 2025  19:03

Loni v čele koalice SPOLU slavil velkolepý triumf v krajských volbách, tentokrát však jihomoravský...

Není to superúspěch, připustil zklamaný Okamura. Pojede jednat s Babišem

4. října 2025,  aktualizováno  19:02

Sledujeme online Hnutí SPD sledovalo sčítání hlasů v letošních volbách z luxusního pražského hotelu Don Giovanni na...

Ladislav Kolačkovský

  • Počet článků 336
  • Celková karma 16,54
  • Průměrná čtenost 689x
Vážení čtenáři, děkuji, že jste navštívili mé články. Přináším méně známé nebo i zapomenuté příběhy zejména z našich dějin. Vždy však podložené prameny a literaturou. Jsem také autorem historické publikace V lesku erbů. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.